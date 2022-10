Investigación BBC: las “zonas de sacrificio creadas por las quemas de gases tóxicos que las grandes petroleras no declaran

Hussein Faleh/BBC News

Ali Hussein Julood, sobreviviente de leucemia infantil de Rumaila, Irak, frente a antorchas de gas cerca de su casa.

Las principales compañías petroleras no están declarando una fuente significativa de emisiones de gases de efecto invernadero, según reveló una investigación de la BBC.La BBC encontró millones de toneladas de emisiones no declaradas de la quema de gas en campos petroleros donde trabajan BP, Eni, ExxonMobil, Chevron y Shell.La quema de gas natural es la quema "derrochadora" del exceso de gas liberado durante la producción de petróleo.Las empresas dijeron que su método de presentación de informes era una práctica estándar de la industria.Los gases quemados emiten una potente mezcla de dióxido de carbono, metano y hollín negroque contaminan el aire y aceleran el calentamiento global.La BBC también encontró altos niveles de sustancias químicas potencialmente cancerígenas en las comunidades iraquíes cercanas a los campos petroleros donde se quema gas. Estos campos tienen algunos de los niveles más altos de quema no declarada del mundo, según nuestros hallazgos.En respuesta, David Boyd, relator especial de la ONU sobre derechos humanos y medio ambiente, comparó estas comunidades con "zonas de sacrificio modernas, áreas donde las ganancias y los intereses privados se priorizan sobre la salud humana, los derechos humanos y el medio ambiente".Las empresas han reconocido durante mucho tiempo la necesidad de eliminar todo menos la quema de emergencia.BP, Eni, ExxonMobil, Chevron y Shell están comprometidos con el objetivo de 2015 del Banco Mundial de declarar y poner fin a la quema de rutina para 2030; en el caso de Shell, para 2025.Pero las empresas dicen que cuando han contratado a otra empresa para realizar las operaciones diarias, es responsabilidad de esa otra empresa declarar las emisiones quemadas.Dichos yacimientos son una parte importante de la producción de petróleo y representan, en promedio, el 50% de las carteras de estas cinco empresas.Sin embargo, a través de meses de análisis, la BBC encontró decenas de campos petroleros donde estos operadores tampoco declaran las emisiones, lo que significa que nadie lo hace.Usando datos satelitales de seguimiento de llamaradas del Banco Mundial pudimos identificar las emisiones de cada uno de estos sitios.Estimamos que, en 2021, casi 20 millones de toneladas de CO2 equivalente de estas antorchas no fueron reportadas. Eso es igual a las emisiones de gases de efecto invernadero que producirían 4,4 millones de automóviles en un año.

En respuesta, las cinco empresas dijeron que el enfoque de reportar las emisiones solo de los sitios que operan directamente era una práctica estándar de la industria.Shell y Eni también dijeron que dan una cifra general de emisiones que incluye la quema de sitios no operados, pero que esto no está desglosado ni incluido en su compromiso del Banco Mundial para reducir las emisiones.

Más casos de cáncer

Hussein Faleh/BBC La quema de gas se ha convertido en el telón de fondo de la vida de los niños en Basora.

