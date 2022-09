¿Qué clase de rey será Carlos III de Inglaterra?

Getty Images

Getty Images En bicicleta con miembros del British Asian Trust en junio de 2021.

Getty Images Parte de la familia real en el balcón del Palacio de Buckingham, en junio de 2022.

PA Media Fotografía oficial con motivo del cumpleaños 18 del príncipe.

Getty Images Carlos con su nieto, el príncipe Louis, durante el Jubileo de Platino en junio de 2022

Getty Images Carlos y Camilla riéndose en una aparición pública el 3 de septiembre de 2022.

Getty Images En Shipton Mill en Gloucestershire, en julio de 2020

Getty Images Carlos pronuncia un discurso en el evento de Acción sobre Bosques y Uso de la Tierra el tercer día de la Conferencia Climática COP26 en Glasgow, noviembre de 2021.

PA Media Carlos nació en el Palacio de Buckingham en 1948.

Getty Images Carlos III es conocido por sus opiniones sobre la arquitectura.

Chris Jackson / Clarence Hous via Getty images Carlos posa para un retrato oficial con motivo de su cumpleaños 70 en los jardines de Clarence House.

PA Media El príncipe estaba visiblemente triste en el funeral de su padre, el Príncipe Felipe, en 2021.

Carlos, el heredero al trono con más años de servicio en la historia británica, ahora es rey. Su formación como heredero, que duró 70 años, lo ha convertido en el nuevo monarca mejor preparado y de mayor edad en subir al trono.El rey, de 73 años, estuvo durante el largo reinado de su madre presenciando el ir y venir de generaciones de líderes mundiales, incluidos 15 primeros ministros de Reino Unido y 14 presidentes de EE.UU.Después del notable reinado de la reina Isabel II que definió una era,¿Y cómo un príncipe acostumbrado a hablar sobre temas importantes se adaptará a la neutralidad de un monarca?Como rey, Carlos ya no tendrá su propio pasaporte o licencia de conducir, ni opiniones fuertes en público.Es un caso de roles diferentes, reglas diferentes, sostiene el destacado experto constitucional Vernon Bogdanor."Él sabe que su estilo tendrá que cambiar. El público no querrá un monarca activista", dice el profesor Bogdanor.El rey Carlos es muy consciente de la necesidad de ser menos franco. "No soy tan estúpido. Me doy cuenta de que ser soberano es una función diferente", dijo en una entrevista con la BBC en 2018. "La idea de que de voy a continuar exactamente de la misma manera, es una completa tontería".Cuando un nuevo monarca sube al trono, el perfil real de las monedas cambia para mirar en la dirección opuesta.El país sobre el que reinará el rey Carlos es mucho más diverso que el heredado por su madre, y el profesor Bogdanor anticipa que el nuevo rey se dirigirá a una Gran Bretaña multicultural y con múltiples fes.Él espera que el rey intente actuar como una fuerza unificadora, haciendo esfuerzos más visibles para conectarse con las minorías étnicas y los grupos desfavorecidos.El profesor Bogdanor también prevé un mayor patrocinio real de las artes, la música y la cultura:Pero Lloyd Dorfman, quien trabajó con el rey Carlos durante muchos años en su organización benéfica Prince's Trust, no prevé un cese total en su participación en temas como el cambio climático y la agricultura orgánica."Él tiene mucho conocimiento, es muy eficaz. Es difícil imaginar que renunciará a eso de una manera extrema el día en que se convierta en soberano", sugiere Lloyd.Se ha hablado mucho de que el rey prefiere una. Es probable que le dé un mayor énfasis a un grupo de trabajo de miembros de la realeza más pequeño, con Carlos y Camila, el príncipe William y Catherine en el centro.A pesar de esto, el mensaje primordial del nuevo reinado será la continuidad y la estabilidad, dice la comentarista de la casa real Victoria Murphy."No se esperan grandes diferencias que generen conflicto. Él será muy cuidadoso", dice Murphy."Tendemos a pensar en la reina como una [figura] constante en la vida nacional, pero aparte de ella, él ha estado allí más tiempo que nadie en la vida pública, más que cualquier político", dice el comentarista real y autor Robert Hardman.El historiador y autor Anthony Seldon cree que el rey Carlos se ha fortalecido al demostrar que tenía razón en temas como las advertencias sobre el cambio climático. Pese a haber sido ridiculizado alguna vez, ahora tiene un(el naturalista), dice Anthony.En la cumbre sobre el cambio climático en Glasgow en 2021, por ejemplo, Carlos fue tomado en serio por figuras como el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, según Hardman, quien dice que su estatus en el escenario mundial le servirá como rey."No eran solo lugares comunes. Los dos se sentaron juntos en un rincón y Biden decía: 'Tú tienes todo esto en marcha'", señala