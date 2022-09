Isabel II: sigue en directo en BBC Mundo el funeral de Estado de la reina

https://www.youtube.com/watch?v=QLPEtUrIxpoSi no puedes ver el video, hazclicaquí.El funeral de Estado de la reina Isabel II este próximo lunes, 19 de septiembre, será un evento histórico que marcará para siempre el siglo XXI.En BBC Mundo retransmitiremos en directo el funeral y tendremos un programa especial para recordar su figuray su legado, con expertos en la Casa Real británica y otros invitados que la conocieron en persona.Será un día de mucha emoción y ceremonia en Londres, que comenzará con un servicio en la Abadía de Westminster, un cortejo fúnebre y militar por Londres y una ceremonia familiar en la bóveda real de la Capilla de San Jorge en Windsor. Este especial contará con la conducción de Ana María Roura junto con el periodista Fernán González, especializado en asuntos de la monarquía británica.Estas serán las horas de la transmisión en América Latina y España, que empezará el lunes 19 a las 10:45 A.M. hora de Londres:4:45 A.M. Ciudad de México/Bogotá/Lima/Quito5:45 A.M. Caracas/Miami/La Paz6:45 A.M. Santiago de Chile/Buenos Aires11:45 A.M. Madrid

