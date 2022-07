¿Qué tipo de armamento le está enviando el mundo a Ucrania?

Getty Images

Ucrania ha renovado su pedido de más suministros de armas para resistir la invasión de Rusia."Necesitamos destruir la ventaja de la artillería rusa. Necesitamos sistemas mucho más modernos", dijo el presidente Volodymyr Zelensky dijo en la última reunión de la OTAN.Si Ucrania no recibe las armas que necesita para derrotar a Rusia, agregó, los líderes de la OTAN enfrentarán ellos mismos una futura guerra con Moscú.Más de 30 países han entregado enormes cantidades de equipo militar a Ucrania, pero el armamento pesado ha tardado en llegar y en algunas áreas las tropas ucranianas han sido superadas en armas.

¿Qué países están dando más?

¿Cuáles son los sistemas clave?

Cohetes de largo alcance

Howitzers

Armas antitanque

Tanques

Drones

Defensas aéreas

En términos de gasto, EE.UU. se ha comprometido a proporcionar mucho más que cualquier otro país individual.Reino Unido y Polonia se han comprometido a gastar la segunda y tercera cantidad más grande.En términos de dinero ya gastado, en lugar de compromisos de gasto, la Casa Blanca dice que EE.UU. ha proporcionadoen asistencia de seguridad a Ucrania desde que el presidente Joe Biden asumió el cargo en enero de 2021.Reino Unido dice haber dado US$1.600 millones, con otros US$1.200 millones en preparación, desde el comienzo de la guerra.El presidente Zelensky ha pedido más fondos y ha dicho que el costo mensual de la defensa para Ucrania era de unosLos profesionales militares dicen que el éxito en el campo de batalla requiere una grany otro tipo de apoyo."Ningún sistema de armas es una solución mágica", según el general Mark Milley, presidente del Estado Mayor Conjunto de EE.UU.Sin embargo, se cree que varios sistemas de armas han jugado un papel clave en el conflicto hasta el momento.Con las posiciones ucranianas en el este del país bajo un intenso bombardeo ruso, los analistas dicen que Ucrania necesita urgentemente mejores suministros depara mantener posiciones clave.Hasta el momento, se cree que 10 lanzacohetes múltiples de largo alcance han sido entregados a Ucrania o están en camino, desde EE.UU., Reino Unido y Alemania.Ucrania dice que se necesitan muchos más para detener el avance de Rusia.Los sistemas estadounidenses son(siglas en inglés de High Mobility Artillery Rocket System), que son múltiples lanzacohetes montados en vehículos blindados ligeros. El alcance del Himars y muchos otros sistemas varía según las municiones utilizadas, y los donantes occidentales no han proporcionado las municiones con el mayor alcance.Las municiones suministradas actualmente a Ucrania le dan al sistema un alcance de aproximadamente 70 km, que es comparable al sistema Smerch en el lado ruso.Sin embargo, Himars es mucho más preciso que los sistemas rusos equivalentes.Australia, Canadá y EE.UU. también han enviado más de 100 obuses M777 y 300.000 cartuchos de munición de 155 mm a Ucrania.El alcance del M777 es similar al obús Giatsint-B de Rusia y mucho más largo que el cañón remolcado D-30 de Rusia.La artillería propia diseñada por el Pacto de Varsovia de Ucrania utiliza proyectiles de 152 mm.Pero con las existencias agotándose, Ucrania está cambiando a la munición de 155 mm configurada por la OTAN.Reorientar los suministros de municiones de Ucrania es complicado y difícil, y los informes sugieren que las fuerzas ucranianas están sufriendo unaen algunas áreas.Occidente ha sido relativamente lento en responder a la solicitud de armas pesadas de Ucrania.En las primeras etapas de la guerra, existía la preocupación de provocar a Rusia.Los políticos también subestimaron seriamente el nivel de resistencia de Ucrania.Con el tiempo, esas actitudes han cambiado, aunque todavía hay dudas sobre la determinación de Occidente de seguir suministrando armas a Ucrania.Al principio, la atención se centró en proporcionar a Ucrania armas compatibles, las que han sido entrenados para usar. Eso incluía tanques de la era soviética, sistemas de defensa aérea y municiones.Estados Unidos y otros aliados ayudaron a buscar en Europa armas similares, pero esas reservas se han ido agotando lentamente.Así que ahora hay una transición para enviarcon la esperanza de que sea más sostenible a largo plazo.Pero eso ha traído más desafíos. Los sistemas de armas modernos a menudo son más complejos y requieren capacitación, no solo para operarlos, sino también para mantenerlos y repararlos.Las armas occidentales también están diseñadas para una forma de guerra occidental, que se centra más en la precisión que en la cantidad y la masa.Para Ucrania, que lucha por su vida contra un enemigo abrumador, los números siguen siendo importantes. Ucrania todavía cree que no está recibiendo suficientes armas. Al comienzo de la guerra, Ucrania pidió más aviones de combate. Hasta el momento no se ha entregado ninguno.Se han suministrado a Ucrania al menos(que se lanzan desde el hombro), diseñadas para destruir tanques con un solo disparo.Se cree que las armas fueron particularmente importantes para detener el avance de las fuerzas rusas en Kyiv* en las horas y días posteriores a la invasión."Los Nlaw fueron absolutamente fundamentales para la derrota de los ataques terrestres rusos en las primeras etapas de la guerra", según Justin Bronk, del Royal United Services Institute.Ucrania ha recibido más de 230 tanques diseñados por el Pacto de Varsovia de Polonia y la República Checa.Las fuerzas armadas de Ucrania han estado utilizando T-72 durante décadas y tienen capacidad de mantenimiento y repuestos, además de una tripulación capacitada.La donación de tanques de Polonia se ha completado en parte con armamento alternativo de naciones aliadas, incluidos los tanques Challenger 2 de Reino Unido.Los drones han tenido una gran presencia en el conflicto hasta el momento, y muchos se han utilizado para operaciones de vigilancia, selección de objetivos y levantamiento de carga pesada.Turquía ha vendido drones armados Bayraktar TB2 a Ucrania en los últimos meses, mientras que el fabricante turco del sistema ha donado drones para operaciones de financiación colectiva en apoyo de Ucrania.Los analistas dicen que los Bayraktar TB2 han sido extremadamente efectivos, volando a unos 7.600 m antes de descender para atacar objetivos rusos con bombas guiadas por láser.Se cree que destruyeron helicópteros, buques de guerra y sistemas de misiles.También se han utilizado para proporcionar la ubicación exacta de las posiciones rusas para ataques de artillería de precisión.Ucrania ha negado con éxito a Rusia el control total del espacio aéreo ucraniano durante el conflicto, pero ha pedido repetidamente mejores sistemas de defensa aérea.Recientemente, Washington anunció que enviará NASAMS, un sistema de misiles de avanzada tierra aire a Ucrania. Kyiv también ha recibido sistemas de defensa aérea S-300 air de Eslovaquia.