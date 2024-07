Your browser doesn’t support HTML5 audio

17/07/2024 · 04:44 AM

Los votantes estadounidenses recibieron la noticia el lunes de que el senador JD Vance fue el elegido de Donald Trump para la candidatura republicana a vicepresidente de EE.UU. y en cuestión de horas, el libro de memorias del político se ha convertido en un fenómeno de las campañas.

Publicado en 2016, Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis (que en español lleva por título "Hillbilly, una elegía rural: Memorias de una familia y una cultura en crisis") cuenta la historia de crianza de Vance en la región de los Apalaches, en su natal Ohio.

Ofrece una visión de lo que, según él, es la vida de los pobres que viven en las zonas rurales.

El libro ahora se ha convertido en un nuevos foco de disputa de las elecciones presidenciales de 2024.

Algunos críticos de Vance afirman que muestra una falta de comprensión de lo que significa ser de esa región. Otros sostienen lo contrario.

Los seguidores de este político emergente del Partido Republicano también están cautivados por el libro y lo han comprado en masa.

Además, están viendo su adaptación cinematográfica en plataformas de streaming y afirman que demuestra que Vance es un hombre del pueblo.

Getty Images JD Vance fue nominado por Donald Trump como su candidato a la vicepresidencia de EE.UU.

“Bombardeo de reseñas”

El libro se ha convertido en un tema de conversación tan popular en internet que el sitio de recomendación de libros Goodreads bloqueó nuevas reseñas después de que Trump nominara al senador de Ohio como su compañero de fórmula.

A partir del martes, los usuarios que entraron en la plataforma para reseñarlo se encontraron con una ventana emergente en la que se leía:

"La valoración de este libro no está disponible temporalmente. Este libro tiene restricciones para enviar valoraciones y reseñas. Esto puede deberse a que hemos detectado un comportamiento inusual que no sigue nuestras directrices".

Getty Images Hillbilly Elegy se ha convertido en uno de los libros mejores vendidos en las últimas horas.

Es probable que esto impida a los usuarios bombardear con sus opiniones, es decir, reseñar negativamente algo por razones no relacionadas con el libro en sí.

Goodreads declinó hacer comentarios cuando la BBC le preguntó por qué los usuarios no habían podido valorar el libro.

El "bombardeo de reseñas", que suele producirse en películas, libros y restaurantes tras una polémica, se ha convertido en una forma cada vez más habitual de compartir el desagrado por algo y de intentar sabotear un producto, un lugar o una persona.

La película también está en la mira

En la era de internet, esta práctica se ha vuelto cada vez más popular.

Le ocurrió a la aclamada escritora de "Comer, rezar, amar", Elizabeth Gilbert, después de que publicara un libro el año pasado que, según los lectores, "glorificaba" a los rusos.

Las reseñas de los lectores bombardearon el libro en internet hasta el punto de que Gilbert suspendió su publicación.

Además de los comentarios del libro de Vance en línea, la adaptación cinematográfica también ha sido objetivo de sus detractores en la red.

En los últimos días, Letterboxd, un equivalente de Goodreads para las películas, también ha visto un aumento en las críticas de la película dirigida por Ron Howard y protagonizada por Glenn Close y Amy Adams.

Getty Images Vance publicó sus memorias en 2016, cuando era un crítico de Trump.

Pero no todo es odio.

El libro, en versión rústica o de tapa dura, ocupa actualmente los puestos 1 y 2 de los más vendidos de Amazon.

La película, que se estrenó en 2020 y recibió múltiples nominaciones a los Oscar en su momento, subió hasta el sexto lugar de las 10 películas más populares de Netflix el día después de que se anunciara que es candidato a vicepresidente.

Y aunque las memorias cuentan la historia de su educación, su publicación marcó el lanzamiento de su carrera política.

"Hillbilly Elegy" convirtió a Vance en un autor bestseller del diario The New York Times y lo catapultó a una plataforma nacional que aprovechó para convertirse en senador por Ohio.

Ahora es el candidato republicano a la vicepresidencia.

