James Franco como Fidel Castro: la polémica en EEUU por la elección del actor californiano para interpretar al líder de la Revolución cubana

El parecido físico de James Franco (izquierda) con Fidel Castro es notable.

Y la salvadoreña Ana Navarro-Cárdenas, presentadora del programa The View, uno de los más populares de la televisión estadounidense, fue más allá al criticar la mera inclusión del personaje de Castro en un filme."Quiero pensar que ningún latino querría interpretar y glorificar a un dictador asesino que atemorizó Cuba durante seis décadas", dijo.Son comentarios similares a los que despertó el fichaje del español Javier Bardem para ponerse en la piel de la estrella televisiva cubano-estadounidense Desi Arnaz en la películaBeing the Ricardos ("Ser los Ricardo").Y llegan una semana después de las críticas —en sentido contrario— a Ana de Armas por su acento al interpretar a Marilyn Monroe en el filme Blonde.

"Confusión y crisis de indentidad"

Getty Images John Leguizamo.

Getty Images La película "Alina de Cuba" se basa en la historia real de Alina Fernández (en la imagen).

Getty Images "Alina de Cuba" es el regreso de James Franco al cine, del cual ha estado apartado desde 2018.

En las redes sociales varios usuarios se sumaron a las críticas por la selección de Franco, apuntando a que a pesar de que los latinos constituyen el 18% de la población de EE.UU., no están suficientemente (ni correctamente) representados en Hollywood. La Iniciativa de Inclusión Annenberg, de la Universidad del Sur de California (USC), respaldó ese parecer con datos en septiembre del año pasado. Tras examinar las 1.300 películas más taquilleras de EE.UU. de los últimos 13 años, encontró solo seis papeles principales en manos de actores latinos o afroestadounidenses. Y solo el 5% de los más de 52.000 personajes analizados contaba con diálogos.En esa línea, en una columna publicada este domingo en la revista Variety, el analista y crítico Clayton Davis hace referencia al tema y habla de la "persistente eliminación de latinos en Hollywood"."No está claro cuándo terminarán las excusas para la exclusión de los latinos. Con Netflix despidiendo recientemente a casi todos los empleados de su agencia Con Todo, su plataforma de contenido y audiencia enfocada en latinos, parece que Hollywood todavía tiene mucho camino por recorrer en términos de igualdad", escribía.Adelantándose a la polémica,, había explicado en la nota de prensa que anunciaba el fichaje de Franco que se habían decantado por este actor porque de entre todos los intérpretes interesados en el papel era el que tenía "más parecido facial"."Utilizamos los", aseguró el productor.Y el fin de semana, en unas declaraciones enviadas a The Hollywood Reporter, tachó los comentarios de Leguizamo de "incultos"."John Leguizamo ha sido históricamente reconocido por los hispanos como uno de los primeros actores de EE.UU. de ascendencia latina desde los años 90, y siempre le he admirado. Pero", aseguró O'Felan."Su declaración sugiere ignorancia sobre el hecho de ser 'latino', porque una masa de tierra o un área de vida no determina la historia de la sangre o la genética de una persona". El productor cree que estas aseveraciones, prosiguió."Argumenta que solo debemos identificarnos como latinos, lo cual se debe a las falsedades difundidas por los actores que se supone nos representan, pero en lugar de eso crean división", añadió. "Creo que debería reconocer también que esta historia trata de una inmigrante latina que vive en Estados Unidos y que tiene una importancia histórica. Que la película está protagonizada por una mujer latina, así que también debería entender que es un poco decepcionante ver cómo nuestro trabajo es atacado por alguien que dice ser un líder de la comunidad latina".Por último, O'Felan hizo notar que "Alina de Cuba" cuenta con un elenco y equipo cuyos miembros proceden de "al menos siete naciones a lo largo de todo el mundo".Franco no ha respondido aún a las críticas, pero Alina Fernández, en cuya vida se basa la película y que ha servido como consultora para la misma, también defendió su elección para el papel de su padre."James Franco tiene", le dijo al medio Deadline.Otros usuarios de las redes sociales también subrayaron la "inconsistencia" del discurso de Leguizamo, recordando que interpretó al plomero italiano Luigi en Super Mario Bros de 1993.Sin embargo, la polémica no se ha limitado a quiénes fueron los ancestros de Franco. Quienes rechazan su fichaje también hacen referencia a losEn 2019 fue denunciado por grupo de alumnas de sus clases de interpretación. A esta demanda se sumaron más alumnos, que indicaron que el actor recreaba "simulaciones de actos sexuales que iban mucho más allá de los estándares de la industria", grababa a algunas mujeres en sus ensayos y se acercaba a las jóvenes prometiendo trabajos en proyectos de Hollywood que nunca se materializaban.Por ello, Franco firmó un acuerdo con las víctimas por el que pagó US$2,3 millones a repartir entre las afectadas.