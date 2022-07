¿Qué está haciendo Rusia con el grano robado a Ucrania?

Planet

Buque cargado con grano en el puerto de Sebastopol.

Las fuerzas rusas han sido acusadas repetidamente de robar cereales a los agricultores ucranianos en las zonas ocupadas, así como otros cultivos como semillas de girasol, junto con fertilizantes y equipos agrícolas.Moscú ha negado repetidamente las acusaciones hechas desde Kyiv*, pero este viernes confirmó que ha comenzado a enviar cereales desde el territorio ocupado en Ucrania. Un barco que transportaba 7.000 toneladas de cereales partió el viernes de la ciudad portuaria de Berdyansk, ocupada por Rusia, dijo un funcionario regional prorruso.La BBC habló con agricultores, analizó imágenes satelitales y siguió datos de seguimiento para buscar pruebas de adónde va el grano robado.A una docena de kilómetros del frente, el granjero ucraniano Dmytro describe cómo el negocio que construyó durante 25 años se perdió en cuatro meses de ocupación rusa.La BBC trató de contactar a más de 200 agricultores cuyas tierras se encuentran ahora en territorio ocupado por Rusia. Dmytro (aunque no usaremos su nombre real para protegerlo de represalias) fue uno de los pocos dispuestos a reunirse con nosotros."Robaron nuestro grano. Destruyeron nuestras instalaciones, destruyeron nuestra maquinaria".

BBC

Imágenes de las cámaras de seguridad que muestran el momento en que los soldados rusos llegaron a una instalación de almacenamiento.

Dice que las fuerzas rusas ahora ocupan el 80% de las decenas de miles de hectáreas que cultiva y les acusa de robar granos y cereales a escala industrial.Las cámaras de vigilancia de uno de los sitios de la compañía capturó el momento en que llegaron los rusos.Hemos difuminado algunos de los alrededores para proteger las identidades de los propietarios de la granja.Más adelante en la grabación, un soldado ve una cámara de seguridad y le dispara, pero falla.Muchos camiones usados para transportar granos fueron robados.Pero Dmytro dice que un par de ellos tenían rastreadores GPS instalados.Pudimos usar estos datos para comprobar cómo habían viajado hacia al sur, hacia Crimea, un territorio que Rusia se anexó en 2014, y después de ese destino siguieron ruta hacia Rusia.

BBC

Según los datos del GPS, ambos camiones se detuvieron cerca de una instalación de almacenamiento, identificada como un sitio para descargar y almacenar granos, en la ciudad de Oktiabrski, en Crimea.En una imagen de satélite del 14 de junio de este año, se puede ver una fila de camiones en la carretera junto a la instalación.Podemos ver que la instalación de almacenamiento está al lado de una vía férrea, que se puede utilizar para transportar grano a Rusia o a los puertos del sur de Crimea.La parte superior del sitio de almacenamiento también parece tener el símbolo Z, el emblema de la invasión de Rusia, en el techo.

BBC

Colas en la frontera

BBC

Camiones esperando

BBC

¿Adónde se lleva el grano ucraniano después de Crimea?

BBC

Volumen inusual de actividad en Sebastopol

Getty Images Grano recolectado de la cosecha del año anterior en Járkiv.

Los barcos que apagan sus rastreadores

BBC

Getty Images Un soldado ucraniano en su posición rodeado de plantas de trigo cerca del frente.

