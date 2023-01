¿Cuánto poder tenían Ovidio Guzmán y “Los Menores” en el cartel de Sinaloa? (y qué cambia realmente con su captura)

EPA

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunciando el arresto de Ovidio Guzmán López.

Con la captura de Ovidio Guzmán López en un operativo en Culiacán, México, la atención volvió a centrarse en el cartel de Sinaloa.Luis Cresencio Sandoval González, secretario de Defensa Nacional de México, informó que la detención de Guzmán López fue resultado de seis meses de trabajo de reconocimiento y vigilancia en el área de influencia del grupo criminal "Los Menores", del que presuntamente es líder.Sandoval indicó que este grupo -al que también se le conoce como "Los Chapitos"- es "afín" al cártel del Pacífico (o cartel de Sinaloa) y detalló que gracias a los trabajos de inteligencia se pudo detectar que Los Menores llevaban a cabo sus operaciones y actividades ilícitas en el noroeste de Culiacán, capital del estado de Sinaloa y bastión del cartel del mismo nombre.El secretario de Defensa señaló que con la detención de Ovidio Guzmán "se ha dado un duro golpe a 'Los Menores'".Pero ¿cuánto poder tenía realmente Ovidio Guzmán López y qué cambia ahora con su captura?

Departamento de Estado de EE.UU.

Joaquin, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo son tres de los hijos del Chapo vinculados a actividades criminales.

El Chapo y "Los Chapitos"

Reuters La captura de Guzmán provocó bloqueos y enfrentamientos en toda Sinaloa.

Lucha de poder en el cartel de Sinaloa

Depto. de Estado de EE.UU. Las autoridades mexicanas detuvieron a Guzmán en 2019 pero acabaron liberándolo por la violencia que siguió al arresto.

El narco Joaquín "El Chapo" Guzmán, quien está preso en Estados Unidos, ha tenido al menos 10 hijos con tres mujeres.Cuando fue detenido en 2016,de Sinaloa.Según diferentes informes, los cuatro herederos del imperio de droga -los llamados "Chapitos"- son Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Joaquín Guzmán López, Ovidio Guzmán López y Jesús Alfredo Guzmán Salazar.La Fiscalía General de la República de México señala que el imperio de drogas que "Los Chapitos" heredaron de su padrey controla el trasiego de drogas en la zona norte y oeste de Sinaloa, y la totalidad de los estados de Nayarit, Chihuahua y Baja California Sur.El Departamento de Estado de Estados Unidos incluye a los cuatro hermanos en su lista de criminales buscados por la justicia de ese país y ofrece hasta US$5 millones por cada uno de ellos. Y cataloga tanto a Iván Archivaldo como a Jesús Alfredo como miembros "de alto nivel" del cartel de Sinaloa.Antes de que "El Chapo" fuera arrestado, ambos lo habrían ayudado a coordinar el transporte de drogas desde el centro y sur de América hacia México para posteriormente trasladar los narcóticos a Estados Unidos.Algunos expertos señalan que, de los cuatro hijos,y fue él quien habría logrado la liberación de Ovidio durante el primer intento de las autoridades mexicanas para detenerlo en 2019.El Departamento de Estado informa en su sitio web que Ovidio y su hermano Joaquín desempeñan funciones de mando y control de alto nivel en su propia organización de tráfico de drogas (a la que el secretario de Defensa de México se refirió como "Los Menores") bajo el paraguas del cartel de Sinaloa.Las autoridades estadounidenses indican que los hermanos Guzmán López estarían a cargo de unosque producen un estimado de más de dos toneladas de esa droga por mes, para distribución a Estados Unidos y Canadá. Y se les vincula con el contrabando de grandes cantidades de efedrina a México desde Argentina para la producción de metanfetamina."Hay informes que indican que Ovidio Guzmán López ha ordenado el asesinato de informantes, un narcotraficante y un popular cantante mexicano que se había negado a cantar en su boda", apunta el Departamento de Estado de EE.UU.El diario mexicano Milenio explica que el nombre de "Los Menores" surgió porque así llamaba "El Chapo" a sus hijos Ovidio y Joaquín."Los Chapitos", mientras tanto, es el nombre que han usado los medios para referirse a los hijos del Chapo. "Pero coloquialmente a los cuatro hermanos se les conoce como "La Chapiza", señala el diario, para identificar a los grupos que obedecen órdenes de los hermanos y a quienes obedecen a Ismael "Mayo" Zambada, con quien comparten el poder del cartel de Sinaloa.En efecto, desde que "El Chapo" fue encarcelado, los cuatro "Chapitos" quedaron en el centro de una lucha interna de poder en el cartel de Sinaloa, enfrentados con el único miembro restante de la "vieja guardia" de la organización criminal: El Mayo Zambada."Si bien ninguna de las partes ejerce el tipo de dominio que dejaría en claro quién está realmente a cargo de las actividades delictivas del grupo, no ha faltado el derramamiento de sangre mientras las dos facciones internas luchan", indica Insight Crime, el sitio web de investigación de crimen organizado."Desde que El Chapo fue arrestado en 2016, los Chapitos han estado en desacuerdo tanto con 'El Mayo' como con su tío, Aureliano Guzmán Loera, alias 'El Guano', por el control de las operaciones del grupo", agrega. "Y como resultado, las feroces batallas entre los dos bandos han continuado por años".Pero Insight Crime indica que aunque ambos bandos no logran llegar a un acuerdo sobre cómo debe operar el cartel de Sinaloa. "Hasta ahora las divisiones internas no han desbancado al grupo de su puesto.Los expertos coinciden en que el arresto de Ovidio Guzmán fue una oportunidad para que el presidente Andrés Manuel López Obrador reivindicara su posición tras la operación fallida, hace más de tres años, para capturar a Guzmán López.Pero es poco probable que la captura tenga un impacto significativo en las operaciones del cartel."En estos días hay que recordar un hecho inescapable: la detención de un capo, por vistosa que sea, no altera fundamentalmente los patrones del tráfico de droga", escribe en el diario El Universal el analista Alejandro Hope."Si la captura y extradición del Chapo, es difícil suponer que la detención de uno de sus hijos tendrá efectos más potentes", agrega.Tampoco se piensa que la captura de Guzmán López vaya a reducir la violencia vinculada a las drogas que azota a México.Lo que sí es probable es que uno de los más beneficiados con la captura del hijo del Chapo sea Ismael "El Mayo" Zambada.Zambada, por quien las autoridades de Estados Unidos ofrecen una recompensa de hasta US$15 millones, nunca ha pisado una cárcel.Como indica el Departamento de Estado, con el arresto del Chapo en 2016, Zambada se convirtió enAhora, sin uno de los "Chapitos" en la cúpula del cartel, seguirá reforzando esa posición. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.