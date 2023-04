¿Cómo te iría en un examen escolar del siglo XIX? ¡Ponte a prueba!

Getty Images

¿Crees que podrías responder las preguntas de un examen escolar de 1859?Quítate las telarañas y ejercita tu cerebro con este test del siglo XIX.Este examen, ahora propiedad de la Biblioteca del Real Colegio de Cirujanos británico, fue producido por la primera asociación docente de Reino Unido, el Colegio de Preceptores.Esos maestros enseñaban predominantemente en escuelas privadas.Además de materias tradicionales como matemáticas e historia, los estudiantes también eran evaluados en agrimensura terrestre y marina, teneduría de libros y ciencias comerciales, latín y griego.Pero no te preocupes, nos hemos ceñido a temas más familiares para este cuestionario.Todas las preguntas se tomaron del examen de 1859, pero posiblemente notarás que algunas de las respuestas reflejan nuestra comprensión contemporánea de ciertos temas. Las respuestas también pueden incluir eventos posteriores a ese año, así que mantén los ojos bien abiertos.El examen está a punto de comenzar; ten algo a mano para ir llevando la cuenta de las respuestas correctas que logres dar.

¿Cuáles son los tres elementos principales en la composición del aire?

¿Qué es una preposición?

Encuentra el mínimo común múltiplo de 10, 24, 25, 32 y 45

Cmglee Diagrama de Venn de cinco conjuntos radialmente simétrico ideado por Branko Gruenbaum y representado por CMG Lee para mostrar los múltiplos comunes más bajos de 2, 3, 4, 5 y 7.

¿Qué es el Libro Domesday?

Cuando son las 12 en punto en Greenwich en invierno, ¿qué hora es en San Petersburgo?

Getty Images La Iglesia del Salvador sobre la Sangre Derramada, San Petersburgo.

Describe cómo se ve afectada una nota musical al colocar un punto inmediatamente después

¿Qué fue la Armada Española?

Getty Images Xilografía de encaje que conmemora la derrota de la Armada Invencible en 1588.

Explica los cambios químicos que tienen lugar durante el proceso de combustión en un fuego ordinario

67% helio, 27% oxígeno, 4% nitrógeno78% nitrógeno, 21% oxígeno, 0,9% argón72% oxígeno, 25% hidrógeno, 1,5% nitrógenoLa respuesta correcta es la.En la atmósfera terrestre, los tres elementos más abundantes son el nitrógeno (N₂), el oxígeno (O₂) y el argón (Ar).El 0,1% restante del aire está formado por trazas de otros gases, incluidos el dióxido de carbono y el vapor de agua.Una palabra que te dice dónde o cuándo está algo en relación con otra cosaUna palabra que se usa para conectar dos cláusulas juntas.Una palabra que describe un verbo.Sí, la imagen es una pista: una preposición es una palabra que te dice dónde o cuándo algo (un sustantivo) está en relación con otra cosa.Por ejemplo, hay dos preposiciones en la siguiente oración: Antes de ver la televisión, ella se sentó en el sofá."Antes" te dice cuándo se sentó y "en" te dice dónde.450072002400¿Ibas bien y, de repente, tuviste que detenerte a pensar?El múltiplo de un número es el número multiplicado por un número entero. Los primeros cuatro múltiplos de 5, por ejemplo, son 5, 10, 15 y 20. El múltiplo más bajo (MCM) es el número entero más pequeño del cual todos los números son múltiplos.7200 es el número más pequeño que es perfectamente divisible por esos cinco números.Puedes encontrar el MCM enumerando los múltiplos de cada uno de los números. Por ejemplo, los múltiplos de cinco son 5, 10, 15, 20, 25… eventualmente, llegarás a un punto que comparten los cinco números.Un tapiz que representa la conquista normanda de Inglaterra en 1066 y los acontecimientos que la precedieronUn texto que describe eventos predichos durante los últimos días de la TierraUn registro escrito de la propiedad durante el reinado de Guillermo el ConquistadorOtra vez te ayudamos con la imagen, al menos a descartar una de las opciones. En 1085, Guillermo el Conquistador ordenó que se hiciera una inspección de su reino, con todos los detalles sobre los propietarios, los terrenos, los pobladores y las edificaciones. Una vez se supiera qué poseía cada uno, el monarca podría introducir un nuevo sistema de impuestos para recaudar dinero rápidamente.El exhaustivo censo de sus tierras y las de sus vasallos por toda Inglaterra se llevó a cabo, contra un gran resentimiento popular, en 1086.El estudio, en la amplitud de su detalle y la velocidad de su ejecución, fue quizás el logro administrativo más notable de la Edad Media.Como documento histórico, el Libro Domesday es, de lejos, el registro más completo de la sociedad preindustrial que ha sobrevivido en cualquier parte del mundo y proporciona una ventana única al mundo medieval.3 en punto2 en punto4 en puntoEn invierno, Greenwich se encuentra en la zona horaria conocida como Greenwich Mean Time (GMT). San Petersburgo en Rusia cae en la zona horaria GMT+3, también conocida como hora estándar de Moscú. El +3 indica que está tres horas por delante del GMT. Tres horas más de las 12 en punto GMT son las 3 en punto de la tarde.Entre el último domingo de marzo y el último domingo de octubre, Reino Unido -donde está Greenwich- cambia al horario de verano británico y los relojes se adelantan una hora. Rusia no cambia sus relojes durante el año. Como resultado, la diferencia horaria se reduce a dos horas. En verano, serían las 2 en punto en San Petersburgo, cuando son las 12 en punto en Greenwich.Curiosidad: en la época en que se hizo originalmente este examen, la respuesta correcta habría sido 3 en punto todo el año, pues el horario de verano británico se introdujo por primera vez en 1916.Duplica su valorAumenta su valor por la mitadDisminuye su valor a la mitadSi hay un punto después de una nota musical, su valor aumenta un 50%.Una corchea normalmente dura un pulso. Con un punto, dura un pulso y medio.Una blanca normalmente dura dos pulsos. Con un punto, dura tres pulsos.Una flota de aviones de combate utilizados por el general Franco durante la Guerra Civil EspañolaEl nombre de los barcos de Cristóbal ColónUna flota de barcos armados enviados por el rey Felipe de España para derrocar a la reina Isabel I en 1588La Armada Española fue una flota de más de 100 barcos armados enviados por el rey católico Felipe de España para derrocar a la reina protestante Isabel I.Además de sus diferencias religiosas, Felipe estaba enojado porque los barcos ingleses atacaban y robaban a los barcos españoles.La armada inglesa usó brulotes para dispersar a la flota española, antes de atacar. Muchos barcos españoles fueron destruidos por tormentas cuando intentaban regresar a casa navegando alrededor de Escocia.El hidrógeno se combina con el oxígeno para producir vapor de agua, el carbono se combina con el oxígeno para producir dióxido de carbono y se libera energíaEl carbono se combina con el oxígeno para producir dióxido de carbono, el magnesio se combina con el oxígeno para producir óxido de magnesio y la energía está contenidaEl hidrógeno se combina con el nitrógeno para formar amoníaco, el carbono se combina con el oxígeno para formar dióxido de carbono y se libera energía.Los combustibles como el carbón, el petróleo y el gas natural contienen hidrocarburos. Estos son compuestos que contienen solo hidrógeno y carbonos.Durante la combustión completa, estos hidrocarburos reaccionan con el oxígeno del aire.Los átomos de hidrógeno y oxígeno se combinan para formar vapor de agua (H²O). Así que si contestaste A, te apuntaste el último punto.