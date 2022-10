Halloween: 6 películas de miedo que fueron prohibidas por ser demasiado aterradoras

Getty Images

¿Qué pasa cuando ujna película es demasiado aterradora? La última amenaza es que pueda ser prohibida.Si bien las películas de terror pueden ser divertidas y emocionantes, también pueden pasar a un nivel más alto e inquietante y esto puede provocar que se prohíban por contenido ofensivo. Aquí hay seis películas de terror que fueron tan impactantes que los cines no pudieron proyectarlas.Este artículo contiene lenguaje explícito.

1. "El exorcista"

2. "Holocausto caníbal"

3. "Grotesque"

4. "El ciempiés humano 2"

5. "La masacre de Texas"

6. "El despertar del diablo"

Es una película que siempre llega a la "lista de películas de terror imperdibles" y fue noticia en todo el mundo tras su estreno en 1973.La hechizante representación de la posesión demoníaca de una niña y, luego, su exorcismo, fascinó a gente en todo el mundo.En EE. UU., el público afrontó largas colas en mitad de la nieve para entrar al cine. La prensa reportaba personas que se desmayaban, vomitaban y a las que había que ayudar a salir de las proyecciones. La película recibió una calificación "R" (Restringida) sin cortes de la Motion Picture Academy of America. La calificación permitía ver la película a menores de edad si iban acompañados de un adulto.Otros países fueron menos permisivos. En Singapur fue prohibida inicialmente por violar la regla que impide que haya "películas que denigren a cualquier grupo religioso" y "lenguaje que denigre la religión o sea religiosamente profano". Más tarde se permitió su emisión con cortes.En Malasia también fue prohibida.El regulador de películas del Reino Unido, la Junta Británica de Clasificación de Películas (BBFC), ha sido más estricto que muchos de sus homólogos en otros países a lo largo de los años. Otorgó a "El Exorcista" un certificado 'X', que permitió a los mayores de 18 años ver la película sin cortes ni alteraciones.Sin embargo, reclasificó la cinta de "El exorcista" en 1984 y el controvertido clásico de terror fue retirado de los estantes de las tiendas cuatro años después. La película permaneció prohibida durante 11 años más, a pesar de que todavía se proyectaba ocasionalmente en los cines.En 1999, la BBFC puso fin a la prohibición y decidió que la película, "aunque seguía siendo un trabajo poderoso y convincente, ya no tiene el mismo impacto que hace 25 años".A pesar de la controversia, "El exorcista" se convirtió en la primera película de terror en ser nominada al Premio de la Academia a la Mejor Película.Para los cinéfilos, este thriller de terror italiano de 1979 fue una de las películas más notorias de la década de 1980 de este género.Contiene matanzas reales de animales y violencia extrema. La trama se centra en un equipo de rescate que localiza a un equipo de filmación en la selva amazónica.El director, Ruggero Deodato, fue acusado en Italia de asesinar a sus actores después de que desaparecieran de la vista del público. Llevó a uno de ellos a la corte para refutar esto.Fue multado por crueldad animal y la película fue prohibida en Italia durante tres años.La cinta también estuvo censurada en otros 40 países durante varios años, incluidos Australia, Noruega, el Reino Unido e Irlanda.Estados Unidos, conocido por mostrar más indulgencia con las películas controvertidas que otros países, la prohibió durante cinco años después de su estreno en 1980. Pero fue retirada de los cines nuevamente tras una semanas en cartel en 1985. No fue hasta 2005 que se estrenó oficialmente en EE.UU.En 2001 se lanzó en el Reino Unido después de que se cortaran casi seis minutos de metraje. Sin embargo, en 2011, la BBFC suspendió casi todas las ediciones anteriores.Esta película japonesa, parte del género de explotación de terror, se estrenó en 2009 y presenta la brutal tortura de una pareja joven a manos de un médico sádico.Los distribuidores esperaban recibir un certificado de mayores de 18 años por la película, ya que contiene escenas de tortura extrema.El sistema regulatorio de Reino Unido la prohibió debido a sus altos niveles de violencia sexual, destacando la falta de contexto o desarrollo del personaje detrás de él.Dijo que la película ofrecía al público "poco más que un escenario implacable y creciente de humillación, brutalidad y sadismo" y se negó a otorgarle un certificado.También dijo que darle una categoría implicaría un "riesgo de daño" para quienes la vean. Sigue prohibida en el Reino Unido, Malasia y Filipinas.En su país de origen, la película fue un poco menos controvertida al principio, pero después de la prohibición del Reino Unido algunos minoristas eliminaron los DVD de sus sitios web y se estrenó sin calificación.Recibió una certificación de mayores de 18 años en Finlandia, Francia e Italia. También está disponible para ver en Suecia y los Países Bajos, así como en los Estados Unidos.Es posible que hayas adivinado la trama de esta película por su título. La primera parte de esta franquicia se estrenó en 2009, una cinta holandesa de "horror corporal" que cuenta la historia de un cirujano alemán que secuestra a tres turistas y les realiza un inquietante experimento quirúrgico.La secuela sigue a un hombre que se obsesiona tanto con el original de 2009 que intenta replicar la trama pero la lleva mucho más lejos.El escritor y director de la película, Tom Six, se jacta de que su secuela es "la película más enfermiza de todos los tiempos".La cinta recibió una atención considerable por su representación gráfica de la violencia y el horror corporal y se enfrentó a una fuerte censura en todo el mundo, donde en ocasiones se editó para eliminar contenido objetable.La Junta de Revisión de Clasificación de Australia no le otorgó ninguna clasificación, pero tras ver una versión modificada le dio una de apta para mayores de 18.La BBFC se negó a calificar la secuela en junio de 2011. Pero después de que su distribuidor acordó 32 cortes, la junta la calificó con un "18" para su lanzamiento en DVD.En 2012, la versión en DVD fue clasificada como "objetable" por la Oficina de Clasificación de Cine y Literatura de Nueva Zelanda.Sigue prohibida en Irlanda y Filipinas.Prohibida durante muchos años por su descripción de la violencia, esta película de 1974 fue una de las primeras en ser denominada como "video nasty", un término que se usa para cintas que contienen escenas consideradas ofensivamente violentas o pornográficas.Se basó en la historia del asesino en masa Ed Gein, que usó las partes del cuerpo de sus víctimas como decoración para su hogar.La Junta de Clasificación de Australia rechazó la clasificación de esta película durante algún tiempo.Fue prohibida por períodos en otros países, incluidos Brasil, Chile, Finlandia, Francia, Islandia, Irlanda, Malasia, Singapur, Suecia, Noruega, Nueva Zelanda y partes de Alemania.Esta película de terror sobrenatural estadounidense lanzada en 1981 se ha creado una reputación como cinta de culto popular. La trama se centra en cinco estudiantes universitarios que pasan sus vacaciones en una cabaña aislada en un área forestal remota. Al encontrar una cinta de audio, sin saberlo, liberan espíritus demoníacos que comienzan a matar a los estudiantes.El lanzamiento de la película generó mucha controversia, ya que presentaba una gran cantidad de sangre.Fue prohibida por períodos en Islandia, Malasia, Singapur, Reino Unido, Irlanda y Chile.La mayoría de los países han lanzado versiones muy recortadas.La cinta se convirtió en una franquicia con dos secuelas escritas por el director original, Sam Raimi, y una cuarta película en 2013.También tiene su versión en cómic y videojuego.