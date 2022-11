Jack Dorsey: el cofundador de Twitter se disculpa tras los despidos ordenados por Elon Musk

Reuters

Jack Dorsey renunció como director ejecutivo en noviembre de 2021.

El cofundador y exdirector ejecutivo de Twitter Jack Dorsey se disculpó por los despidos masivos en su antigua empresa, y señaló que el crecimiento de la plataforma ocurrió "demasiado rápido".La mitad del personal del gigante de las redes sociales ha sido despedido, una semana después de que Elon Musk comprara la compañía por US$44.000 millones.El multimillonario sudafricano dijo que "no tenía otra opción" que ordenar los recortes, ya que la empresa está perdiendo más de US$4 millones por día.El personal de Twitter ha expresado su enojo a través de la propia red social.Dorsey, quien renunció como director ejecutivo en noviembre de 2021 y dejó la junta directiva en mayo de este año, rompió su silencio y dijo que el personal de Twitter "es fuerte y resistente". Sus empleados "siempre encontrarán una manera, sin importar cuán difícil sea el momento". "Me doy cuenta de que muchos están enojados conmigo. Soy responsable de que estén en esta situación: hice crecer el tamaño de la empresa demasiado rápido. Me disculpo por eso", escribió en una declaración."Estoy agradecido y amo a todos los que alguna vez han trabajado en Twitter. No espero que sea mutuo en este momento... o nunca... y lo entiendo", agregó.Su declaración parece respaldar la necesidad de despidos en la firma. Dorsey, de 45 años, ha apoyado la compra de Musk.

Getty Images

En abril, cuando Musk inició la compra de Twitter, Dorsey dijo que el hombre de 51 años era la "solución singular en la que confío" y que su toma de posesión era "el camino correcto"."Lo creo con todas mis fuerzas", enfatizó.

Su proyecto

Dorsey creó Twitter en 2006 junto con Evan Williams, Biz Stone y Noah Glass. Envió el primer tuit de la empresa, escribiendo "acabo de configurar mi usuario".Alrededor de 3.700 personas han sido despedidas de Twitter (aproximadamente la mitad de su fuerza de trabajo), y se teme que esto pueda dañar los esfuerzos de moderación de contenido de la empresa.A pesar de los despidos, Musk ha dicho que las políticas de la empresa permanecen "sin cambios".Marcas importantes han suspendido el gasto publicitario en Twitter en los últimos días, incluidas Volkswagen, General Motors y Pfizer.Casi todos los ingresos de la empresa provienen de la publicidad, y Musk ha buscado formas de reducir costos y ganar dinero de diferentes maneras desde la plataforma, incluidos los planes para cobrar una tarifa de suscripción mensual de US$8, para que los usuarios sean verificados en la plataforma.