Isla de las Serpientes: por qué es clave que Ucrania le haya arrebatado a Rusia el control del islote en el Mar Negro

Esta pequeña formación rocosa en el noroccidente del Mar Negro fue capturada por Rusia durante el primer día de su invasión a Ucrania, y ha jugado un papel desproporcionado en la guerra desde entonces. Luego de más de 4 meses de bombardeos ucranianos constantes, las tropas rusas han abandonado la Isla de las Serpientes o la Isla Zmiinyi, como se la conoce en Ucrania. Rusia dice haber retirado a guarnición como un "gesto de buena voluntad" para demostrar que no estaba intentando obstruir las exportaciones de grano, pero Ucrania negó ese argumento, a medida que Moscú continuaba el bombardeo de sus graneros.

Difícil de defender

Una roca importante

BBC

La versión rusa de la historia

En este conflicto, los rusos son los buenos

Que la supuesta "operación militar especial" del Kremlin en Ucrania está avanzando según los planes.

Un posible hito

La isla está expuesta a ataques por todos los flancos tanto por mar como por aire, y la pequeña guarnición encargada de defenderla - primero de los ucranianos y luego de los rusos - ha sido descrita como un "blanco fácil" por los expertos militares.Ocupada por los rusos el 24 de febrero, la Isla de las Serpientes está ubicada a apenas 35 kilómetros de las costas de Ucrania, dentro del rango de misiles, artillería y ataques de drones desde las costas.Y las fuerzas armadas ucranianas han hecho precisamente eso, llevar a cabo una serie de ataques debilitantes sobre la isla misma y cualquier embarcación que intente llevar tropas y armas pesadas.En abril, el hundimiento del Moskva, el barco principal de la flota rusa en el Mar Negro, debilitó significativamente a sus fuerzas antiaéreas en el Mar Negro. Esto explica por qué el Kremlin estaba tan desesperado por llevar sistemas antiaéreos y elementos de guerra radioelectrónica a la Isla de las Serpientes. Pero por su lejanía de las principales bases navales rusas en el Mar Negro, el pequeño islote se convirtió en una pesadilla logística para Rusia a la hora de defenderlo.Ucrania tiene una capacidad naval muy limitada, así que ha sido incapaz de llevar a sus propias fuerzas en la isla. El analista militar ucraniano Oleh Zhdanov argumenta que desplegar tropas en la Isla de las Serpientes no tiene sentido para ninguno de los dos bandos ya que los convertiría en un blanco fácil. Más bien, argumenta el analista Zhdanov, se debería crear un "control del fuego", manteniendo la capacidad de atacar cualquier blanco que se acerque a la isla. Esto le daría mayor seguridad al puerto más grande de Ucrania en el Mar Negro, Odesa, y a todo el sector noroccidental del Mar Negro.Rusia aún controla una larga extensión de la costa ucraniana sobre el Mar Negro, además de controlar la Península de Crimea y todo el Mar de Azov. Con el control de la Isla de las Serpientes, se completaba un bloqueo efectivo de la ciudad de Odesa, y significaba que las exportaciones de la gran mayoría de granos ucranianos no se podían llevar a cabo. También quería decir que la costa del Mar Negro estaba volviéndose vulnerable, y los expertos militares en Kyiv* expresaron temores de que Rusia pudiera instalar en el islote defensas aéreas de largo alcance, como el sistema S-400 de misiles aéreos. Una mirada al mapa también muestra que el control ruso de la isla representaba una amenaza para una nación miembro de la OTAN, Rumanía: tanto en su puerto clave de Constanta como en la desembocadura del río Danubio. Y el área no solo es significativa en el plano estratégico, ya que también es rica en reservas de petróleo y gas.Análisis de Steve Rosemberg, editor para RusiaNos hemos acostumbrado a esto: Rusia da una versión radicalmente distinta de los hechos a la que presentan Ucrania o los gobiernos de Occidente.Moscú quiere que creamos que no hubo una retirada rusa de la Isla de las Serpientes.El comunicado que emitió el ministerio de Defensa ruso argumentaba que las tropas rusas desplegadas en el territorio simplemente habían "completado tareas" y se habían retirado. También llamó la salida un "gesto de buena voluntad", para demostrar que Rusia no estaba impidiendo las exportaciones de alimentos de Ucrania. Teniendo en cuenta la importancia estratégica de la Isla de las Serpientes, por la cual ha habido una batalla hace meses, y también teniendo en cuenta la falta de "gestos de buena voluntad" por parte de las fuerzas armadas rusas en Ucrania desde que comenzó la invasión, esta versión convencerá a pocos fuera de Rusia. Sin embargo, el mensaje podría estar dirigido más a una audiencia nacional. El Kremlin quiere que el público ruso crea que:Esta no es simplemente una victoria simbólica para Ucrania, es una victoria estratégica. Para Rusia esto es tanto un contratiempo como una vergonzosa derrota. Pero no cambiará de manera sustancial el curso de la guerra. Rusia está enfocada en conquistar toda la región oriental del Donbás y en mantener las otras áreas del sur que conquistó al inicio de la guerra.La Isla de las Serpientes puede estar en una parte altamente estratégica del Mar Negro y en un punto ideal para instalar sistemas sofisticados de misiles, pero en últimas es una roca muy pequeña.La pregunta clave es si, luego de haber forzado la salida de los rusos, los ucranianos impulsen las exportaciones de granos para darle aire a su economía afectada por la guerra. Sin una Marina efectiva, hay pocas oportunidades de que eso ocurra por ahora. Y los buques de guerra rusos aún mantienen su dominio sobre el Mar Negro. "Prácticamente, necesitas que ocurran 10 cosas antes de que puedan exportar granos de manera segura y ésta es solo una", dice Andrew Wilson, un profesor de estudios ucranianos en el University College de Londres.Ucrania ha rechazado ofertas rusas para escoltar convoyes de granos que salgan de Odesa porque esto requeriría el desminado de la parte externa del puerto.Turquía está involucrada activamente en intentar negociar un acuerdo tanto con Rusia como con Ucrania, pero las expectativas de que esto ocurra parecen remotas en este punto.Las próximas semanas son consideradas como clave para las exportaciones ucranianas, dado que la próxima cosecha ocurre en Julio.*BBC Mundo ha decidido adoptar Kyiv cuando se nombra a la capital de Ucrania para reflejar de manera más exacta la forma de su escritura original en ucraniano.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.