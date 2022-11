¿Cómo afectará el crudo invierno de Ucrania a la guerra en los próximos meses?

Getty Images

En poco más de un mes, el clima invernal descenderá sobre Ucrania. Es una circunstancia que -pese a las recientes victorias del ejército ucraniano, como la toma de Jersón esta semana- podría obstaculizar a sus fuerzas armadas en su intento de seguir recuperando el territorio ocupado por los rusos.Rusia también podría intentar que la población civil ucraniana pase frío, atacando más centrales eléctricas y depósitos de combustible.Analizamos cómo puede el invierno afectar el conflicto.

¿Cómo de frío es el invierno en Ucrania?

¿Cómo afectará el clima invernal a la guerra en Ucrania?

¿Qué significará el invierno para las tropas de combate?

¿Cómo afectará el clima invernal a los combates?

¿Atacará Rusia a los civiles de Ucrania este invierno?

Entre diciembre y marzo, las temperaturas medias en Ucrania caen entre -4,8 ºC y 2 ºC.En promedio,en enero y durante 15 días en febrero.En cada uno de estos meses caen más de 1,5 metros de nieve.Sin embargo,del país, a lo largo de la costa del mar Negro, que en el norte.En Kyiv, en el norte, las temperaturas ya están descendiendo hasta elEn enero, la temperatura promedio es de -3,8C y por la noche, las temperaturas descienden a un mínimo promedio de -6,1C.Sin embargo, en la región sur de Jersón, la temperatura promedio de enero es significativamente más alta: -0,9C.El mínimo promedio es -3,7C.Esto significa que en, las temperaturas pueden bajar lo suficiente como para que el suelo se congele.Sin embargo, en las líneas del frente cerca de la región de Jersón, la nieve y la lluvia del invierno puedenEl suelo fangoso y la nieve profunda dificultarán que las tropas y sus vehículos se muevan rápidamente.Esto pondría en desventaja a las tropas de Ucrania, dice Forbes Mackenzie, director ejecutivo de Mackenzie Intelligence Services, porque les impediría avanzar rápidamente."Los ucranianos querrán unmaniobrando rápidamente y flanquear a las fuerzas rusas", dice."Sin embargo,y húmedo que empantane a los ucranianos".Un problema importante tanto para Ucrania como para Rusia será cómo mantener sus fuerzas abastecidas."Las tropas necesitan más alimentos en invierno y más combustible para mantenerse calientes", dice Ben Barry, investigador principal del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos."Sin embargo,y su equipo ha sido diseñado para el clima frío, por lo que el clima invernal no impedirá por completo que sus tropas se enfrenten", dice.Muchos expertos militares piensan que durante el invierno, tanto el ejército ruso como el ucraniano se concentrarán más en los ataques de artillería que en los ataques terrestres."En invierno, es más difícil entregar suministros y", dice Marina Miron, investigadora de defensa del Kings College de Londres."Ambos bandos utilizarán artillería de largo alcance y drones para atacar las líneas de suministro y los depósitos de suministro, con el".Sin embargo, las tormentas de niebla y nieve podríanpara detectar objetivos de artillería, a menos que estén utilizando equipos de imágenes infrarrojas.Tanto las fuerzas armadas de Ucrania como las de Rusiay muchos de ellos son tipos estándar equipados con cámaras básicas.Rusia ya ha lanzado varios ataques contra áreas e instalacionesOrysia Lutsevych, directora del Foro de Ucrania en el grupo de expertos Chatham House, dice que es probable que continúe con esta estrategia durante todo el invierno."Los civiles esperan ataques continuos a la infraestructura, principalmente para privarlos de calor", dice."Ahora la gente se está abasteciendo de combustible como. Lugares como los hospitales están comprando sus propios generadores".La estrategia de Rusia está ahora en manos del general Sergei Surovikin, recién nombrado comandante en jefe de las fuerzas que combaten en Ucrania.Se le conoce como el "General Armagedón" debido a sus tácticas de mano dura mientras comandaba operaciones en Siria y otros lugares.Su objetivo probablemente sea causar unde Ucrania, dice Miron."Rusia cree que si la gente se congela y se desespera, puede rebelarse contra su gobierno", dice.Sin embargo, dice Lutsevych,"Las instalaciones de almacenamiento de gas están llenas y tiene grandes suministros de combustible como el diésel", dice."La gente se da cuenta de que Rusia no está ganando la guerra y que si pueden pasar el invierno, pueden tener más éxitos contra Rusia en la primavera".Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.