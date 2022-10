Investigación BBC: cómo TikTok está haciendo dinero con videos de familias de refugiados que piden ayuda desde Siria

BBC

Mona y su familia transmiten en vivo en TikTok durante dos o tres horas a la vez.

Una investigación de BBC News descubrió que el gigante de las redes sociales TikTok está recibiendo hasta el 70% de las donaciones realizadas a través de su aplicación a cientos de familias desplazadas que viven en campamentos de refugiados en Siria.Todos los días, Mona Ali al Karim y sus seis hijas transmiten en vivo en TikTok, rogando a los espectadores que les hagan regalos virtuales.La familia se sienta en el suelo de su carpa durante horas, repitiendo las pocas frases en inglés que conocen: "Por favor, dale me gusta, por favor comparte, por favor regala".El marido de Mona murió en un ataque aéreo. Dado que los trabajos son escasos en los campamentos, ha estado usando transmisiones en vivo de TikTok para recaudar dinero para una operación para su hija Sharifa, que es ciega.Los regalos que piden son virtuales, pero cuestan dinero real y se pueden retirar de la aplicación como efectivo.Los espectadores de las transmisiones en vivo pueden enviar obsequios animados para recompensar o "dar propina" a los creadores por el contenido. Van desde rosas digitales, que cuestan unos centavos, hasta leones o universos virtuales, que cuestan alrededor de US$500.A medida que los regalos aparecen en la pantalla, la hija menor de Mona salta de alegría. "Gracias", grita, "¡Te amo!".

BBC

Los espectadores pueden regalar un león por US$500.

La familia de Mona es una entre cientos que mendigan en la plataforma. A principios de este año, comenzaron a aparecer videos similares en los feeds de los usuarios de TikTok en todo el mundo. Mientras que algunos piensan que es una estafa, otros han sido más comprensivos.El influencer de TikTok y exjugador de rugby profesional Keith Mason donó US$330 en regalos de TikTok a una familia y alentó a sus casi un millón de seguidores a hacer lo mismo."Los niños parecían tan felices, y aunque al hombre le habían volado las piernas y el brazo, era el tipo más positivo que podrías conocer", dijo Keith.

Detrás de cámara

BBC Mason dice que 50.000 personas vieron el TikTok en vivo que hizo con una familia siria.

BBC Hamid realiza transmisiones en vivo para diferentes familias en el campamento.

BBC Dowkan trabajó con un intermediario diferente y dice que se sintió explotado.

La tajada de TikTok

BBC TikTok se lleva la tajada más grande.

"Explotación infantil"

"Explotación de la mendicidad"

BBC Algunas familias del campamento venden restos que encuentran en el basurero para ganarse la vida.

