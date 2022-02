Héctor Cabrera Fuentes: el científico mexicano que se declaró culpable de espionaje para Rusia en un tribunal de Estados Unidos

Hasta hace unos años, el nombre de Héctor Alejandro Cabrera Fuentes solía aparecer en los titulares de la prensa por sus desarrollos en la medicina y los reconocimientos que se había ganado. Pero desde 2020, quedó involucrado en un caso de espionaje del que este martes se declaró culpable.En una audiencia en un tribunal de Miami, Cabrera Fuentes aceptó haber realizado labores de inteligencia ilegal para Rusia desde Estados Unidos."Me declaro culpable", le dijo al juez al Donald M. Middlebrooks después de que la fiscalía enlistó todas sus actividades ilegales en EE.UU. para espiar y entregar información sobre el país a un "agente del gobierno" ruso.Ahora enfrenta una sentencia de hasta 10 años de prisiónla cual será dictada en mayo próximo.Cabrera Fuentes y su esposa fueron detenidos en Miami, Florida, en posesión de información que el gobierno de EE.UU. consideraba parte de una acción ilegal en su territorio. El sospechoso tenía como objetivo ubicar el vehículo de "una fuente del gobierno de Estados Unidos", informó el Departamento de Justicia al anunciar su detención en febrero de 2020.Según la investigación, los mexicanos lograron el cometido, pero fueron detenidos en el Aeropuerto Internacional de Miami, cuando pretendían viajar a México.

Agentes del CBP realizaron la detención en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.

Cabrera Fuentes fue entonces acusado de "actuar dentro de Estados Unidos en nombre de un gobierno extranjero (Rusia), sin notificar al Fiscal General, y conspiración para hacer lo mismo".

La misión de "espionaje"

Getty Images El mexicano recibió las instrucciones de dónde ubicar el vehículo en un edificio donde vivía el objetivo en Miami.

Su detención

Getty Images Los agentes del CBP revisaron las posesiones de los mexicanos en el aeropuerto de Miami.

¿Quién es Fuentes Cabrera?

El Departamento de Justicia de EE.UU. afirmaba que un funcionario ruso -del que no se reveló su identidad-Según la investigación, el contacto ruso le encargó primero que rentara una propiedad específica ubicada en el condado Miami-Dade bajo la condición de que no fuera alquilada a su nombre. Le transfirieron US$20.000 para tal objetivo.Después de hacerlo, el científico mexicano viajó a Rusia e informó a su contacto del gobierno sobre los arreglos: "el funcionario lo aprobó y le dijo a Cabrera Fuentes que lo volviera a ver en su próximo viaje a Rusia", dicen los documentos judiciales.No podía contar de las reuniones con los rusos, ni siquiera a familiares.En febrero de 2020, el mexicano viajó nuevamente a Moscú y se reunió con el funcionario ruso que le proporcionó"Le dijo a Cabrera Fuentes que localizara el automóvil, obtuviera el número de matrícula de la fuente y anotara la ubicación física del vehículo", decía la investigación. Pero le dijeron que no debía tomar fotos del vehículo.Siguiendo el objetivo, Cabrera Fuentes viajó a Miami desde Ciudad de México.Usó un auto rentado para seguir a su objetivo y al ingresar a la propiedad donde este residía, "llamó la atención de un guardia de seguridad" por haber entrado siguiendo a otro vehículo. Mientras un guardia se aproximaba al vehículo para averiguar qué pasaba, su esposa se acercó al automóvil de la fuente del gobierno de EE.UU. y, según el Departamento de Justicia."Cuando la seguridad le preguntó a Cabrera Fuentes y a su compañera sobre la naturaleza de su presencia en el edificio, Cabrera Fuentes proporcionó el nombre de una persona a quien supuestamente estaban visitando", detalló.El 16 de febrero de 2020, el mexicano y su esposa fueronpor agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) cuando intentaban partir hacia Ciudad de México.Los agentes inspeccionaron el teléfono de la esposa de Cabrera Fuentes y "encontraron una imagen de primer plano de la placaen la carpeta de 'eliminados recientemente' de su teléfono". "Cuando se le preguntó sobre la imagen, Cabrera Fuentes admitió que le había encargado a su pareja que tomara la foto de la matrícula del vehículo. La revisión de los agentes del teléfono de Cabrera Fuentes reveló un mensaje de WhatsApp de su compañera enviado a Cabrera Fuentes con la misma fotografía de la placa del vehículo", decía la acusación."Admitió ante los agentes de la ley que un funcionario del gobierno ruso le ordenó que realizara esta operación".Luego de su detención, le dijo a la policía que tenía otra esposa e hijas en Rusia y que aceptó colaborar con el gobierno ruso a cambio de facilidades para sacarlas de ese país.Nacido en la región del Istmo del estado de Oaxaca, una de las zonas con más pobreza en México, Cabrera Fuentes tenía en los últimos años residencia en Singapur, según el Departamento de Justicia de EE.UU.Hizo sus primeros estudios en México y después obtuvo un doctorado de Microbiología Molecular en la Universidad de Kazán (Rusia), y en Cardiología Molecular en la Universidad de Giessen (Alemania).Hasta antes de su detención, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior lo mencionaba como uno de los connacionales destacados en el extranjero.Entre sus trabajos está el desarrollo de un tratamiento para regenerar la piel quemada elaborado en el Centro de Biotecnología-Femsa del Instituto Tecnológico de Monterrey (México).También desarrolló una técnica para evitar la muerte celular después de un episodio cardiaco, como un infarto, lo cual ayuda a que los pacientes tengan más probabilidades de tener atención de emergencia oportuna y salvar su vida."Yo soñaba con ser científico y lo logré", le dijo al diario mexicanoEl Universal en 2019, luego de recibir un reconocimiento de la Universidad de Giessen por sus logros científicos.*Esta nota fue publicada originalmente en febrero de 2020 y actualizada en febrero de 2022 tras la declaración de culpabilidad de Cabrera Fuentes.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.