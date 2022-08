¿Sufres miedo y ansiedad los domingos? 3 consejos para sobrellevar el final del fin de semana

Getty Images

Nuestro momento más bajo de la semana puede ser el domingo por la tarde.

El domingo es a menudo una oportunidad para ponerse al día con amigos, recuperar el sueño perdido y pasar la resaca. Pero para muchos de nosotros, en el momento en que llega ese día por la tarde, aparece una sensación de ansiedad y temor intensos, a menudo denominados como "miedos del domingo".No es de extrañar que los "miedos deldomingos"sean tan comunes. Después de todo, varias investigaciones muestran que el domingo es nuestro día más infeliz de la semana,mientras que el sábado estamos un nuestro apogeo.Hay una serie de razones por la que esto ocurre. Y la forma en que pasas el fin de semana puede jugar un papel importante.Por ejemplo, pasar todo el fin de semana encerrado en tu computadora probablemente no sea una buena idea, incluso si es por placer. Esto se debe a que las investigaciones muestran que las personas que pasan mucho tiempo frente a la computadora tienden a sentirse más ansiosas en general. El exceso de alcohol y drogas también puede hacer que tu estado de ánimo se desplomey que los niveles de ansiedad suban al día siguiente. Así que, si pasaste la noche del sábado de fiesta, esto podría explicar por qué te sientes deprimido o ansioso el domingo por la tarde.Para muchas personas, los miedos del domingo ocurren debido al trabajo que dejaron pendiente el viernes por la tarde. La anticipación del día siguiente, el trabajo que podrías tener que hacer y todos los correos electrónicos que tendrás que leer y responder para ponerte al día pueden causar ansiedad. Pero trabajar durante el fin de semana tampoco es la respuesta y, en realidad, podría empeorar tu salud mental.También pueden aparecer por una sobrecarga social durante el fin de semana. Esto es especialmente importante para las personas que trabajan duro durante toda la semana o las que son solteras y que designan el fin de semana como su momento principal para socializar.

Las tareas de la semana próxima pueden verse con miedo y ansiedad. Pero hay cómo remediarlo.

Pero pasar tiempo con los demás, por agradable que sea, puede añadir una presión adicional sobre nosotros. Por ejemplo, cuando compartimos las preocupaciones de nuestros amigos, también podemos estresarnos. Si eres alguien que tiende a sufrir miedo y ansiedad los domingos, aquí hay algunas cosas que puedes hacer para sobrellevarlo.

1. Termina tus tareas

2. Anticipación positiva

Getty Images Si no eres capaz de identificar de dónde viene la ansiedad y el miedo, escribe para que esas emocionesn fluyan.

3. Escríbelo

Uno de los modos más efectivos de deshacerse del miedo y ansiedad dominicales es. Eso se traduce en tratar de terminar, en lugar de dejarlo hasta el lunes por la mañana.Cuando sabes que tienes asuntos pendientes con los que lidiar el lunes, esto puede tener numerosos efectos sobre ti, incluyendoy hacer que estés más ansioso el domingo. Incluso puede influir en tu desempeño de la semana próxima y hacer que te sientas quemado, agotado. Por eso es que es crucial empezar la semana limpia,Antes de apagar la computadora el viernes por la noche, también puede ser bueno tque pueden haber pasado a lo largo de la semana, considerar losque podrías hacer y atar cualquier cabo suelto o tareas fáciles, en lugar de dejarlas para el lunes. Si estás en medio de un proyecto a largo plazo, al menos trata dey que te ayude a sentir que al menos un capítulo de tu trabajo queda cerrado el viernes y con uno nuevo listo para comenzar el lunes.Es posible que la principal razón por la que te sientes ansioso el domingo por la noche se deba a que temes el trabajo que tienes por delante, especialmente aquellas tareas que odias hacer. Pero tenerpara la semana puede ayudarte a equilibrar las emociones negativas y hacer que te sientas más positivo respecto al comienzo de la semana. Intenta crear una nueva rutina el domingo en la que puedas planificar las, como reuniones con amigos para almorzar o ir al cine después del trabajo.Si tienes miedo o ansiedad el domingo pero no sabes qué lo causa,y sentimientos más profundos.Este simple ejercicio puede ayudarte a descubriralgo que te puede ayudar a abordarlos. Pero si eres alguien que nunca antes ha probado la escritura expresiva, aquí hay: •Escribe acerca de losdesde una perspectiva diferente. Por ejemplo, cómo lo verían tus padres o un amigo. •Trata de escribir enEs posible que estés más o menos enfocado según el momento del día. Escribir en en esos momentos es importante porque puede ayudarte a sintonizar con cómo te sientes. •Si te resulta difícil hablar o escribir sobre tí mismo,a una audiencia específica en mente, como aEsto puede ayudarte a expresar mejor lo que sientes y comprender por qué te sientes así. •Si escribir no es para ti, puedes usar unapara ayudar a expresarte.Sin duda hay muchas razonas por las que podemos experimentar miedo y ansiedad los domingos. Y, si bien podemos cambiar algunos de esos factores,como por ejemplo si tus sentimientos de ansiedad se deben a trabajar con personas que te tratan de modo injusto. Pero, independientemente de las razones que tengas para experimentar esos sentimientos,y, a menudo, esos miedos suelen ser infundados. *Jolanta Burke es profesoratitular del Centro de Psicología Positiva y Salud en la Universidad de Medicina y Ciencias de la Salud RCSI (Irlanda)*Este artículo fue publicado en The Conversation y reproducido bajo la licencia Creative Commons. Haz clic aquí para leer la versión original (en inglés)