Leucemia mortal

Responsabilidad de las petroleras

Una investigación del servicio árabe de la BBC indica que la quema aumenta el riesgo de algunos tipos depara las personas que viven cerca de los campos petroleros en Irak.Quienes viven en algunos de los yacimientos petrolíferos más grandes del mundo en Basora, en el sureste de Irak -Rumaila, West Qurna, Zubair y Nahran Omar- han sospechado durante mucho tiempo que la leucemia infantil va en aumento y que la quema está detrás.En la región de Basora, los nuevos casos de todos los tipos de cáncer aumentaron un 20% entre 2015 y 2018, según un informe filtrado del Ministerio de Salud de Irak visto por el servicio árabe de la BBC. Culpa a la contaminación del aire.BP y Eni son los contratistas principales en los campos petroleros de Rumaila y Zubair respectivamente, pero como no son los operadores, no declaran las emisiones. Tampoco los operadores de los sitios.El servicio árabe de la BBC trabajó con expertos en medio ambiente y salud cerca de los cuatro sitios en 2021 para analizar sustancias químicas cancerígenas asociadas con la quema durante dos semanas.Las pruebas de aire indicaron que los niveles de, alcanzaron o excedieron el límite nacional de Irak en al menos cuatro lugares.Las muestras de orina que recolectamos de 52 niños indicaron que el 70% tenía niveles elevados de 2-naftol, una forma de naftaleno, una sustancia que posiblemente causa cáncer."Los niños tienen niveles sorprendentemente altos (...) Esto es preocupante para (su) salud y sugiere que deben ser monitoreados de cerca", dijo Manuela Orjuela-Grimm, profesora especializada en cáncer infantil en la Universidad de Columbia.Cuando tenía 11 años, a Fatima Falah Najem le diagnosticaron un tipo de cáncer de sangre y huesos llamado leucemia linfoblástica aguda. La exposición al benceno puede aumentar el riesgo de que las personas desarrollen esta afección.Fatima vivía con sus padres y seis hermanos cerca del campo petrolero de Zubair, donde Eni es la contratista principal.Ni Eni ni la compañía operadora de Zubair declaran emisiones en antorcha allí.Por razones de salud, la ley iraquí prohíbe la quema dentro de los 10 kilómetros de las casas donde vive la gente.Pero las llamaradas en Zubair arden casi continuamente a solo 2,6 kilómetros de la puerta principal de la familia.Fatima dibujó las "llamas de fuego" que rodeaban su casa durante su tratamiento de quimioterapia.Nos dijo que le gustaba verlas por la noche y llegó a normalizarlas.Pero para su padre, verla enfermar era "como estar en llamas sin poder apagar" el fuego.Fatima murió en noviembre pasado cuando su familia buscaba desesperadamente un trasplante de médula ósea. Tenía 13 años.Cuando se le pidió una respuesta, Eni dijo que "rechaza enérgicamente cualquier acusación de que sus propias actividades estén poniendo en peligro la salud del pueblo iraquí".Eni dijo que no tiene responsabilidad contractual por la quema en Zubair.El campo petrolero de Rumaila, a 40 kilómetros de distancia,, según cálculos de la BBC.BP es el contratista principal: ayudó a establecer y ahora supervisa al operador, la Organización Operativa de Rumaila (ROO). Tampoco declara quema del campo petrolero.Los estándares operativos de ROO, que BP firmó, dicen: "Aquellos que se ven afectados por niveles de contaminación que exceden los límites nacionales tienen derecho legal a una compensación".Pero Ali Hussein Julood, un sobreviviente de leucemia de 19 años, dice que él y su padre se encontraron con el silencio cuando solicitaron una compensación a BP en 2020 y 2021."Estamos profundamente preocupados por los problemas planteados por la BBC; revisaremos de inmediato esas preocupaciones", dijo BP.Por su parte, sobre el informe filtrado sobre el cáncer en el área de Basora, el ministro de Petróleo de Irak, Ihsan Abdul Jabbar Ismail, dijo: "Instruimos a todas las empresas contratadas que operan en los campos petroleros para que respeten los estándares internacionales".Si todo el gas natural quemado a nivel mundial fuera capturado y utilizado, podría reemplazar más de las nueve décimas partes de las importaciones de gas de Europa desde Rusia, según cifras de la Agencia Internacional de Energía.Capturar el gas puede ser inicialmente costoso y técnicamente difícil, según el Banco Mundial. Se estima que acabar con todas las quemas de rutina podría costar hasta US$100.000 millones.Pero Mark Davis, director ejecutivo de Capterio, que asesora a las compañías petroleras sobre la captura de gas quemado, le dijo a la BBC que países como Noruega han demostrado que es posible con la ayuda de una fuerte regulación.Apoyo adicional de: Becky Dale y Christine Jeavans (datos y análisis)Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.