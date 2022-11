Jennifer Aniston: las revelaciones de la actriz sobre los complicados intentos de embarazo que tuvo

Apple TV+ via Premier PR

La actriz estadounidense Jennifer Aniston dice que en cuestión de maternidad, para ella "el barco ya ha partido". Pero es una cuestión que ahora ve con alivio.Al hablar sobre los intentos que tuvo de quedar embarazada, reveló que intentó fertilización in vitro (FIV)hace un par de décadas, pero no pudo concretarlo.Ahora, con 53 años, Aniston dijo que en privado pasó por un momento difícilcuando estaba en sus 30 y la prensa tenía el ojo sobre ella."Estaba tratando de quedar embarazada", contó a la revista Allure en una reciente entrevista. "Fue un camino desafiante para mí el de hacer bebés".Explicó que hubiese deseado que alguien le explicara que podía congelar sus óvulos."Todos los años y años de especulación... Fue realmente difícil. Estaba pasando por FIV, bebiendo tés chinos, lo que fuera".En 2018, Aniston y el actor Justin Therouxanunciaron que se habían separado después de dos años de matrimonio. Antes de eso, la actriz estuvo casada con el actor Brad Pitt.

"Cero remordimientos"

Getty Images Jennifer Aniston y Brad Pitt estuvieron casados en la década de 2000.

En la entrevista, Aniston señaló que los medios pueden ser crueles con las mujeres en la industria del entretenimiento que no tienen hijos.Señaló que en su casoy que "solo me importaba mi carrera"."Y Dios no quiera que una mujer tenga éxito y no tenga un hijo", dijo.Las especulaciones de que su matrimonio con Brad Pitt terminó por no darle un hijo fueron falsos, aseguró Aniston: "Fue una mentira absoluta. No tengo nada que esconder a estas alturas".Al reflexionar sobre esos años, Aniston afirmó queEste es un proceso de fertilización en el que se fecunda un óvulo con esperma fuera del cuerpo y luego se insertan embriones en el útero de la madre."Habría dado cualquier cosa por que alguien me hubiera dicho: 'Congela tus óvulos. Hazte un favor'". Simplemente no lo piensas.".En 2016, Aniston escribió un ensayo en el Huffington Post que cobró gran notoriedad en el que dijo estar harta de la especulación de los medios sobre un posible embarazo, que desmintió.". La forma cómo me presentan los medios es simplemente el reflejo de cómo vemos y presentamos a las mujeres en general, evaluadas con un retorcido estándar de belleza", denunció entonces.Ahora, la estrella de la serie de Apple TV+ The Morning Show dice que siente "un poco de alivio" por ser madura y que"Pasé tantos años resguardado mi historia sobre la FIV. Soy muy protectora con estos temas porque siento que hay muy poco que puedo guardar para mí", explicó."Siento que estoy saliendo de la hibernación. No tengo nada que ocultar", dijo.