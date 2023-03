¿Cuáles son las causas de la reciente serie de incidentes aéreos en EEUU que casi acaban en accidentes?

Getty Images

Es probable que la creciente demanda de viajes aéreos y las reducciones de personal provocadas por la pandemia sean la causa de una serie de peligrosos incidentes que han ocurrido en los últimos meses en las pistas de los aeropuertos de Estados Unidos.Esto afirman los líderes de la industria de la aviación, que se reunieron este miércoles en una cumbre de seguridad no planificada para abordar la serie de incidentes recientes.La reunión tuvo lugar un día después del inicio de una investigación federal sobre una colisión que casi ocurre entre dos aviones. en Washington DC hace unas semanas.Es el séptimo incidente de aviación que se investiga solo este año.Funcionarios federales están revisando actualmente seis "incursiones en la pista", así como la terrible caída en picada de un avión que casi se estrella en el Océano Pacífico, en busca de causas fundamentales y puntos en común.El último incidente que casi termina en accidente ocurrió el 7 de marzo en el Aeropuerto Nacional Reagan de Washington DC, cuando un vuelo de Republic Airways cruzó una pista sin autorización y obligó a un vuelo de United Airlines que ya había sido autorizado a abortar su despegue.La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), que está investigando el incidente, dijo que un controlador de tráfico aéreo intervino para redirigir de manera segura al piloto de United Airlines.Los funcionarios en la cumbre de seguridad organizada por la FAA coincidieron en que hubo un aumento en los incidentes, y varios pidieron que se traten como accidentes reales."La ausencia de una muerte o un accidente no significa la presencia de seguridad", dijo Jennifer Homendy, presidenta de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte. "Siempre hay más que podemos hacer para mejorar la seguridad", agregó.

Las causas

La cumbre de emergencia -la primera de su tipo en 14 años, según CBS News- se considera un "llamado a la acción" para la industria y una oportunidad para evaluar si se necesita un cambio regulatorio.Pero el problema, dicen los expertos, es que. La pandemia no solo impulsó las jubilaciones anticipadas, los despidos masivos y las dificultades financieras en toda la industria, sino que las aerolíneas pasaron de una hemorragia de dinero al comienzo a estar inundadas de clientes desesperados por recuperar el tiempo de viaje perdido.Según Laura Einsetler, piloto de una aerolínea comercial con más de 30 años de experiencia de vuelo,, un evento del que, según ella, el sector tardó más de una década en recuperarse."Lo que estamos viendo ahora, durante el último año, es este aumento realmente rápido de los viajes aéreos y estamos tratando de reemplazar rápidamente esa pérdida del 20%-25% de nuestros trabajadores (durante la pandemia) mediante la contratación de personas y tratando de ponerlos al día en este momento", le dijo a la BBC.Esto equivale a un sector de la aviación tenso, dijo, porque la demanda elevada de viajes aéreos probablemente coincide con una fuerza laboral con exceso de trabajo y poca experiencia.Los panelistas en la cumbre del miércoles señalaron, por ejemplo, queahora que hace una década."La presión siempre está ahí para que la mayor cantidad posible de nosotros entremos y salgamos de los aeropuertos", agregó Einsetler. "Necesitamos reducir la velocidad y ser conscientes de la situación", sostuvo.Los datos de la FAA muestran que, si bien los incidentes más graves han disminuido en las últimas dos décadas y no ha habido accidentes fatales de vuelos comerciales desde 2009, la cantidad total de incidentes ha aumentado.Sin embargo, los expertos en seguridad insisten en que sigue siendo seguro volar en EE.UU. y argumentan que los indicentes recientes solo representan una fracción de los 45.000 vuelos que tienen lugar todos los días., dijo Hassan Shahidi, presidente y director ejecutivo de la organización sin fines de lucro independiente Flight Safety Foundation."Lo que debemos hacer es asegurarnos de que entendemos las causas fundamentales de estos incidentes y que la industria se esté uniendo para abordarlos en el corto plazo", añadió.