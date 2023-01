Guerra en Ucrania: Putin ordena un cese al fuego unilateral de 36 horas por la Navidad ortodoxa

Getty Images

Vladimir Putin ha decidido darle un respiro a los ucranianos y ha ordenado a sus tropas cesar los ataques contra su vecino durante las próximas 36 horas.El presidente ruso ha tomado la medida atendiendo la petición que horas antes le hiciera el patriarca de la Iglesia ortodoxa rusa, Cirilo, quien solicitó un alto al fuego que entre el viernes y sábado, en respetoa las fiestas de Navidad. Los rusos y ucranianos son mayoritariamente cristianos ortodoxos y, por lo tanto, festejan el nacimiento de Cristo en enero, debido a que se guían por el calendario juliano y no por el gregoriano."(El presidente) Putin ordenó a (el ministro de Defensa, Igor) Shoigu que introdujera un régimen de alto el fuego desde las 12:00 horas (hora local)del 6 de enero hasta las 24:00 horas(hora local)del 7 de enero a lo largo de toda la línea de combate de las partes en Ucrania", anunciaron medios estatales rusos, los cuales citaron información proveniente del Kremlin.Este es el primer alto al fuego unilateral que Moscú anuncia desde que el 24 de febrero de 2022 ordenó a su ejército invadir a la vecina Ucrania.

Miles de ucranianos pasan las fiestas en refugios por el temor a morir en uno de los bombardeos rusos.

"Yo, Cirilo, patriarca de Moscú y toda Rusia, llamo a todas las partes involucradas en este conflicto a un alto el fuego y establecer una tregua por Navidad", ha dicho en un mensaje el jerarca religioso, en un mensaje publicado en la página web de la Iglesia ortodoxa rusa.Pero líder religioso no es el único que ha abogado por un cese de los combates. Este jueves el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogán, hizo lo propio durante una conversación telefónica que mantuvo con su homólogo ruso.

El anuncio del Kremlin parece indicar que la Navidad ortodoxa será más tranquila que el Fin de Año.

El regalo navideño del Kremlin no fue bien recibido por el gobierno de Kyiv, el cual lo calificó como.El asesor del jefe de la oficina del presidente de Ucrania, Mykhailo Podolyak, criticó el doble rasero del patriarca ruso."La Iglesia ortodoxa rusa no es una autoridad para la ortodoxia global y actúa solo como un 'propagandista de guerra'", escribió Podolyak en Twitter.El funcionario recordó que, alentado los asesinatos en masa y respaldado la militarización de la Federación Rusa. Por su alineación con el Kremlinpor los gobiernos de Reino Unido y de Canadá."La declaración de la Iglesia ortodoxa rusa sobre la 'tregua navideña' es una trampa cínica y un elemento de propaganda", agregó Podolyak.Las autoridades ucranianas habían dado por descontado que durante las celebraciones navideñas las tropas invasoras lanzarían, tal y como vienen haciendo en los últimos meses, en respuesta a la exitosa contraofensiva de Kyiv, la cual le ha permitido recuperar parte del territorio perdido en los primeros compases del conflictivo.Durante la Nochevieja Rusia bombardeó ciudades ucranianas y durante la Pascua ordenó a sus soldados continuar los combates.