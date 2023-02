Guerra en Ucrania Qué es el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas y qué consecuencias tiene que Rusia se haya retirado

Getty Images

Misil nuclear ruso durante un desfile militar en 2020.

El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo este martes que su gobierno se retira del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, conocido por sus siglas en inglés como New START.Se trata del último acuerdo de armas nucleares que quedaba entre Rusia y Estados Unidos, y que fue prorrogado por cinco años en 2021."Me veo obligado a anunciar hoy que Rusia suspende su participación en el tratado sobre armas estratégicas ofensivas", afirmó Putin durante su discurso sobre el estado de la nación. Aseguró que Rusia debe estar preparada para probar armas nucleares si Estados Unidos lo hace primero. Por su parte, el gobierno estadounidense señaló recientemente que Rusia violó el tratado al negarse a permitir las inspecciones.Putin hizo el anuncio un día después de que el presidente estadounidense, Joe Biden, viajara a Ucrania durante una visita sorpresa, para demostrar su respaldo al mandatario Volodymyr Zelensky frente a la invasión rusa. A continuación te explicamos en qué consiste el tratado y qué consecuencias puede acarrear la decisión de Putin de retirarse del acuerdo.

Reuters

¿Qué es el New START?

¿Qué puede esperarse ahora?

Reuters Putin hizo el anuncio frente a legisladores del Parlamento ruso, miembros del Gobierno, presidentes del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo y gobernadores regionales.

La respuesta de EE.UU.

Reuters El presidente Joe Biden se reunió con Volodymyr Zelensky en Kyiv

El Tratado de Reducción de Armas Estratégicas o New START fue diseñado para prevenir una guerra nuclear.y otorga a cada uno el poder de inspeccionar al otro.El acuerdo fue firmado originalmente en 2010 por los entonces presidentes, Barack Obama y Dmitry Medvedev.El pacto establece que tanto Estados Unidos como Rusia pueden disponer deEl acuerdo entró en vigor en 2011 y se prorrogó 10 años después. Sin embargo, las inspecciones de armas se vieron interrumpidas por la pandemia de covid.Los dos antiguos rivales de la Guerra Fría disponen de casi todas las armas nucleares del mundo. Rusia ha dicho anteriormente que quería mantener el tratado en vigor, a pesar de la retórica hostil de ambos lados durante la guerra de Ucrania.Steve Rosenberg, editor de la BBC en Rusia, afirma que la suspensión del tratado de Moscú.La palabra "escalada" se ha convertido en "la consigna del presidente Putin", asegura Rosenberg.El New Start "estaba en problemas. El mes pasado, Washington acusó a Moscú de violar el acuerdo al negarse a permitir actividades de inspección en su territorio", recuerda el editor de la BBC.Aunque Putin dijo que no iniciaría pruebas nucleares "primero", precisó que "Estados Unidos realiza pruebas, nosotros también las haremos".Sin embargo, Rosenberg apunta que el presidente ruso anunció que firmó un decreto para "".Y advirtió que Rusia está lista para reanudar las pruebas de armas nucleares."Se trata más de chantaje nuclear, pero es extremadamente peligroso", considera Andrei Kolesnikov, del grupo de expertos Carnegie Endowment for International Peace, "porque no podemos predecir cómo se comportará Putin en el futuro y qué tiene en mente"., agregó. "Al perder este marco estamos presenciando la amenaza real de una guerra nuclear".Tras el anuncio de Putin, Biden desde Polonia reiteró el compromiso de la OTAN de permanecer unida para garantizar que ""."Putin ya no duda de la fuerza de nuestra coalición, pero sigue dudando de nuestra convicción", afirmó el mandatario estadounidense.El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, calificó la decisión de Rusia de suspender su participación en el tratado como "desafortunada e irresponsable".". Por supuesto, nos aseguraremos de que, en cualquier caso, tengamos una postura adecuada para la seguridad de nuestro propio país y la de nuestros aliados", dijo a los periodistas.Sin embargo, Blinken dejó la puerta abierta para reanudar las negociaciones en cualquier momento. "Seguimos dispuestos a hablar sobre limitaciones de armas estratégicas en cualquier momento con Rusia, independientemente de cualquier otra cosa que suceda, en el mundo o en nuestra relación", afirmó.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.