¿Cómo es posible que en Reino Unido pueda morir un niño de 2 años por inhalar el moho de su casa?

Un niño de dos años murió en Reino Unido como resultado de una afección respiratoria grave causada por la exposición prolongada al moho en su casa, concluyó una forense.El padre de Awaab Ishak planteó repetidamente el problema a Rochdale Boroughwide Housing (RBH), una cooperativa de viviendas en la localidad inglesa de Rochdale, en las afueras de Mánchester, pero no se tomó ninguna medida.La forense Joanne Kearsley dijo que RBH no había sido "proactiva". "¿Cómo en Reino Unido en 2020 pudo morir un niño de 2 años por exposición al moho?", cuestionó.Agregó que el caso "debería ser un momento decisivo para el sector de la vivienda".Los padres de Awaab dijeron que sus vidas "cambiaron para siempre" cuando su hijo murió en diciembre de 2020, y que "se sintieron absolutamente inútiles en las manos de RBH"."No podemos decirles ante cuántos profesionales de la salud hemos llorado y al personal de RBH al que le hemos suplicado, expresando preocupación por las condiciones en las que Awaab y nosotros mismos hemos estado viviendo", dijo la familia a través de su abogada después de la audiencia."Gritamos tan fuerte como pudimos, pero a pesar de hacer esos esfuerzos, todas las noches volvíamos al mismo problema".También pidieron a RBH que "deje de ser racista" y la señalaron de brindar un "trato injusto" a inmigrantes, refugiados y solicitantes de asilo en Reino Unido."No tenemos ninguna duda de que nos trataron de esta manera porque no somos de este país y somos menos conscientes de cómo funcionan los sistemas en Reino Unido".El director ejecutivo de RBH, Gareth Swarbrick, respondió diciendo que su organización continuaría "aprendiendo lecciones duras".Aseguró que el negocio siempre apoyaría a las "diversas comunidades de Rochdale".

Dificultad para respirar

family handout El padre de Awaab Ishak reportó varias veces que había moho en su casa.

Mala ventilación

El vacío de la muerte

Orgullosos del trabajo

¿Qué tan peligroso es el moho?

El tribunal forense de Rochdale escuchó al padre de Awaab, Faisal Abdullah, quien viajó desde Sudán en 2016 para vivir en Reino Unido y se unió a su esposa, Aisha Amin, un año después, e informó que se estaba formando moho en el apartamento de una habitación a RBH en 2017 y se le dijo que pintara encima de eso.Al año siguiente, Awaab nació prematuramente a las 31 semanas, pero ningún profesional de la salud se había preocupado por su desarrollo.En junio de 2020, Abdullah instruyó a los abogados e inició un reclamo por el problema recurrente del moho, pero la política significaba que.El tribunal escuchó que Awaab fue llevado al Centro de Atención de Urgencias de Rochdale el 19 de diciembre de ese año con dificultad para respirar y trasladado al Royal Oldham Hospital antes de ser dado de alta.Se deterioró al día siguiente y el equipo de enfermería infantil de la comunidad aconsejó a sus padres que lo llevaran de nuevo al centro de atención de urgencia.Luego sufrió un paro respiratorio y un paro cardíaco mientras lo trasladaban al hospital y murió después de llegar allí.Al entregar una conclusión, el forense senior de Manchester North dijo que la ventilación en el apartamento de una habitación no era efectiva."Este fue un factor que c", dijo Kearsley."RBH lo reconoce y, de hecho, considero que debería haberse tomado una respuesta más proactiva para tratar el moho que estaba presente", señaló.Agregó que Abdullah tenía "cierta comprensión y habilidad para conversar en inglés", pero su esposa tenía "muy poca", un hecho que era importante ya que afectaba "la capacidad de los profesionales para entablar conversaciones con la familia y la capacidad de la familia para explicarles cualquier inquietud o inquietud que tuvieran y para entender los consejos".Awaab había sufrido constantemente de problemas respiratorios y de resfriado a lo largo de su vida.En septiembre de 2020, una partera de la comunidad completó un formulario de circunstancias especiales para los servicios infantilesPero Kearsley dijo que ese documento no se compartió con el médico de cabecera o el visitante de salud y que no había evidencia que demostrara que fue recibido por los servicios para niños o que "se tomó alguna medida".En una declaración leída por la abogada Kelly Darlington después de la investigación, la familia de Awaab dijo que él siempre había estado "lleno de sonrisas, le gustaba bromear y estaba lleno de vida".Dijeron que los últimos dos años habían sido "agotadores" y que su muerte había dejado "un gran vacío" en sus vidas.Agregaron que RBH necesitaba "dejar de brindar un trato injusto a las personas que vienen del extranjero que son refugiados o solicitantes de asilo (y) dejar de alojar a personas en hogares que sabe que no son aptos".Swarbrick dijo que estaba "realmente devastado por la muerte de Awaab y las cosas en las que nos equivocamos"."Sabemos que nada de lo que podamos decir traerá de vuelta a Awaab o será de algún consuelo para su familia", indicó."No reconocimos el nivel de riesgo para la salud de un niño pequeño por el moho en la casa de la familia (y) permitimos que un proceso legal de deterioro, ampliamente utilizado en el sector de la vivienda, se interpusiera en el camino para abordar el moho de inmediato".En respuesta a los comentarios de la familia de que RBH necesitaba "dejar de discriminar y dejar de ser racista" contra los refugiados o solicitantes de asilo, dijo: "Como organización comunitaria, apoyamos a las diversas comunidades de Rochdale."Estamos orgullosos del trabajo que hacemos con todos nuestros inquilinos".Dijo que la muerte de Awaab "debe ser una llamada de atención para todos en la vivienda, la atención social y la salud". "Asumiremos la responsabilidad de compartir lo que hemos aprendido sobre el impacto en la salud de la humedad, la condensación y el moho con el sector de la vivienda social y más allá", agregó.La forense dijo que escribirá un informe para la prevención de futuras muertes y le escribirá al ministro de Vivienda y al secretario de Salud, Steve Barclay, para plantear problemas.La BBC se puso en contacto con el Departamento de Nivelación, Vivienda y Comunidades para obtener comentarios, pero al momento de publicación de este artículo no tuvo respuesta.El moho es causado por un exceso de humedad en un edificio y emite esporas que pueden causar una variedad de efectos en la salud.Algunas personas son especialmente sensibles a ellos, como los bebés y los niños pequeños, las personas mayores y las personas con alergias o asma.Para los alérgicos, respirar o tocar las esporas de mohocomo ataques de asma, fiebre y dificultad para respirar, mientras que para otras, el moho puede provocar secreción nasal, enrojecimiento o picazón en los ojos e irritación de la piel.Es por eso que el NHS dice que es más probable que tenga problemas respiratorios, infecciones o asma si tiene humedad o moho en su hogar y por eso la Organización Mundial de la Salud lo llama un elemento clave de la contaminación del aire interior yRecuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. 