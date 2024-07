Your browser doesn’t support HTML5 audio

11/07/2024 · 09:04 AM

Getty Images Distrito de Tuffah en el este de la Ciudad de Gaza. Se estima que aún hay más de 250.000 personas viviendo en la ciudad.

El ejército israelí dijo a todos los residentes de la Ciudad de Gaza que evacúen la ciudad y se marchen en dirección sur hacia el centro de la Franja de Gaza, en medio de una intensificación de operaciones en el norte.

Los panfletos lanzados desde aviones instruyen a "todos en la ciudad de Gaza" a abandonar lo que se describe como una "zona de combate peligrosa" a través de rutas seguras designadas, marcadas con dos caminos que conducen a refugios en Deir al-Balah y al-Zawaida.

La ONU expresó una profunda preocupación por las órdenes de evacuación. Es la segunda vez desde que comenzó la guerra que se pide la evacuación de toda la urbe.

Durante las últimas dos semanas, las fuerzas israelíes han vuelto a entrar en varios distritos donde los militares creen que combatientes de Hamás y Jihad Islámica Palestina se han reagrupado desde principios de año.

Hamas dijo que la renovada actividad de Israel en la ciudad amenaza con descarrilar las negociaciones sobre un posible acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes que se reanudaron el miércoles en Qatar.

A las conversaciones asisten los jefes de inteligencia de Egipto, Estados Unidos e Israel, así como el primer ministro de Qatar.

Hossam Badran, alto funcionario de Hamás, dijo a la agencia AFP que Israel "está tratando de ejercer presión en las negociaciones intensificando los bombardeos, los desplazamientos y cometiendo masacres".

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, enfatizó el compromiso de Israel con un acuerdo siempre que se preserven sus “líneas rojas”.

“No me iré”

Se estima que aún hay más de 250.000 personas viviendo en la Ciudad de Gaza.

Se observó a algunas de ellas abandonando la ciudad y marchando hacia el sur después de que el ejército israelí arrojara panfletos instándoles a irse, lo que un funcionario israelí dijo más tarde a la BBC era una recomendación más que una instrucción.

Otros, sin embargo, no estaban dispuestos a irse.

"No abandonaré la Ciudad de Gaza. No cometeré el estúpido error que otros han cometido. Los misiles israelíes no diferencian entre el norte y el sur", dijo a la BBC el residente Ibrahim al-Barbari, de 47 años.

“Si la muerte es mi destino y el destino de mis hijos, moriremos con honor y dignidad en nuestros hogares”, afirmó.

La Media Luna Roja Palestina dijo que había recibido llamadas de algunos residentes que no podían salir de sus casas debido a la intensidad de los bombardeos.

"La información proveniente de la ciudad de Gaza muestra que los residentes están viviendo condiciones trágicas. Las fuerzas de ocupación (israelíes) continúan atacando distritos residenciales y desplazando a la gente de sus hogares y refugios", señaló.

Getty Images Algunos residentes dijeron que no se irán de la ciudad.

En una declaración emitida más temprano el miércoles, las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) dijeron que sus tropas habían "llevado a cabo una operación antiterrorista" durante la noche contra combatientes de Hamás y la Jihad Islámica Palestina que operaban dentro de una sede de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) en la Ciudad de Gaza.

Las tropas israelíes abrieron un "corredor definido para facilitar la evacuación de los civiles" de la zona antes de que entraran en la estructura y "eliminaron a los terroristas en combates cuerpo a cuerpo", añadió el ejército israelí.

No hubo comentarios inmediatos de UNRWA.

Los militares isrealíes también dijeron que habían matado a decenas de combatientes en el distrito de Shejaiya, en el este de la Ciudad de Gaza, y que habían desmantelado una ruta a través de un túnel subterráneo el día anterior.

Hablando en el parlamento israelí el miércoles, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, dijo que el 60% de los combatientes de Hamas habían muerto o habían resultado heridos desde que comenzó la ofensiva de Israel.

La BBC no pudo verificar estas cifras de forma independiente.

Reuters Una mujer busca sus pertenencias tras el retiro de tropas israelíes del distrito de Shejaiya en la Ciudad de Gaza.

El martes, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU dijo que estaba "horrorizada", por las órdenes del ejército israelí de evacuar a los residentes a "áreas donde se están llevando a cabo operaciones militares israelíes y donde continúan matando e hiriendo a civiles".

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU también advirtió que la zona de Deir al-Balah ya estaba gravemente superpoblada por palestinos desplazados de otras zonas de Gaza y que había poca infraestructura y acceso limitado a la asistencia humanitaria.

El ejército israelí lanzó una campaña en Gaza para destruir a Hamás en respuesta a un ataque sin precedentes en el sur de Israel el 7 de octubre, durante el cual murieron unas 1.200 personas y otras 251 fueron tomadas como rehenes, según autoridades israelíes.

Más de 38.295 personas han muerto en Gaza desde entonces, según el Ministerio de Salud del territorio dirigido por Hamás. Sus cifras no distinguen entre civiles y combatientes, pero según informes se habían identificado a 14.680 niños, mujeres y ancianos entre los muertos a finales de abril.

