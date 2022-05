Guerra en Ucrania: los rostros robados que se usan para promocionar y defender a Vladimir Putin

ER Yamini

A la influencer india ER Yamini le gustaría permanecer neutral en la guerra entre Rusia y Ucrania, pero en Twitter una cuenta que usa su imagen apoya a Vladimir Putin.

La influencer india ER Yamini jamás en su vida ha tuiteado; prefiere cultivar sus grandes bases de seguidores en Instagram y YouTube.Pero a principios de marzo, una cuenta de Twitter que usaba su foto tuiteó: "#IStandWithPutin. True Friendship" acompañada de un video que mostraba a dos hombres abrazándose, uno representando a India y el otro a Rusia.Yamini dice que no apoya a ninguno de los dos países en la guerra entre Rusia y Ucrania y se preocupa por sus seguidores."Si ven ese tuit, ¿qué pensarán de mí?", se pregunta: "Ojalá no usaran mi foto en ese perfil".La cuenta falsa es parte de una red que promociona al presidente ruso Vladimir Putin en Twitter, que utilizó las etiquetas #IStandWithPutin y #IStandWithRussia el 2 y 3 de marzo. Eso condujo a que los temas de tendencia en diferentes regiones, particularmente en el sur global, aparentemente mostraran apoyo a la guerra, en países como India, Pakistán, Sudáfrica y Nigeria.

Twitter

Las etiquetas #IStandwithPutin y #IStandwithRussia se convirtieron en temas de tendencia en varios países, pero algunas cuentas que los tuiteaban no eran auténticas.

Parte de la actividad rastreada fue orgánica, en otras palabras, producida por personas reales, lo que refleja un apoyo genuino en algunos países para Putin y Rusia.Pero muchos otros perfiles parecen no haber sido auténticos. Retuitearon mensajes en grandes cantidades, produjeron pocos mensajes originales y se crearon muy recientemente."Probablemente fueron producidos por bots, perfiles falsos o cuentas comprometidas, amplificando artificialmente el apoyo a Putin en estos países", dice Carl Miller, cofundador de CASM Technology, una empresa que investiga los daños y la desinformación en línea.Rastreó 9.907 perfiles que promocionaban el apoyo a Rusia los días 2 y 3 de marzo, en varios idiomas diferentes. CASM encontró que más de 1.000 de esas cuentas tenían características similares a las del spam.La BBC investigó cientos de estos perfiles aparentemente falsos. Nuestra investigación confirma las sospechas de Miller: intentan pasar como genuinos, pero en realidad son falsos.

Twitter

La foto del rapero estadounidense Nipsey Hussle, asesinado en Los Ángeles en 2019, fue usada en una cuenta que promocionaba a Putin.

A través de la búsqueda inversa de imágenes, descubrimos que las imágenes utilizadas por estos perfiles fueron copiadas de celebridades, personas influyentes y usuarios comunes, que no tenían idea de que sus rostros se estaban utilizando para apoyar a Rusia en su guerra contra Ucrania.No hemos podido determinar quién creó las cuentas o si tienen alguna conexión con el gobierno ruso.Una cuenta llamada Preety Sharma, por ejemplo, afirma en su biografía que es una "modelo y empresaria" originaria de India, ahora en Miami. Fue creado el 26 de febrero, dos días después de la invasión de Rusia. "Putin es una buena persona", dice uno de sus retuits.Pero la mujer representada en la foto de perfil de la cuenta está en el otro lado del mundo. Nicole Thorne es una influencer australiana de las redes sociales que tiene 1,5 millones de seguidores en Instagram y sólo ocasionalmente usa su perfil original en Twitter.

Twitter

"De India a Miami", dice este perfil que en realidad usa la foto de una influencer australiana.

Otra cuenta intenta hacerse pasar por el cantante indio Raja Gujjar. Su primer tuit fue publicado el 24 de febrero, el primer día de la invasión. Y las 178 publicaciones de la cuenta son retuits, un fuerte indicador de automatización.La BBC contactó a Thorne y a Gujjar, y ambos confirmaron que estas cuentas no eran suyas.Sin embargo, aunque algunas de las cuentas investigadas eran muy parecidas a un bot, no todas eran falsas.Al realizar una búsqueda inversa de uno de los perfiles, creado en febrero de 2022 con tweets a partir del 2 de marzo y que no tenía seguidores, la BBC encontró la cuenta de un joven indio en LinkedIn.Resultó ser auténtico y lo montó Senthil Kumar, un ingeniero aeronáutico. Le preguntamos por qué creó una cuenta únicamente para retuitear mensajes a favor de Rusia."Por lo general, abro Twitter y veo las tendencias. Así que vi estas publicaciones y simplemente las retuiteé", dijo. Opina que Rusia ha apoyado a India en el pasado, y los indios ahora deberían apoyar a Rusia. Y su perfil es nuevo, dijo, porque se le olvidó la contraseña de su cuenta anterior.

Twitter

Esta cuenta, con el retrato del cantante indio Raja Gujjar, se creó en enero de 2022, pero su primer tuit se publicó el 24 de febrero, día en que Rusia invadió Ucrania.

Indicadores

Twitter Twitter eliminó 11 de las 12 cuentas marcadas específicamente por la BBC por usar imágenes de otras personas, incluida esta de la actriz india Nazriya Nazim.

Las cuentas tuitean una mezcla de críticas a los países occidentales, expresan solidaridad entre los llamados países Brics (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica) y ofrecen apoyo directo a Putin."Asumimos por defecto la idea de que las campañas de información se dirigirán a Occidente. Sin embargo, ninguna de las cuentas se dirigía a Occidente ni afirmaba ser de Occidente", dice Miller.Para identificar lo que podría ser un grupo de cuentas no auténticas, agrega, los investigadores analizan"Ninguna de estas cosas es una prueba irrefutable, pero todas se suman para permitirnos ver si una determinada comunidad de cuentas parece sospechosa", dice Miller.también puede ser un signo revelador.De una muestra de 100 cuentas rastreadas por CASM, la BBC descubrió que 41 no tenían fotos de perfil. Otros 30 tenían ilustraciones o fotografías de personalidades como Putin o el presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg. Solo una cuarta parte tenía fotografías de personas, y algunas de ellas eran robadas.Twitter prohíbe la suplantación de "individuos, grupos u organizaciones para engañar, confundir o engañar a otros".La empresa nos dijo que desde que comenzó la guerra,por violaciones de su política de manipulación de plataformas y spam, incluida la suspensión de decenas de cuentas conectadas con los hashtags #IStandWithRussia y #IStandWithPutin.Twitter dice que investigó y suspendió cientos de las cuentas señaladas por la investigación de CASM y enviadas a la plataforma por la BBC, incluidas 11 de las 12 cuentas marcadas específicamente por nosotros por usar las imágenes de perfil de otras personas.Pero aclaró quepara amplificar artificialmente el sentimiento en torno a la guerra de Ucrania.