Apoyo a las familias

Sin embargo, había algo que no cuadraba. ¿Cómo es que tantas personas que habían perdido sus hogares en la guerra civil de Siriapara transmitir en vivo todos los días?El periodista sirio Mohammed Abdullah nos dijo que reconoció uno de los campamentos en los videos, ubicado cerca de Idlib, en el noroeste de Siria.Le pedimos que fuera a visitarlo. Cuando llegó, inmediatamente encontró a varias familias como la de Mona mendigando en TikTok Live.También conoció a Hamid. Conocido en los campamentos como un, Hamid le contó que vendió su ganado para pagar un teléfono móvil, una tarjeta SIM y una conexión Wi-Fi, y comenzó a trabajar con familias en TikTok.Ahora él transmite con 12 familias diferentes, durante varias horas al día."Vamos a TikTok Live y recibimos regalos. Cada 100 rosas me dan US$1", explicó.Hamid dice que usa TikTok para ayudar a las familias a ganarse la vida. Nos dijo que les paga la mayor parte de las ganancias, menos los costos de funcionamiento.Nuestro equipo siguió a más de 300 cuentas en vivo desde los campamentos de Siria. Descubrimos queen regalos, pero las familias en los campamentos dicen que reciben unaDowkan Hamdan Al-Khodr quería recaudar dinero para la operación de corazón de su hija. Después de ocho días de pedir regalos en TikTok Lives, solo le dieron US$14.Entonces, ¿a dónde va el dinero?En junio, le escribimos a TikTok para preguntarles cuánto reciben de los regalos donados en su aplicación. Ellos no nos lo dijeron. Para averiguarlo, transmitimos en vivo desde una cuenta de TikTok que configuramos en Siria. Enviamos US$106 en regalos de TikTok desde otra cuenta en Londres. Éramos los únicos en dar.Después de que terminó la transmisión en vivo, el saldo de nuestra cuenta de prueba siria era de US$33.Tras el experimento, fuimos a retirar nuestros US$33 en una tienda de transferencia de dinero local. Se llevó un 10% más por sus servicios. Los intermediarios de TikTok como Hamid se habrían quedado con el 35% del resto.Esto hubiera dejado a nuestra 'familia' con. Muchas familias nos dijeron que les pagan mucho menos.Hamid y otros intermediarios proporcionan el equipo, pero necesitan ayuda para configurar cuentas para comenzar a funcionar en TikTok. Descubrimos que están siendo apoyados por, que trabajan directamente con TikTok."Ellos nos ayudan si tenemos algún problema con la aplicación. Desbloquean las cuentas bloqueadas. Les damos el nombre de la página, la foto de perfil y abren la cuenta", explicó Hamid.Estas agencias, también conocidas en China como "gremios de transmisión en vivo", son una parte creciente de la estrategia comercial global de TikTok para llevar transmisores en vivo a la plataforma.Sonpara ayudar a los creadores de contenido a producir transmisiones en vivo más atractivas. Esto alienta a más personas a usar la plataforma por más tiempo, lo que atrae más publicidad y obsequios, lo que luego aumenta las ganancias de TikTok. Las agencias con las que hablamos dicen que TikTok les paga una comisión según la duración de las transmisiones en vivo y el valor de los obsequios recibidos.El énfasis en la duración significa que los niños estarán transmitiendo en vivo por varias horas a la vez. Marwa Fatafta, de la organización de derechos digitales Access Now, dice que estos videos sonpara "prevenir el daño, el peligro o la explotación" de menores en la plataforma."TikTok establece claramente que los usuarios no pueden solicitar obsequios de manera explícita, por lo que esto es unade servicio, así como de los derechos de estas personas", señala. Ella reconoce que las personas tienen derecho a compartir sus historias en línea "para tratar de buscar apoyo y compasión", pero dice que estos videosPara poner a prueba el rigor con el que TikTok aplica sus políticas de protección infantil, utilizamos la función integrada en la aplicación para denunciar más de 30 cuentas con niños mendigando. En ese momento, TikTok dijo que "no hubo una violación" en ninguna de las cuentas.Cuando la BBC contactó a TikTok directamente,. La compañía no fue entrevistada, pero dijo en un comunicado:"Estamos profundamente preocupados por la información y las acusaciones que nos ha presentado la BBC, y hemos tomado medidas rápidas y rigurosas., y ​​estamos fortaleciendo aún más nuestras políticas globales sobre la explotación de la mendicidad".Le preguntamos a TikTok cuánto se llevan de los regalos donados. Insistieron en que toman menos del 70%, pero se negaron a decir cuánto. Repetimos nuestro experimento con cuentas en Reino Unido y Siria que no estaban registradas en agencias, y descubrimos que TikTok se llevó cada vez alrededor del 66%. TikTok es la aplicación de redes sociales de más rápido crecimiento en el mundo, con más de 3.900 millones de descargas.a través de los gastos que se hacen dentro de la aplicación.Nos acercamos a varias organizaciones benéficas que trabajan en Siria para asegurarnos de que las familias con las que hablamos recibieran apoyo como alternativa a ganar dinero en TikTok Live. Una organización sin fines de lucro local llamada Takaful Alsham dijo que. Los niños recibirán ayuda para encontrar escuelas y se cubrirán sus gastos escolares.Pero para muchos en los campamentos, hay pocas opciones además de pedir dinero en línea. Pero para muchos en los campamentos, hay pocas opciones además de pedir dinero en línea. Cientos de familias continúan transmitiendo en vivo todos los días, y la mayor parte del dinero donado todavía se lo lleva TikTok.Investigacióny reportajesadicionales: Runako Celina, Cyrus Chan, Ned Davies y Katy Ling.