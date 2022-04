Guerra en Ucrania: Putin dice que las conversaciones de paz con los ucranianos están en un punto muerto

Getty Images

Vladimir Putin dijo que la guerra contra Ucrania se volvió "inevitable".

Las conversaciones de paz para poner fin a la guerra en Ucrania llegaron a una situación sin salida, dijo este martes el presidente de Rusia, Vladimir Putin.Putin señaló que Ucrania acusó "falsamente" a las fuerzas militares rusas de cometer crímenes de guerray exigió garantías de seguridad durante una inusual aparición pública junto al presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko.El presidente ruso añadió que la invasión de Ucrania se volvió "inevitable", como parte de un discurso que ofreció para conmemorar el 61º aniversario desde que Yuri Gagarin se convirtió en el primer hombre en llegar al espacio.Afirmó que no le quedó más remedio que atacar Ucrania para proteger la región de habla rusa de Donbás e insistió en que sus fuerzas están ayudando a los oprimidos en las regiones separatistas de Ucrania."Por un lado, estamos ayudando y salvando a la gente, y por el otro, simplemente estamos tomando medidas para garantizar la seguridad de la propia Rusia", añadió el mandatario, de 69 años."Está claro que no teníamos otra opción. Fue la decisión correcta", agregó. "Los objetivos son perfectamente claros, son nobles".El Kremlin denuncia que Ucrania ha cometido un genocidiocontra los rusoparlantes en el este de Ucrania, pero no hay evidencia que sostenga esa afirmación.

Putin recibió a su homólogo bielorruso, Aleksander Lukashenko.

La ONU ha reportado que más de 10 millones de personas se han visto obligadas a huir de sus hogares desde que comenzó la invasión y la economía rusa se ha visto sacudida por un paquete de severas sanciones impuestas por las naciones occidentales.Sin embargo, Putin dijo que Rusia "no pretende estar aislada", argumentando que es "imposible aislar severamente a alguien en el mundo moderno, especialmente un país tan vasto como Rusia".Desde el Cosmódromo de Vostochny, 5.550 kilómetros al este de Moscú, el líder ruso destacó el éxito del programa espacial soviético, comparando los logros de Gagarin durante la Guerra Fría con el actual aislamiento internacional de Rusia."Las sanciones fueron totales, el aislamiento fue total, pero la Unión Soviéticaseguía siendo la primera en el espacio", dijo Putin.

Por su parte, Lukashenko desestimó el impacto de las sanciones y le preguntó a Putin: "¿Por qué diablos estamos tan preocupados por estas sanciones?", y afirmó que las acusaciones de atrocidades en el norte de Ucrania son "una operación psicológica llevada a cabo por los ingleses".La semana pasada, el gobierno de Reino Unido predijo que Rusia se dirige a su recesión más profunda desde el colapso de la Unión Soviética.El Ministerio de Relaciones Exteriores de Reino Unido advirtió que se espera que el PIB de Rusia se contraiga entre un 8,5% y un 15% este año, a medida que se profundice el impacto de las sanciones internacionales.

