Guerra en Ucrania: Finlandia cierra su frontera a los turistas rusos

Reuters

Los guardias fronterizos finlandeses revisan un vehículo ruso en el puesto de control fronterizo de Vaalimaa en Virolahti a principios de esta semana.

Finlandia cerrará su frontera a los turistas rusos a partir del viernes, y se convertirá en el último país de la Unión Europea, vecino de Rusia, que bloquea el paso a su territorio.Polonia, Estonia, Letonia y Lituania cerraron sus fronteras a los turistas rusos a principios de este mes.Sin embargo, se permitirá a los rusos visitar a familiares, trabajar y estudiar en Finlandia, dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Pekka Haavisto.La decisión se produce después de que aumentara el número de rusos que llegan a la frontera, luego de que el presidente Vladimir Putin convocara a 300.000 reservistas.El ministro de Relaciones Exteriores finlandés dijo en una conferencia de prensa que la orden de movilización tuvo un "impacto significativo" en la medida."La decisión tiene como objetivo prevenir por completo la situación actual del turismo ruso a Finlandia y el tránsito relacionado a través de Finlandia", señaló.La medida entrará en vigor a medianoche y también prohíbe la entrada al país a los rusos con visas de turista Schengen.Haavisto indicó que el flujo de rusos ponía en peligro las relaciones internacionales de Finlandia.

Reuters

Finlandia comparte una frontera de 1.300 kilómetros con Rusia

Visa obligatoria

Los rusos que visiten Finlandia deberán solicitar una visa por adelantado en un centro en Rusia, con una invitación de un contacto comercial o personal.A principios de este mes, la Unión Europea también decidió hacer más costoso y difícil para los ciudadanos rusos obtener visas, al suspender un acuerdo migratorio con Rusia.Más de un millón de rusos han viajado a países de la Unión Europea desde la invasión de Ucrania en febrero.Finlandia, que comparte una frontera de 1.300 kilómetros con Rusia y pide visa, reportó un aumento en la cantidad de personas que intentan cruzar la frontera. Esta situación se repite en otros lugares como la frontera con Georgia, un país que no exige visa a los rusos.Noruega, que tiene una frontera corta con Rusia, no pertenece a la Unión Europea pero sí es parte del área Schengen, lo que implica que podría ser la puerta de entrada para los rusos que dispongan de las visas correctas para viajar a otros 25 países europeos del bloque.Sin embargo, Noruega suspendió la semana pasada un acuerdo de viaje sin visa de larga data con Rusia.