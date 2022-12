Hay una epidemia de autocensura: la premiada escritora Chimamanda Ngozi Adichie alza su voz contra la cultura de la cancelación

BBC

La escritora dijo que algunas personas quieren "crear una atmósfera vengativa que disuada a otros de hablar".

La escritora Chimamanda Ngozi Adichie dijo que le preocupa que la sociedad esté sufriendo una "epidemia de autocensura".En una conferencia de la BBC sobre la libertad de expresión, la autora manifestó que la gente joven está creciendo "atemorizada de cuestionar cosas por miedo a hacer las preguntas equivocadas". Tal clima podría conducir a la "muerte de la curiosidad, del aprendizaje y de la creatividad", advirtió la galardonada escritora nigeriana. "Ningún esfuerzo humano requiere de tanta libertad como la creatividad", añadió. Adichie, conocida por novelas como "Medio sol amarillo" y "Americanah", habló en el marco de la primera de cuatro charlas para Radio 4 de BBC, que este año tratan sobre temas vinculados a la libertad.

Menos contenidos y conocimiento

Reuters El novelista se vio obligado a esconderse durante casi 10 años después de la publicación de su libro de 1988.

Detectores de ofensas

Getty Images Adichie afirma que nada más saber que un libro es censurado o que se pide que se censurado ella inmediatamente busca leerlo.

Hablando como casi víctima

Getty Images J.K. Rowling, autora de Harry Potter, ha sido duramente criticada por sus opiniones sobre el colectivo trans y algunos han pedido boicotearla.

La autora criticó con dureza la cultura de la cancelación, por considerar que atenta no solo contra la libertad de expresión, sino contra la evolución intelectual y cultural de la humanidad.Y como prueba argumentó que "Los versos satánicos", la controvertida novela de Salman Rushdie, hoy día "problablemente no" sería publicada, algo que. A principios de este año, Rushdie fue atacado en un escenario durante un evento literario. Sufrió daños hepático, amputación de los nervios de un brazo y pérdida de visión de un ojo."Los versos satánicos", la cuarta novela de Rushdie, le ha valido amenazas de muerte por parte del régimen teocrático que gobierna Irán desde la década de los 80. Algunos musulmanes"¿Se publicaría hoy la novela de Rushdie? Problablemente no. ¿Estaría siquiera escrita? Posiblemente no", remarcó Adichie.Tras asegurar que hay que "hay escritores que, como Rushdie, quieren escribir novelas sobre temas sensibles, pero que no lo hacen por la censura social" y que "hay editores que temen cometer blasfemia secular", la escritora advirtió que."No necesitamos tener discusiones reales, porque nuestras posiciones ya son asumidas (...)y que obedezcamos no a la razón sino a la fe", agregó.Adichie señaló que la"Nada demuestra esto mejor que el reciente fenómeno de los 'lectores de sensibilidad' en el mundo de la industria editorial, personas cuyo trabajo es", explicó. "Esto, en mi mente, niega la idea misma de literatura", añadió.Si alguno de los libros que la "formaron, inspiraron y consolaron" hubieran sido censurados, "quizás hoy estaría perdida", dijo.La autora de 45 años también expresó preocupación por el hecho de que alguna gente no hable por miedo a las críticas atroces o por convertirse por ello en la"Todos estamos familiarizados con historias de gente que dijeron o escribieron algo y tuvieron que enfrentar una reacción violenta en línea", remarcó. "Hay una, que debería ser parte de la libertad de expresión,, donde se exponen el domicilio personal o las escuelas de los hijos en internet tratando de que la gente pierda su trabajo", agregó.La escritora se dirigió luego a los que piensan que esta clase de acoso se justifica si el personaje ha manifestado opiniones que pueden resultar desagradables o fuera de lugar."¡No! Nadie se lo merece. Es una brutalidad desmedida. Es una acción de vigilancia virtual cuyo objetivo no solo es, sino de crear una atmósfera vengativa que", afirmó.Aunque no ha sido cancelada Adichie sí ha sufrido las consecuencias de ejercer su libertad de expresión. En 2017 la autora declaró que no consideraba que las mujeres transexuales se podían equiparar a las mujeres nacidas biológicamente. Esto le provocó una ola de criticas en redes sociales."Hubo gente que me dijo quepor ello (...) lo encontré inhumano", comentó en una entrevista a la BBC.En 2020, la novela de Adichie "Medio sol amarillo", publicada en 2006, fue elegida como elmejor libro que ha ganado el Women's Prize for Fiction (Premio de Ficción Femenina, uno de los premios literarios más prestigiosos del Reino Unido) en sus 25 años de historia.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.