el experto.PeroQuienes lo han conocido dicen que en el fondo es una persona bastante tímida y reservada. Un "alma sensible" es una de las descripciones.Hay un rastro del niño solitario que se quejó de ser intimidado y aislado en la escuela. "Me tiran pantuflas toda la noche, o me golpean con almohadas, o corren por la habitación y me golpean tan fuerte como pueden", escribió en una carta a su familia sobre cómo lo atormentaron en el dormitorio de su escuela.Su esposa Camila, ahora reina consorte, lo ha descrito así: "Bastante impaciente. Quiere que las cosas estén hechas para ayer. Así es como hace las cosas".Ella dijo en una entrevista televisiva con motivo del 70 cumpleaños de Carlos, que debajo del carácter bastante serio que la gente ve en público, tiene un lado más juguetón. "Lo ven como una persona muy seria, y lo es. Pero me gustaría que la gente viera su lado más suave. Se arrodilla y juega con los niños, les lee Harry Potter y hace las voces", dijo Camila.Carlos se ha convertido en una figura relajada y accesible cuando se encuentra con el público, logrando que su audiencia participe al hacer algunos chistes autocríticos. Quizás eso cambie como monarca, pero como príncipe de Gales desarrolló un estilo afable de abuelo, sin frialdad.Para ser un hombre de 70 años, el rey no muestra signos de reducir su actividad.Chris Pope, quien trabajó con Carlos en el Prince's Teaching Institute(Instituto de Enseñanza del Príncipe), describe al nuevo rey como una figura incansablemente ocupada y motivada, con un "montón de energía" que asume con una enorme carga de trabajo."Él es genuinamente apasionado sobre el bienestar de la próxima generación. Eso se ve en mucho del trabajo que hace", comenta Pope.El trabajo caritativo del príncipe incluye la protección del patrimonio y la preservación de las habilidades artesanales tradicionales pero, al mismo tiempo, fomenta la innovación y el cambio."Él siempre está preocupado de que las tradiciones no se pierdan, pero eso no es lo mismo que decir que tenemos que hacer retroceder el reloj", agrega Pope. El carácter del nuevo rey parece reunir esos temas, que podrían verse como que tiran en diferentes direcciones:. Es una especie de radical de tweed(Tejido escocés de lana, con mezcla de hilos de colores, que se usa para hacer ropa cómoda e informal).A veces parece un terrateniente de mejillas rojas que se ha salido de una pintura del siglo XVIII. En otras ocasiones suena como un reformista frustrado, molesto por cómo algunas comunidades han sido descuidadas y abandonadas.Se enfatiza mucho que ha heredado el sentido del deber de su madre, pero el rey Carlos también ha heredado su fe religiosa y su gran sentido del humor.Hitan Mehta ha trabajado con él desde que ayudó a establecer el British Asian Trust en 2007."Él es un humanitario de corazón. Creo que la gente subestima cuánto le importan sus causas. A menudo habla sobre el mundo que le va a dejar a sus nietos. Él se preocupa por eso", dice Mehta.Esto puede significar acciones directas. "Deben haber sido las nueve de la noche de un viernes y recibí una llamada telefónica de él diciendo: 'Me acabo de enterar de las inundaciones en Pakistán. ¿Qué estamos haciendo?' No es que no sea una persona ocupada. Pero ha oído hablar del problema y está en ello. Realmente le importa", dice Mehta."Este es un hombre que cena ridículamente tarde en la noche y luego va a su escritorio y se queda dormido sobre sus notas", dijo el príncipe Harry sobre su padre.nació en el Palacio de Buckingham el 14 de noviembre de 1948. Cuando la BBC anunció su nacimiento, no fue con la noticia de que la reina había tenido un niño, sino que su madre había "dado a luz a un príncipe". Cuatro años más tarde, se convirtió en heredero."Nací en esta posición en particular. Estoy decidido a aprovecharla al máximo. Y a hacer todo lo que pueda para ayudar", dijo Carlos en una entrevista de 2005.Ha sido patrocinador o presidente de más de 400 organizaciones y en 1976 fundó su propia y emblemática organización benéfica, Prince's Trust, utilizando su indemnización por despido de la Royal Navy (Marina real).Haber ayudado a casi 900.000 jóvenes desfavorecidos de algunas de las zonas más pobres del país le ha dado una idea de la variedad de problemas sociales que existen.Sus planes para que el Prince's Trustconectara con lo que él llamó "los más difíciles de alcanzar en la sociedad" no siempre salieron bien."El Ministerio del Interior no pensó que fuera una buena idea. Fue bastante difícil hacerlo despegar", dijo en una entrevista con la BBC en 2018.Su trabajo ha generado acusaciones de interferencia política e intromisión, particularmente en torno a los llamados black spider memos ("memorándums de araña negra"). Tomando el nombre de su tipo de