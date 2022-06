Héctor Cabrera Fuentes: condenan a prisión en EEUU al científico mexicano acusado espiar para Rusia

Edwin Hernández / EL UNIVERSAL

"Todos cometemos errores y este ha sido el más grande de mi vida".Esas fueron las palabras que el científico mexicano HéctorAlejandroCabrera Fuentes pronunció este martes ante el juez que lo sentenció a 4 años y un día de prisiónen un tribunal federal de Florida, en EE.UU.Cabrera Fuentes, de 37 años, fue detenido y acusado en 2020 de realizar labores de espionaje para Rusia en un caso que causó sorpresa en México debido a la brillante trayectoria que tenía este biólogo molecular.Vestido con el uniforme de la prisión y con una hoja amarilla en la que tenía escrita su disculpa, pidió "clemencia" al juez Donald M. Middlebrooks en una audiencia de condena que duró unos 10 minutos."Estoy profundamente arrepentido y pido perdón a Estados Unidos (….) Esto me enseñó que la libertad es lo más preciado, pero sobre todo la familia", expresó en inglés en la audiencia que ya contaba con un acuerdode los fiscales federales y los abogados.Su familia no estuvo presente, pero sí un representante del Consulado de México en Miami.El abogado Ronald Gainor dijo a BBC Mundo que, bajo los términos del acuerdo, su cliente pasará un año bajo la custodia federal de EE.UU. y luego será deportado a México.Según los registros judiciales de la prisión federal de Miami en la que ha estado preso, Cabrera ha tenido un comportamiento "sobresaliente" en su conducta y labores.

Cabrera Fuentes fue sentenciado en un tribunal de Miami, Florida

Pero ¿cómo es que Cabrera Fuentes se involucró con los servicios de inteligencia rusos para realizar espionaje en Estados Unidos?

La misión para Moscú

Edwin Hernández / EL UNIVERSAL "Yo soñaba con ser científico y lo logré", le dijo al diario mexicano El Universal en 2019.

Las fotos en WhatsApp

Getty Images El mexicano recibió las instrucciones para viajar a Miami y ubicar la fuente del gobierno de EE.UU.

Getty Images Agentes federales realizaron la detención de Cabrera Fuentes en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.

Antes de ser detenido, el nombre de Cabrera Fuentes solía aparecer en los titulares de la prensa por susy los reconocimientos que se había ganado. Nacido en la región del Istmo de Oaxaca, una de las zonas con más pobreza en México, hizo un doctorado de Microbiología Molecular en la Universidad de Kazán (Rusia), y en Cardiología Molecular en la Universidad de Giessen (Alemania).Entre los trabajos científicos del mexicano está el desarrollo de un tratamiento para regenerar la piel quemada y el desarrollo de una técnica para evitar la muerte celular después de un episodio cardiaco.Pero luego dio un giro inesperado a su vida.Según la acusación del Departamento de Justicia de EE.UU, un funcionario ruso -del que no se reveló su identidad-y volver a Alemania.Su misión era ubicar un vehículo deque proporcionaba información sobre el gobierno ruso.Según la investigación, en febrero de 2020 el mexicano viajó a Moscú en donde recibió detalles y la "descripción física del vehículo de una fuente del gobierno de EE.UU." que debía encontrar en Miami."Le dijo a Cabrera Fuentes que localizara el automóvil, obtuviera el número de matrícula de la fuente y anotara la ubicación física del vehículo", se lee en la investigación. Pero le habían recomendado no tomar fotos del vehículo.Cabrera Fuentes tenía una pareja mexicana con la que viajó a Miami desde Ciudad de México en febrero de 2020.Rentaron un auto para seguir a su objetivo y al ingresar a la propiedad donde este residía, "llamó la atención de un guardia de seguridad" por haber entrado al condominio siguiendo a otro vehículo.Mientras el guardia se aproximaba al vehículo para averiguar qué pasaba,, según el Departamento de Justicia."Cuando la seguridad le preguntó a Cabrera Fuentes y a su compañera sobre la naturaleza de su presencia en el edificio, Cabrera Fuentes proporcionó el nombre de una persona a quien supuestamente estaban visitando".Al intentar salir de Estados Unidos el 16 de febrero de 2020, el mexicano y su esposa fueron interceptados en el aeropuerto de Miami por agentes federales.En el celular de su pareja "encontraron una imagen de primer plano de la matrícula del vehículo de la fuente del gobierno de EE.UU. en la carpeta de 'eliminados recientemente' de su teléfono". Entonces Cabrera Fuentes "admitió ante los agentes de la ley que un funcionario del gobierno ruso le ordenó que realizara esta operación".Luego de su detención, le dijo a la policía que tenía otra esposa e hijas en Rusia y que aceptó colaborar con el gobierno ruso a cambio de facilidades para sacarlas de ese país.Fue detenido y acusado de colaborar con un gobierno extranjero sin notificarlo a las autoridades de Estados Unidos.Cabrera Fuentes enfrentaba una pena máxima de 10 años, pero la declaración de culpabilidad y un acuerdo con los fiscales redujeron su condena.Dijo ante el tribunal que espera "continuar el trabajo a favor de la comunidad".