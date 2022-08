Irán tiene la capacidad técnica para crear una bomba atómica: las declaraciones de Teherán que muestran un giro en su discurso sobre su programa nuclear con fines pacíficos

Reuters

Irán ha insistido en que su programa nuclear tiene fines pacíficos.

Dos declaraciones recientes que muestran un preocupante giro político.Por años, y pese a las numerosas sanciones de Occidente, Irán ha defendido que su programa nuclear tiene fines pacíficos y que no busca crear armas de destrucción masiva. Ahora, comentarios de altos funcionarios del gobierno de Teherán muestran un nuevo escenario. El principal jefe de energía atómica del país, Mohammad Eslami, aseguró este lunes que Irán tiene "la capacidad" de construir un arma nuclear, aunque agregó que no tienen planes inmediatos para hacerlo. "Irán tiene la capacidad técnica para construir una bomba atómica, pero ese programa no está en la agenda", dijo Eslami en declaraciones publicadas por una agencia de prensa estatal.Recientemente, Kamal Kharrazi, un alto asesor del líder supremo de Irán, Alí Jamenei, realizó también una declaración parecida, aunque esta es la primera vez que un científico de alto rango se pronuncia al respecto."Irán tiene los medios técnicos para producir una bomba nuclear, pero Irán no ha tomado la decisión de construir una", le dijo Kharrazi al canal de noticias Al Jazeera el 17 de julio.

Un acuerdo en el limbo

Reuters

Analistas internacionales han señalado que tales afirmaciones públicas de altos funcionarios son raras y es probable que intensifiquen las preocupaciones sobre la naturaleza del programa nuclear de Irán.El país persa ha avanzado en sus actividades nucleares desde que durante el gobierno de Donald Trump fracasó un acuerdo que las limitaba.El acuerdo de 2015 comenzó a desmoronarse cuando EE.UU. se retiró y restableció sanciones económicas paralizantes.En numerosas ocasiones las potencias occidentales y el organismo de control nuclear mundial han dicho que no están convencidos de que el programa nuclear de Irán tenga fines únicamente pacíficos, peroFuentes de inteligencia occidentales han advertido que se está acabando el tiempo para restablecer el acuerdo antes de que el programa de Irán llegue a un punto en el que no se pueda revertir.El principal tema de preocupación es el llamado "", o la cantidad de tiempo que le tomará al país acumular suficiente uranio altamente enriquecido para un arma nuclear.En junio, el jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, dijo que Irán podría adquirir tal cantidad en cuestión de semanas.Estados Unidos fijó el tiempo de ruptura en aproximadamente un año durante el período en que el acuerdo nuclear estuvo intacto.Sin embargo, Grossi dijo que poseer suficiente material no significa que Irán pueda fabricar una bomba nuclear.En su último informe de mayo, la OIEA dijo que Irán tenía 43,1 kg de uranio enriquecido al 60% de pureza. Se necesitan alrededor deLas afirmaciones de Irán de que tiene los conocimientos técnicos para desarrollar una bomba llegan en un momento en que las negociaciones sobre la reactivación del acuerdo de 2015 entre Teherán y las potencias mundiales están detenidas.Las conversaciones intermitentes en Viena se han estancado, y las raras negociaciones indirectas entre EE.UU. e Irán sobre el tema que tuvieron lugar en Qatar en junio terminaron sin acuerdo.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.