Incendio en Matanzas: por qué no han logrado controlar en 3 días el gigantesco fuego en un depósito de combustible en Cuba y otras claves sobre el desastre

Se han reportado varias explosiones en Matanzas desde el viernes.

Una columna de humo de grandes proporciones ensombrece el occidente de Cuba.Al menos una persona murió, 16 se encuentran desaparecidas y unas 125 resultaron heridas tras un incendio en el mayor depósito de combustible de la isla que, casi tres días después, no ha logrado ser extinguido.Grupos de rescate de Cuba, México y Venezuela trabajaban este lunes para tratar de sofocar las llamas, pero la situación empeoró luego de que un tercer depósito se incendiara y colapsara en horas de la mañana. "El riesgo que habíamos anunciado ocurrió", confirmó a la prensa local el gobernador de la provincia, Mario Sabines, al referirse a la extensión del incendio a otros depósitos.En un tuit en la mañana del lunes, el presidente Miguel Díaz-Canel indicó que las autoridades continuaban "evaluando la estrategia para las próximas horas" e indicó que lo que suceda este lunes será decisivo para controlar el incendio."Es un día crucial, decisivo", dijo.Imágenes en medios locales y redes sociales muestran que el humo ha llegado a las provincias de Mayabeque e incluso a La Habana, mientras algunas localidades en Matanzas han reportado lluvias tóxicas. Pero ¿por qué ha sido tan díficil contener este fuego? En BBC Mundo te ofrecemos algunas claves sobre el desastre.

¿Qué pasó?

¿Por qué no se ha logrado controlar?

¿Qué se sabe de las víctimas?

¿Cuáles han sido los daños materiales?

El fuego se inició el viernes en la noche cuando un rayo golpeó un tanque de almacenamiento cerca de lade la ciudad de Matanzas, según la versión oficial. El fuerte viento dificultó las labores de extinción y llevó las llamas hasta un segundo depósito que explotó a las 07:00 hora local (11:00 GMT) del sábado.Tras una nueva explosión el domingo, el combustible llegó hasta un tercer tanque que también se incendió. Aunque la prensa oficial asegura que los depósitos contaban con pararrayos, se desconoce si estaban efectivos o si el lugar tenía sistemas más modernos de protección contra descargas eléctricas, los equipos necesarios para situaciones de emergencias o para el control de incendios. El historiador de la meteorología en Cuba Luis Enrique Ramos Guadalupe comentó a Granma que este sería el evento más devastador en la historia asociado a un rayo."No existen referencias en los archivos de un hecho similar que haya generado un siniestro de tal envergadura. Según la cronología analizada, el primer fuego originado por esa causa tuvo lugar el 30 de junio de 1741, cuando en medio de una tormenta, un rayo cayó en uno de los palos del navío Invencible, amarrado en el muelle de San Francisco, en La Habana", señaló.Desde el viernes, se han escuchado numerosas explosiones y una densa columna de humo se ha extendido a más de 100 kilómetros de allí hacia el oeste. Mientras, las autoridades sanitarias han pedido a la población de Matanzas utilizar mascarillas para evitar respirar partículas tóxicas.Cuba, que vive una profunda crisis económica y escasez de los productos más esenciales, como jabón o medicamentos, no cuenta con la tecnología y los recursos necesarios para sofocar este tipo de incendios y su infraestructura se encuentra envejecida o es sumamente deficiente.Pese a las dimensiones del fuego, solo tres helicópteros habían sido desplazados al área hasta la mañana del lunes y estaban tratando de controlar el fuego con "agua de mar", según informó el sitio oficialista Cubadebate. "Tres helicópteros militares realizaron más de 60 lanzamientos de agua de mar de 2.500 litros cada uno, en la zona del siniestro, donde esta mañana colapsó el domo de un tercer tanque de combustible", indicó la publicación. Agregó que más tarde el lunes se incorporaría una "avioneta de fumigación".El gobernador de Matanzas indicó que uno de los elementos que ha complicado las tareas de los bomberos es.Los equipos de rescate de Cuba, por demás, no están habituados o entrenados para situaciones de este tipo, dado que gran parte de los bomberos de la isla son jóvenes que realizan el servicio militar obligatorio. Ante su incapacidad para controlar el fuego el sábado, el gobierno de Cuba pidió ayuda internacional y equipos de Venezuela y México se encontraron entre los primeros en llegar a la isla.Según informaron las autoridades cubanas, unos 60 miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas y 16 técnicos de la petrolera Pemex se encuentran en el lugar del siniestro, junto a otros 35 bomberos especialistas y técnicos de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).Este lunes, Granma informó que comenzaría a operar un equipo de bombeo venezolano llamado Dominator para lanzar agentes químicos que ayuden a disipar el fuego.La nivel de crudo en los tanques es otro de los factores que parece complicar las tareas, según indica la prensa local. Los ocho depósitos con que cuenta la instalación tienen una capacidad de(el equivalente a 15 piscinas olímpicas), aunque no está claro de momento la cantidad de combustible que tenían los tanques incendiados.Sin embargo, se conoce que fue allí donde llegaron los 700.000 barriles enviados por Rusia a la isla en junio pasado.Granma identificó al único fallecido reportado de momento como Juan Carlos Santana Garrido, de 62 años, quien trabajaba para el comando especial de protección contra incendios de una refinería en la provincia de Cienfuegos. Otras 16 personas continúan desaparecidas, al parecer, bomberos que llegaron al lugar en las primeras horas del fuego, de acuerdo con la prensa oficial.Las autoridades cubanas no han identificado a los desaparecidos y anunciaron que la recuperación de cadávares no comenzará hasta que se extinga el incendio.El Ministerio de Salud informó este lunes que de la veintena de personas que permanecen hospitalizadas, cinco están en estado crítico y dos graves.Cerca de 5.000 habitantes de los alrededores han sido evacuados y las autoridades pidieron este lunes a los residentes de Matanzas cerrar puertas y ventanas para evitar la potencial inhalación de gases tóxicos.La columna de humo comenzó a ser visible este lunes en la capital, donde algunas zonas incluso se ensombrecieron, según muestran imágenes publicadas por la prensa local y redes sociales. La local Radio 26 reportó la caída de lluvia contaminada en algunas localidades de Matanzas.Las autoridades de Cuba no han ofrecido aún una evaluación preliminar de daños, pero la Base de Supertanqueros de Matanzas es la principal instalación de almacenamiento y trasvase de combustible de la isla.El lugar donde ocurrió el incendio se encuentra en un área industrial cerca de la termoeléctrica Antonio Guiteras, una de las mayores de Cuba, que salió de operaciones este lunes como resultado.El incendio ocurre, además, en un momento en el que la isla vive una crisis energética generalizada que ha llevado a constantes y prolongados apagones en la mayor parte del país.En algunas localidades en la isla, solo han contado con servicio eléctrico una o dos horas al día, según confirmó la Unión Eléctrica. En Matanzas se encuentra la playa de Varadero, el principal polo turístico de la isla que aún trata de recuperarse de la devastación en la que lo dejó la pandemia de coronavirus.