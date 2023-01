Jeremy Renner, estrella de Marvel, en estado crítico pero estable tras un accidente con un quitanieves

Getty Images

El actor de Marvel Jeremy Renner, conocido por su rol de Ojo de Halcón en las películas de Los Vengadores, se encuentra en estado crítico pero estable en el hospital tras sufrir un accidente mientras quitaba nieve. Un portavoz de la estrella de Marvel dijo al sitio de espectáculos Deadline que el actor de 51 años fue trasladado por aire al hospital el domingo después del incidente en su casa cerca de Reno, Nevada. El voceo de Renner señaló que el accidente estaba vinculado "con el clima" y añadió que Renner estaba "recibiendo una atención excelente". Decenas de personas han perdido la vida en Estados Unidos a causa de lasbajas temperaturas. La tormenta invernal también provocó cortes de electricidad y obligó a cancelar miles de vuelos.

Dos veces nominado al Oscar

Getty Images Aunque nunca ganó el Oscar, la película The Hurt Locker que protagonizó obtuvo fue premiada como mejor película en 2010.

Kristin Vietti, responsable de la información pública de la localidad donde vive Renner, declaró a The Hollywood Reporter que el actor fue trasladado a un hospital local y que fueen el accidente. El equipo de investigación de accidentes graves de la Oficina del Sheriff del Condado de Washoe está estudiando las circunstancias del incidente, añadió.Además de su rol como Ojo de Halcón en el Universo Cinematográfico Marvel (MCU por sus siglas en inglés), Renner ha protagonizado películas como American Hustle y Misión Imposible - Protocolo Fantasma.Dos veces fue nominado al Oscar, una como mejor actor en The Hurt Locker (Zona de miedo o Vivir al límite en Latinoamérica y En tierra hostil en España) y la otra como mejor actor de reparto por su papel en The Town (Ciudad de ladrones en España y Atracción peligrosa en Latinoamérica).Actualmente protagoniza la serie de Paramount+ El alcalde de Kingstown.