Guerra en Ucrania: dos soldados británicos y un marroquí que combatían junto al ejército de Ucrania son condenados a muerte por separatistas prorrusos

Aiden Aslin (lizquierda), Shaun Pinner (centro) y Saaudun Brahim (derecha).

Dos soldados británicos y uno marroquí que combatían con el ejército de Ucrania fueron condenados a muerte este jueves por un tribunal de la autoproclamada República Popular de Donetsk (RPD), un territorio separatista apoyado por Rusia que no cuenta con reconocimiento internacional.El tribunal, que tampoco es reconocido internacionalmente y está integrado por rebeldes prorrusos, consideró que Aiden Aslin, de 28 años, Shaun Pinner, de 48, y el ciudadano marroquí Saaudun Brahim son "mercenarios" y que habían realizado "acciones destinadas a tomar el poder y derrocar el orden constitucional de la RPD".La familia de los acusados asegura que los tres se alistaron en las filas del ejército ucraniano tras la invasión de Rusia en febrero.Desde el comienzo de los ataques, decenas de extranjeros se han unido a las tropas ucranianas para defender al país fente a Rusia. En su canal en Telegram, la agencia estatal rusa RIA informó que los tres hombres habían recibido su condena de "la Corte Suprema de la RPD".Mientras, la también estatal TASS indicó que el abogado que representó a los tres acusados dijo que apelarían la sentencia.Aslin, originario de Newark, y Pinner, de Bedfordshire, viven en Ucrania desde 2018, según testimonios de la familia de los británicos.Se desconocen más detalles personales del joven marroquí, pero se sabe que los tres fueron capturados en abril tras la caída de la ciudad de Mariúpol, bombardeada durante semanas por las fuerzas rusas. Según la corresponsal internacional de la BBC Orla Guerin, existen "pocas dudas" de que los jueces del DNR reciben órdenes directamente del presidente ruso, Vladimir Putin, y que las sentencias parecen ser una táctica del Kremlin para presionar y avergonzar al gobierno británico por su apoyo militar a Ucrania.

Reino Unido aseguró estar "profundamente preocupado" por la sentencia y la secretaria de Relaciones Exteriores británica, Liz Truss, consideró que los soldados habían sido víctimas de un "juicio falso sin absolutamente ninguna legitimidad". Las autoridades británicas consideran que los hombres luchaban por Ucrania y deben ser considerados prisioneros de guerra y tratados como tal."Hemos dicho continuamente que los prisioneros de guerra no deberían ser explotados con fines políticos", dijo un portavoz del primer ministro.Según la Convención de Ginebra, de la cual Rusia es signataria, los prisioneros de guerra tienen derecho a la inmunidad de los combatientes y no deben ser procesados por participar en las hostilidades.Sin embargo, Moscú ha dicho que considera a los extranjeros que luchan por Ucrania "mercenarios" y no "combatientes".Alexander Nikulin, el jefe de los jueces prorrusos que dictaron la pena de muerte, calificó la sentencia como justa."Nos hemos guiado no solo por las normas y reglas prescritas, sino por el precepto principal e inviolable de la justicia", dijo, según la agencia de noticias estatal rusa Interfax. La región oriental de Donetsk, en el este de Ucrania, está controlada por separatistas prorrusos y fuerzas del Kremlin que declararon la zona como "República Popular de Donetsk" en 2014, poco después de la anexión de Crimea.Antes de la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero, Putin anunció que reconocía la independencia de Donetsk y Luhansk (otra de las regiones separatistas del este de Ucrania), en una medida condenada por la OTAN y los países occidentales.El juicio tiene lugar luego de que Rusia enfocara su guerra en esa región tras fallar en sus intentos de tomar Kiev y el noreste de Ucrania.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.