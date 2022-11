Guerra en Ucrania: en qué consiste la “fórmula de paz” propuesta por Zelensky (y qué respondió Rusia)

Getty Images

"Tal vez me exceda del tiempo asignado, pero la cuestión de la paz merece la pena".Con estas palabras el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky inició este martes su discurso en la cumbre del G20, en la cual presentó su plan para poner fin al conflicto bélico que mantiene con Rusia desde el pasado 24 de febrero."Quiero que esta agresiva guerra rusa termine de forma justa y sobre la base de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional", afirmó el mandatario, quien se dirigió vía videoconferencia a sus colegas de las 20 economías más grandes del mundo, los cuales estos días se reúnen en la localidad indonesia de Nusa Dua.No obstante, Zelensky advirtió que no aceptaría una paz"a cualquier costo" y así quedó en claro en su llamada "fórmula para la paz".Moscú rechazó de inmediato la propuesta.

La soberanía e independencia son prioridad

Getty Images Zelensky condiciona cualquier negociación con Rusia a la devolución de los territorios ocupados y el retiro de las tropas de Moscú.

Reuters El presidente ruso, Vladimir Putin, ya ha descartado que se condicione cualquier negociación al regreso de las provincias ucranianas que Moscú se anexionó en septiembre pasado.

Por las personas y la energía

Getty Images Kyiv exige a Moscú que deje de utilizar la central nuclear de Zaporiyia como un arma para chantajear a sus fuerzas y al resto del mundo.

Getty Images Zelensky demanda de Rusia que deje utilizar los alimentos y la energía como armas para intentar doblegar al país y sus aliados.

Alimentos para el mundo

Getty Images Rusia ha respondido a la propuesta ucraniana con nuevos ataques con misiles contra distintas ciudades y poblados.

La propuesta de Zelensky contiene 10 puntos y de entre ellas destacan "la restauración de la integridad territorial" de su país y el retiro de las tropas rusas.Desde que el pasado 24 de febrero el Kremlin lanzó su llamada "Operación Especial" con la excusa de "desnazificar y desmilitarizar" a su vecino occidental, sus soldados han llegado a ocupar casi."en el marco de las resoluciones de Naciones Unidas y de los documentos jurídicamente vinculantes. Esto no está sujeto a negociación", señaló.Acto seguido, Zelensky volvió a pedirle a Moscú que ordene a su ejército regresar a su territorio.y formaciones del territorio de Ucrania, debe reestablecerse el control de Ucrania sobre todas nuestras fronteras con Rusia. Esto dará lugar a un cese real y completo de las hostilidades".Sin embargo, el mandatario afirmó que un eventual fin de las hostilidades no bastará y que la independencia de su país seguirá "en peligro". ¿La razón? Ucrania no forma parte de ninguna alianza y, por ello, demandó nuevo tratado internacional queUna propuesta que Moscú ha descartado de plano. "(Zelensky) está complicando la posibilidad de llegar a un acuerdo", afirmó el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov.Y estos tres puntos ya han sido rechazados en el pasado por el Kremlin."Quiero que me escuchen en Kyiv y en Occidente: la gente de Donetsk, Luhansk, Jersón y Zaporiyia se han convertido en nuestros ciudadanos para siempre", declaró a finales de septiembre el propio mandatario ruso, Vladimir Putin., advirtió.El regreso de los miles de ucranianos que han sido trasladados a Rusia es otros de los reclamos que figuran en la propuesta de Zelensky."Miles de nuestros ciudadanos, civiles y militares,", afirmó."Sabemos que once mil niños fueron deportados por la fuerza a Rusia y están separados de sus padres con pleno conocimiento de que tienen familia", agregó, al tiempo que aseguró que tienen identificados a estos pequeños.La quinta petición que figuran en el plan se relaciona con el castigo para los crímenes de guerra ocurridos en localidades como Bucha."Cada vez que liberamos nuestra tierra encontramos una cosa:llenas de personas asesinadas", dijo Zelensky, quien pidió a los mandatarios respaldar la creación de un tribunal especial para castigar las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas desde el 24 de febrero.La sexta petición que figura en la hoja de ruta presentada por el mandatario ucraniano es que Moscú cese en su empeño dey que detenga sus ataques contra las plantas de energía.La séptima propuesta también está relacionada con la energía, pero con la atómica. Zelensky demandó que el restablecimiento de la "seguridad radiológica" y exigió a Rusia que deje de utilizar a la central nuclear de Zaporiyia como "una bomba radioactiva" con la que "chantajea al mundo".La continuación indefinida del programa que ha permitido a Ucrania reanudar la exportación de granos y medidas para prevenir mayores daños a los bosques y otros parajes naturales del país son otras de las condiciones.Por último, el mandatario pidió todo lo pactado quede plasmado.El hecho de que el ministro Lavrov estuviera en la sala cuando Zelensky presentó su "fórmula de la paz" fue considerado como una buena señal, afirmó Olga Prosvirova, del servicio ruso de la BBCSin embargo, las reacciones posteriores del jefe de la diplomacia rusa y de Moscú dejaron claro que pese al avance del ejército ucraniano, Putin aún no está dispuesto a cambiar de opinión.El portavoz de Putin, Dmitry Peskov, dijo que Ucrania no quiere negociar."Ucrania, tanto de facto como de iure,. Los objetivos de la Federación Rusa se llevarán a cabo mediante la continuación de una operación militar especial", dijo Peskov.Unas horas más tarde, Kyiv y otras ciudades ucranianas fueron alcanzadas por misiles rusos.En los últimos días distintos medios han informado que aliados de Ucrania han expresado su deseo de que las partes se sienten en una mesa para poner fin al conflicto.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.