escritura temblorosa, estas fueron cartas privadas de Carlos a los ministros del gobierno desde 2004 en adelante.Las cartas cuestionaron el enfoque del gobierno en temas como la agricultura, la planificación urbana, la arquitectura, la educación e incluso la protección de la merluza negra.Un exministro del gabinete que recibió las cartas de Carlos dijo que no se sintió bajo mucha presión, pero que su recuerdo del nuevo rey es el de alguien con opiniones fijas. Lo vio con puntos de vista preestablecidos, en lugar de querer escuchar argumentos opuestos."No me sentí intimidado. Intervenía y recibías cartas. No insistía, no presionaba, no era descortés", dice.Reflexionando sobre las afirmaciones de interferencia, en una entrevista de 2006, Carlos dijo: "Si eso es entrometerse, estoy muy orgulloso de ello". Pero reconoció que estaba en "una situación sin salida"."Si no haces absolutamente nada, se van a quejar de eso. Si lo intentas y te quedas atrapado y haces algo para ayudar, también se van a quejar", dijo.En una entrevista posterior, afirmó que había evitado la política, pero se sintió obligado a hablar sobre temas como "las condiciones en las que vivía la gente".El exministro de Trabajo Chris Mullin describió en sus diarios una sesión informativa con Carlos y lo sorprendido que estaba por su enfoque y su disposición a arriesgarse a "pisar los dedos de los pies oficiales"."Vuelve al mismo punto. Cómo ampliar los horizontes de los jóvenes, especialmente de los desfavorecidos, los desafortunados e incluso de los difamadores. Confieso que estoy impresionado. Este es un hombre que, si quisiera, podría desperdiciar su vida en el ocio y la autocomplacencia"."Algo tan curioso como la monarquía no sobrevivirá a menos que tenga en cuenta las actitudes de la gente. Después de todo, si la gente no la quiere, no la tendrá", dijo Carlos.Según una encuesta realizada por YouGov en diciembre de 2021, su popularidad ha ido creciendo, con casi dos tercios de las personas viéndolo de manera positiva.Pero las encuestas de opinión siempre han demostrado que es menos popular que su madre, la reina Isabel II, o que su hijo, el príncipe William, por lo que aún queda una parte considerable del público por conquistar. En particular, su popularidad es menor entre los jóvenes.Victoria Murphy dice que esto podría explicar los retratos poco favorables de Carlos en programas de televisión y películas sobre su relación con su primera esposa, Diana, princesa de Gales, quien murió en un accidente automovilístico en agosto de 1997.Estos pueden ser una mezcla de realidad y ficción, pero tienen una gran influencia."Lo que ha sido realmente interesante en los últimos años es cuánto sigue Diana apareciendo como una narrativa en torno a la familia real", dice Murphy.A medida que Carlos se acercaba al trono, hubo un intento de cambiar la percepción pública sobre él, dice la profesora Pauline Maclaran, del Centro para el Estudio de la Monarquía Moderna en la Universidad de Londres.Desde cuando era satirizado en programas cómicos como Spitting Image, Carlos se ha reposicionado gradualmente como una figura más digna, un "sabio" con cosas serias que decir sobre el medio ambiente, dice la profesora Maclaran.Los intereses del público no son siempre moralistas. Y como jefe de la familia real, tendrá que lidiar con el intenso apetito mundial por historias sobre el príncipe Harry y Meghan, la duquesa de Sussex, y su relación con la familia real.Cuando las historias reales comienzan a superponerse con la telenovela de la vida de las celebridades deja de ser su territorio natural.El rey Carlos enfrenta otras decisiones familiares difíciles, como el futuro papel del príncipe Andrés, tras las denuncias de agresión sexual de Virginia Giuffre contra este.Fuera de Reino Unido, un gran desafío será redefinir una relación más moderna con la. Como su nuevo jefe, ¿cómo pueden sus visitas a los países de la Commonwealth navegar por los difíciles legados del colonialismo y problemas como la esclavitud?Algunos de estos podrían querer convertirse en repúblicas, sin dejar de ser miembros de la Commonwealth, y el rey Carlos ya ha dejado en claro que está listo para conversaciones adultas sobre estos cambios.Ya se tomaron decisiones que han allanado el camino de su nuevo reinado. Debió haber estado encantado cuando su madre intervino para decidir que Camilla debería usar el título de reina consorte, en lugar del de princesa.Camilla será un apoyo vital cuando empieza uno de los roles de más alto perfil en el mundo a una edad en la que la mayoría de las personas se jubilan.Este es un momento, en su imponente solemnidad, que ha estado esperando toda su vida.Para el rey Carlos, su momento es ahora.Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. 