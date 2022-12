Harvey Weinstein: declaran culpable de violación y agresión sexual al exproductor de Hollywood en Los Ángeles

Getty Images

Harvey Weinstein está cumpliendo una condena de 23 años de cárcel.

Tras semanas de audiencias y nueve días de deliberaciones, este lunes un jurado de California halló al exproductor de Hollywood Harvey Weinstein culpable de violación y agresión sexual.El exmagnate del cine esperaba la sentencia tras las rejas.Y es que ya fue condenado por cargos similares a 23 años de prisión en Nueva York en 2020.En este caso se enfrentaba a dos cargo de violación y otro cinco de agresión sexual por hechos supuestamente ocurridos entre 2005 y 2013en Los Ángeles.Y el jurado lo encontró culpable de uno de los cargos de violación y dos de agresión sexual, y no culpable de otro de los cargos de agresión sexual. Ahora espera conocer la sentencia, que podría sumarle hasta 24 años al tiempo que deberá permanecer en prisión.

Juicio nulo

Getty Images Weinstein fue extraditado de Nueva York para enfrentar el juicio en Los Ángeles en julio.

Caso clave para #MeToo

Para los otros tres cargos el jurado no pudo llegar a un veredicto, por lo que se declaró juicio nulo.Entre estos se encuentra el cargo relacionado con las acusaciones de una de las cuatro mujeres que lo llevaron a volver a sentarse en el banquillo: Jennifer Siebel Newsom, cineasta y esposa del gobernador de California Gavin Newsom.alegó que Weinstein la violó en una habitación de hotel en 2005.Weinstein, de 70 años, se había declarado inocente de los siete cargos en su contra. Inicialmente enfrentó 11 cargos, pero cuatro cargos relacionados con una mujer no identificada fueron retirados después de que ella no testificara.El muro de impunidad que rodeaba al productor que por entonces reinaba en Hollywood empezó a romperse en octubre de 2017, cuando las periodistas Jodi Kantor y Megan Twohey publicaron en el diario The New York Times una investigación en torno a él.Aquello dio forma al movimiento que ahora se conoce comoy su sentencia en febrero de 2020 fue considerada ejemplar.Tanto, que ayudó a transformar el sistema judicial de aquel estado, donde ya entró en vigor la ley para supervivientes adultos de abuso, que crea una ventana de un año para iniciar un proceso en contra del violador o acosador sin importar cuándo haya sucedido el delito. "Es hora de que termine eldel acusado", dijo la fiscal adjunta de distrito Marlene Martínez durante los argumentos finales del juicio en Los Ángeles. Añadió que Weintein, quienes acudieron al hotel en el que se estaba quedando o que le dejaron entrar a sus habitaciones sin tener idea de lo que les esperaba."¿Quién sospecharía que tal titán de la industria del entretenimiento sería un violador degenerado?", prosiguió.Los detalles escuchados durante el juicio recordaron a otros testimonios de mujeres que salieron a la luz desde que el caso Weinstein se volvió el estandarte del movimiento #MeToo.Sin embargo, fue la defensa la que sacó a relucir el movimiento durante este proceso, y enfatizó que ninguna de las cuatro mujeres acudió a las autoridades en su momento y que no hablaron hasta que Weinstein estuvo en el centro de los focos.