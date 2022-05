Guerra en Ucrania: Esto es solo el comienzo, todo está por venir

AFP via Getty Images

La ciudad de Bakhmut ha sido fuertemente bombardeada.

Están siendo días duros para el ejército ucraniano. Está bajo más presión que nunca desde la desesperación sentida las primeras semanas después de la invasión rusa.Los soldados podrían estar librando una batalla perdida en Lugansk, la parte norte de la región de Donbás y el Estado Mayor ucraniano afirma que los rusos parecen estar concentrando sus fuerzas para un nuevo ataque.De hecho, el ejército ruso ha intensificado sus ataques en la línea del frente de Donbás, tratando de cerrar el cerco de Severodonetsk, una ciudad que antes de la invasión contaba con 80.000 habitantes. Los ucranianos, como han hecho hasta ahora, luchan con obstinada determinación.Todos los refuerzos se están poniendo en esta batalla.En solo unos minutos vi alrededor de 20 vehículos blindados de transporte de personal, con soldados montados en ellos, conduciendo hacia la línea del frente, junto con tanques en transportadores y múltiples lanzacohetes.

AFP via Getty Images

Militares ucranianos saludan mientras avanzan hacia un puesto de control cerca de la ciudad de Lysychansk, en la región oriental de Donbás.

Han ralentizado al ejército ruso, pero no han detenido el avance de la ofensiva.Los rusos están causando muchas bajas.Una fuente militar de la Brigada 57 me dijo que una de sus unidades entró en la línea con 240 hombres y salió con unos 140, el resto muertos, heridos o capturados.El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha dicho que los rusos podrían estar matando hasta 100 soldados ucranianos al día en Donbás.

Estrechando el cerco

BBC La evolución de la ofensiva del Donbás.

AFP via Getty Images Miles de civiles todavía están en Severodonetsk mientras los rusos rodean a los últimos soldados ucranianos en la región de Luhansk.

"Bombardearon todo, casi no escapamos"

AFP via Getty Images La gente ha estado huyendo de la ciudad de Bakhmut.

AFP via Getty Images

No muy lejos de Severodonetsk, Bakhmut es una ciudad a la que la guerra está devorando lentamente.Esta semana, los rusos están a menos de 5 kilómetros.La próxima semanaLos civiles que tenían algún lugar a donde ir se han ido.En las ruinas de Donbás, la victoria en Kiev en marzo, la euforia, la gloria y el sacrificio, se sienten muy lejanas.Bakhmut ha sido fuertemente bombardeada.De pie frente a su casa dañada, un hombre de unos 40 años llamado Mitri mostró desafío, aprensión y frustración.No tenía idea de qué esperar en su ciudad."No soy Nostradamus.".Mitri dijo que el predecesor del presidente Zelensky, Petro Poroshenko, ya habría llegado a un acuerdo de alto el fuego."Por lo menos antes había paz, estaban negociando. Es una lástima la gente que murió, los soldados.Era, dijo, culpa del presidente Zelensky. Había perdido una oportunidad.Mitri se encogió de hombros y chupó enojado su cigarrillo cuando le pregunté si aceptaríaen comparación con aproximadamente un tercio del territorio que controlaba antes de la invasión."No lo sé. ¿Qué podría cambiar para mí?Esto es solo el comienzo, todo está por venir. Si sobrevivimos, veremos cómo va".Miles de civiles están todavía en Severodonetsk, mientras los rusos luchan para rodear a los últimos soldados ucranianos en Luhansk, el lado norte de Donbás.En la estación de tren de Pokrovsk, a una distancia segura de la batalla, hablé conAcababa de ser evacuada de Severodonetsk.Junto con otros civiles discapacitados y heridos, estaba siendo evacuada a la relativa seguridad del oeste de Ucrania en un tren especial, convertido en ambulancia y unidad de cuidados intensivos por la ONG Médicos sin Fronteras.Lida, cuenta con ánimo desafiante y rodeada de humo de cigarrillo, que fue rescatada por soldados que la llevaron junto con otros civiles a través de zonas fuertemente bombardeadas."Bombardearon todo,Los vidrios están rotos, todo está destruido. Y no puedo caminar en absoluto. Estoy discapacitada. Así es como es"."Hay edificios de nueve plantas donde los pisos superiores están destruidos. Todo está arruinado"."Había una Unión Soviética. Dividieron Ucrania y Rusia. Por eso empezaron los problemas".Si las fuerzas del presidente Putin pueden rodear Severodonetsk, lo más probable es que sus próximos objetivos seanen la región de Donetsk, al otro lado de Donbás.El Kremlin podría entoncesVi líneas de trincheras recién cavadas cerca de las dos ciudades, mientras.Si cayeran, y no es seguro ya que ambas están fuertemente defendidas, el presidente Putin podría declarar suRusia controlaría un cinturón de territorio que se extiende a lo largo de su frontera al sur de Donbás y a lo largo de la mayor parte de la costa de Ucrania.El presidente Zelensky dice que, pero ha defendido que Rusia debe volver a las posiciones que tenía antes de la invasión.Sus aliados, encabezados por Estados Unidos y Reino Unido, quieren debilitar permanentemente a la Rusia de Putin.Han dicho que Rusia no debe ganar.Sus críticos dicen que lucharán hasta el final.Mientras las familias entierran a sus muertos, más ucranianos, como Mitri en Bakhmut,y preguntarán si es mejor pagar un alto el fuego perdiendo territorio o continuar sufriendo bajas civiles y militares.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.