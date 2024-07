Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, puso fin a su campaña de reelección diciendo que "es lo mejor para mi partido y el país".

La decisión se produce cuatro meses antes de que los estadounidenses acudan a las urnas, lo cual cambiará la carrera por la Casa Blanca.

Ocurre tras semanas de intensa presión por parte de sus compañeros demócratas después de un desempeño vacilante en el debate contra el republicano Donald Trump a fines de junio.

En una carta publicada en su cuenta de redes sociales, Biden dijo que ha sido el mayor honor de su vida ser presidente.

"Y aunque mi intención ha sido buscar la reelección, creo que lo mejor para mi partido y para el país es que me retire y me concentre únicamente en cumplir mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato".

Biden dijo en su declaración que se dirigiría a la nación sobre el tema la semana próxima.

El mandatario agradeció a su vicepresidenta, Kamala Harris, y dijo que era una "socia extraordinaria", y le ofreció su respaldo en suenta de X (antes Twitter).

“Mi primera decisión como candidato del partido en 2020 fue elegir a Kamala Harris como mi vicepresidenta. Y ha sido la mejor decisión que he tomado. Hoy quiero ofrecer todo mi apoyo y respaldo para que Kamala sea la candidata de nuestro partido este año. Demócratas: es hora de unirse y vencer a Trump. ¡Hagámoslo!”

Por otro lado, agradeció también a los estadounidenses.

"Permítanme expresar mi más sincero agradecimiento al pueblo estadounidense por la fe y la confianza que han depositado en mí", añadió en su comunicado.

"Creo hoy y siempre he creído: que no hay nada que Estados Unidos no pueda hacer, cuando lo hacemos juntos. Sólo tenemos que recordar que somos los Estados Unidos de América".

La semana pasada, Biden regresó a su casa en Delaware después de que le diagnosticaran covid, pero dijo el viernes que esperaba "volver a la campaña electoral la próxima semana".

Anteriormente había dicho que sólo el "Señor Todopoderoso" podía obligarlo a retirarse, pero luego dijo que consideraría retirarse si tuviera un problema de salud.

Esta es una noticia en desarrollo. Más información en breve.