Tácticas de Rusia

Es muy difícil rastrear envíos individuales de grano robado, pero hayHay imágenes satelitales en dos puntos de entrada clave, en las ciudades de Chonhar y Armiansk, en las que se puede ver una acumulación de vehículos, que podrían usarse para transportar granos y otros productos.Esteya que Ucrania no ha tenido acceso al área desde que fue anexada por Rusia en 2014 y ha estado exportando granos y otros productos de otros lugares.Podría ser posible explicar parte del volumen de tráfico como camiones vacíos que regresan de las áreas ocupadas después de haber entregado suministros a las tropas rusas.Pero una interpretación obvia es que muchos de los camiones transportan granos u otros productos como semillas de girasol, tomados de agricultores ucranianos.Las imágenes satelitales de la ciudad de Dzhankói en Crimea muestranjunto a una instalación de almacenamiento de granos que está conectada a la estación de tren.Las imágenes muestran, con vagones del tipo que se usa para transportar granos y otros productos, en la estación al lado de la instalación de almacenamiento.Los trenes de Dzhankói están conectados con los, donde los productos pueden trasladarse a Rusia o al extranjero."Primero llevan el grano a la Crimea anexada, donde lo transportan a los puertos de Kerch o Sebastopol, luego cargan grano ucraniano en barcos rusos y", dice Andrii Klymenko, experto del Instituto de Estudios Estratégicos para el mar Negro en Kyiv, que supervisa periódicamente los movimientos de los barcos en Crimea."Allí, en el estrecho de Kerch [entre Crimea y Rusia],, donde se mezcla con grano de Rusia o, en algunos casos, navegan a esta zona solo para dar la apariencia de se están cargando con grano ruso".Añade que todo ese cereal se exporta con certificados rusos que afirman que la procedencia es de Rusia.A menudo, los barcosEl ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Mevlut Cavusoglu, dijo que el país investigó las afirmaciones de que el grano que se enviaba era de procedencia ucraniana pero que hasta ahora no habían encontrado ninguna evidencia de ello."Vimos en los registros que el puerto de salida de los barcos y", dijo.Las imágenes satelitales de la terminal de granos de Avlita en el puerto de Sebastopol, en el oeste de Crimea, muestran unSe ve cómo una mercancía amarilla, el mismo color que el del grano, se carga en una serie de barcos.Revisamos las imágenes de, y la cantidad de actividad vista ahora parece ser inusualmente alta en comparación.Algunos expertos con los que hablamos dijeron que esta actividad solo podía explicarse por el transporte de granos desde el territorio continental de Ucrania."En Crimea no se cultiva mucho grano para la exportación", dice Mariia Bogonos, experta en políticas agrícolas de la Escuela de Economía de Kyiv.que Rusia usara Sebastopol para exportar su propio grano.Pero Mike Lee, un experto en agricultura de Green Square Agro que ha trabajado tanto en Ucrania como en Rusia, dice que algunos granos que salen de Crimea podrían ser parte de unaalmacenada debido a la guerra."Crimea está bajo control ruso, pero las cadenas de suministro también se han visto afectadas allí".Desde Crimea, las autoridades estadounidenses y ucranianas y los informes de los medios han identificado nueve barcos que se cree que transportaron grano ucraniano robado al extranjero.Usando datos de Lloyd's List Intelligence,desde abril.Lloyd's List Intelligence dice que los barcos han utilizado lo que los especialistas marítimos describirían como: apagar sus rastreadores a bordo al ingresar al mar Negro o moverse alrededor del estrecho de Kerch cerca de Crimea.Cuando sus rastreadores vuelven a estar en línea, los barcos navegan hacia el sur y muchos informanlo que sugiere que cargaron mercancías durante el tiempo que estuvieron sin GPS.La BBC mapeó los viajes de tres barcos: ely el, propiedad de dos empresas en Rusia, así como elpropiedad de la Autoridad Marítima General de Siria.Intentamos comunicarnos con los propietarios registrados en Rusia de estos barcos para preguntarles sobre los viajes, pero no obtuvimos respuesta.No pudimos comunicarnos con los propietarios sirios.A pesar de las, las imágenes satelitales han revelado dónde han estado algunos de los barcos.Las imágenes de Maxar muestran al barco Matros Pozynich en Sebastopol, Crimea, a mediados de mayo.Durante este viaje, navegó hasta el estrecho de Kerch,y luego reapareció a cientos de millas al sur en el mar Negro.Más tarde fuePero de nuevo tenía.Bajo la ley de Seguridad de la Vida en el Mar (SOLAS) de la ONU, los barcos deben tener sus rastreadores encendidos en todo momento, a menos que represente una amenaza para su seguridad, por ejemplo, de la piratería.Michelle Wiese Bockmann, editora de mercado de Lloyd's, cree quecerca de Crimea o cerca de la costa siria."Esta práctica claramente no está relacionada con los, dice Bockmann."Otros barcos tienen sus transpondedores encendidos, así que ¿por qué ellos no?"La BBC también obtuvo documentos elaborados por las autoridades de ocupación rusas queUna investigación separada de los servicios ruso y ucraniano de la BBC ha demostrado que, en algunos casos,de las tasas de mercado y firmar documentos para demostrar que se compraron "legalmente".Aunque los primeros informes eran generalmente de robos directos por parte de las fuerzas rusas, los agricultores sugieren que ha habidoque los rusos se dan cuenta de que si no pagan nada, las futuras cosechas podrían ser saboteadas.Los agricultores dicen queya que no tienen alternativa y necesitan comprar combustible y pagar a los trabajadores.Emilie Pottle, abogada de derecho internacional, le dijo a la BBC que estas acciones pueden violar las(CPI) que rigen a las potencias ocupantes.También nos pusimos en contacto con las autoridades rusas para preguntar sobre estas acusaciones, pero aún no hemos recibido una respuesta.*BBC Mundo ha decidido adoptar Kyiv cuando se nombra la capital de Ucrania para reflejar de manera más exacta la forma de su escritura 