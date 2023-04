Hugh Jackman: la imagen con la que el actor muestra que se sometió a otra biopsia y alerta sobre el cáncer de piel

@TheHughJackman / Instagram

Hugh Jackman mostró su estado en redes sociales.

El actor australiano Hugh Jackman se sometió a más pruebas de detección del cáncer de piel tras su último chequeo médico.Con una venda en la nariz, el actor de TheWolverine recurrió a sus redes sociales para sensibilizar a sus seguidores sobre la importancia de los controles de rutina y atender a los consejos de protecciónsolar.Jackman, de 54 años, espera los resultados de las pruebas en los próximos días.En 2013, le quitaron su primer cáncer de piel. Desde entonces, el actor se ha sometido a al menos seis procedimientos.En sus redes sociales, Jackman contó la manera en que descubrió el diagnóstico. Fue su médico el que notó "pequeñas cosas que podrían ser, o no, carcinomas de células basales".El carcinoma basocelular es un tipo de cáncer de piel no melanoma, es decir, que es mucho menos probable que se propague a otras partes del cuerpo. Este tipo de cáncer está causado por la sobreexposición al sol y a las camas solares. El tratamiento de este tipo de cáncer tiene éxito en el 90% de los casos, según el Servicio Nacional de Salud de Reino Unido (NHS, por sus siglas en inglés).Jackman aseguró a sus seguidores que los carcinomas basocelulares son los "menos peligrosos" en el mundo del cáncer de piel. De todos modos, espera que el susto sirva para recordarle a la gente la importancia de respetar los cuidados recomendados para el sol."Por favor, usen protección solar, no vale la pena por mucho que quieran estar bronceados. Créanme", dijo.

Un diagnóstico usual en Australia

Se considera a Australia como "la capital mundial del cáncer de piel", cony unas 434.000 tratadas por otros tipos de cáncer de piel cada año."Al ser australiano es algo muy común. Nunca me puse protección solar cuando era pequeño, así que era un candidato ideal", dijo el actor nacido en Sydney.En 2015, Jackman declaró a la revista People que su diagnóstico le había sorprendido a pesar de su conocimiento en el tema."Siempre es un poco chocante escuchar la palabra 'cáncer'".Jackman es conocido sobre todo por su papel de Wolverine en el mundo de Marvel, además de su papel en Van Helsing (2004), el drama "El prestigio" (2006) y el musical "El gran showman" (2017), entre otros éxitos.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.