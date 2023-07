Getty Images Kevin Spacey enfrentaba un juicio por nueve delitos de índole sexual en Londres.

El actor Kevin Spacey fue declarado no culpable este miércoles de todos los cargos que enfrentaba en un juicio por abuso sexual en Reino Unido.

Visiblemente emocionado, el estadounidense de 64 años escuchó la declaración del jurado a los nueve cargos sobre delitos sexuales que enfrentaba.

"Con cara pensativa, escuchó a la presidenta del jurado decir 'no culpable' nueve veces. Empezó a llorar en el banquillo cuando escuchó los veredictos", informó la reportera de la BBC Lucy Manning desde el tribunal de Londres.

"Luego abrazó a su agente y equipo legal, aún llorando, y agradeció al personal de la corte. Este era el veredicto que había querido y esperado", añadió.

Siete de los cargos eran por agresión sexual contra cuatro hombres en presuntos incidentes ocurridos entre 2001 y 2013. Los denunciantes tienen entre 30 y 40 años en la actualidad.

El actor siempre rechazó las acusaciones.

En una breve declaración afuera del tribunal de Southwark, el actor afirmó que tiene mucho que procesar después de lo que sucedió este miércoles y que está "enormemente agradecido" con el jurado por haberse tomado el tiempo de examinar cuidadosamente todas las pruebas y los hechos antes de tomar una decisión.

"Me siento honrado por el resultado de hoy", agregó.

En un comunicado, los fiscales del Crown Prosecution Service (CPS) dijeron que "respetan" la decisión del jurado.

El juez Mark Wall le dijo al tribunal que el jurado deliberó durante 12 horas y 26 minutos.

Julia Quenzler Spacey se mostró conmovido luego de escuchar el veredicto.

Las acusaciones contra Kevin Spacey surgieron desde 2017, en medio del movimiento #MeToo de denuncia de abusos contra diversos miembros de la industria del entretenimiento en EE.UU. y otros países.

Los múltiples señalamientos descarrilaron la carrera actoral de la estrella hollywoodiense. Netflix lo despidió de la serie House of Cards y Christopher Plummer lo reemplazó en el papel de J. Paul Getty en la película "Todo el dinero del mundo".

"No es un delito que te guste el sexo"

En el juicio concluido este miércoles en Londres, la defensa del actor, encabezada por el abogado Patrick Gibbs, señaló luego del veredicto que Spacey fue “juzgado por las redes sociales”.

En sus alegatos finales, Gibbs afirmó que tres de los cuatro denunciantes mintieron cuando hicieron acusaciones contra Spacey "por razones que, en última instancia, solo ellos mismos sabrán".

Sugirió que un cuarto denunciante había consumido substancias intoxicantes.

"No es un delito que te guste el sexo, incluso si eres famoso, y no es un delito tener sexo, incluso si eres famoso, y no es un delito tener sexo casual. Y no es un delito tener sexo con alguien del mismo sexo porque es 2023 y no 1823", dijo.

Un portavoz de los fiscales dijo que su función "no es decidir si una persona es culpable de un delito penal, sino hacer evaluaciones justas, independientes y objetivas sobre si es apropiado presentar cargos".

"Es el papel del jurado considerar los cargos y respetamos la decisión de la corte", añadió.

Reuters Spacey agradeció al jurado al salir del tribunal de Southwark en Londres.

El año pasado, un jurado desestimó un caso en su contra en Nueva York presentado por Anthony Rapp, que afirma que Spacey lo tocó inapropiadamente durante una fiesta en 1986 cuando tenía 14 años.

Previamente, el actor se había disculpado públicamente con Rapp, aunque aseguró que no recordaba lo ocurrido.

"Estoy más que horrorizado al oír esta historia. Honestamente, no recuerdo el encuentro, hubiera sucedido hace unos 30 años. Pero si me comporté como él describe, le debo mis disculpas más sinceras por lo que sería un comportamiento alcoholizado totalmente inapropiado, y pido perdón por los sentimientos que dice que ha cargado con él todos estos años", señaló en 2017.

"Esta historia me ha animado a tratar otras cosas de mi vida", añadió entonces.

BBC

Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.