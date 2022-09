Isabel II: cinco datos sobre la Abadía de Westminster, donde la reina tendrá su funeral de Estado

Getty Images/Pawel Libera

La Abadía de Westminster, en Londres, Reino Unido, ha sido durante siglos el lugar de ceremonias de importancia nacional.La Abadía es la iglesia histórica donde se corona a los reyes y reinas, incluida la coronación de Isabel II en 1953.La iglesia que vemos hoy fue reconstruida por Enrique III en 1245, pero fue fundada mucho antes, allá por el año 960, por monjes benedictinos."El sitio de la Abadía ha estado en el centro de la vida política inglesa durante casi mil años", dice Hannah Boston, profesora de Historia Medieval en el Magdalen College de la Universidad de Oxford.En la actualidad, más de 3.300 personas famosas, incluidos monarcas, están enterradas o poseen una placa recordatoria en la Abadía de Westminster.Mientras millones de personas en todo el mundo se despiden por última vez de la reina Isabel II durante el funeral en la Abadía de Westminster, aquí hay cinco datos interesantes sobre este gran edificio antiguo.

1. Sede de 16 bodas reales

4. La Silla de la Coronación

Getty Images La Silla de la Coronación fue hecha por orden del Rey Eduardo I para encapsular la famosa Piedra de Scone

5. Patrimonio de la Humanidad de la Unesco y un mensaje apocalíptico

Getty Images La puerta lateral de la Abadía de Westminster

La Abadía de Westminster es el lugar de, el primero de los cuales es el rey Eduardo el Confesor.También, allí están los restos de la reina Isabel I, María reina de Escocia y once reinas consortes.El último monarca que fue enterrado en la Abadía de Westminster fue el rey Jorge II en 1760.Pero no son solo los miembros de la realeza los que están enterrados en la Abadía.Es un lugar de descanso final para más de, incluidos el matemático Isaac Newton, el físico teórico Stephen Hawking, el compositor George Frederic Handel y la escritora y poeta Mary Trevor.La Abadía también alberga Poets' Corner, un monumento a escritores y poetas, incluidos Jane Austen y Charlotte, Emily y Anne Brontë.En los tiempos modernos, los funerales reales en la Abadía incluyeron el de la reina Isabel, la reina madre, en 2002, el funeral de Diana, princesa de Gales, en 1997 y ahora el funeral de la reina Isabel II.La Silla de la Coronación es considerada uno de losy ha estado en el centro de las coronaciones de los monarcas británicos durante siete siglos.Fue hecha por orden del rey Eduardo I para encapsular la famosa, un objeto de veneración para los escoceses que Eduardo se llevó a Londres (y que los nacionalistas escoceses robaron brevemente en 1950).La reina Isabel II se sentó en la silla sobre la piedra cuando fue coronada en su ceremonia en 1953 y la silla también aparecerá en la ceremonia de su hijo, el rey Carlos III.Desde 1066, todos, excepto dos monarcas, fueron coronados en la Abadía de Westminster. Fueron 39 en total.Frente al altar mayor de la Abadía se encuentramedievales con tresEstá hecho de patrones geométricos construidos a partir de piezas de piedra y vidrio de diferentes colores y tamaños, cortados en una variedad de formas.Conocido como, sugiere misteriosamente que el mundo duraráPero fue solo recientemente que este mensaje se hizo visible después de un importante programa de limpieza y conservación.En 1987, el mosaico apocalíptico, la puerta más antigua y la Silla de la Coronación cobraron aún más importancia para la cultura mundial cuando el Palacio de Westminster y la Abadía de Westminster fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.La Abadía de Westminster fue inscripta porque es "un ejemplo sorprendente de las fases sucesivas del arte gótico inglés" y porque "tiene un gran significado histórico y simbólico".