Guerra en Ucrania: 5 maneras en las que puede evolucionar el conflicto en 2023

En febrero se cumple un año desde que comenzó el conflicto.

El conflicto en Ucrania está a punto de entrar en su segundo año. Preguntamos a varios analistas militares cómo creen que se desarrollarán los acontecimientos sobre el terreno en 2023. ¿Podría concluir la guerra el próximo año? Y en ese caso ¿cómo? ¿En el campo de batalla o en la mesa de negociaciones? ¿O continuarán las batallas hasta 2024?

"La ofensiva de primavera de Rusia será clave"

Getty Images Una mujer camina por barricada antitanque en Kyiv.

"No hay final a la vista"

"Ningún otro resultado excepto la derrota rusa"

Getty Images El excomandante general del Ejército de EE.UU. en Europa vaticina la derrota de las fuerzas de Vladimir Putin.

"Esperen más de lo mismo"

Michael Clarke, director asociado del Instituto de Estudios Estratégicos, Exeter, Reino UnidoAquellos que buscan invadir otro país en cualquier parte de las grandes estepas euroasiáticas están condenados eventualmente a pasar el invierno allí. Napoleón, Hitler y Stalin tuvieron que mantener sus ejércitos en movimiento frente a un invierno estepario, y ahora, con su invasión retrocediendo sobre el terreno, Vladimir Putin está atrincherando sus fuerzas durante el invierno a la espera de una nueva ofensiva rusa en la primavera. Ambas partes necesitan una pausa, peroy podemos esperar que mantengan la presión, al menos en el Donbás. Alrededor de Kreminna y Svatove están muy cerca de un gran logro que haría retroceder a las fuerzas rusas unos 64km hasta la siguiente línea defensiva natural, cerca de donde comenzó efectivamente su invasión en febrero.Kyiv se resistirá a detenerse cuando el premio inmediato sea tan grande. Sin embargo, la ofensiva ucraniana podría detenerse en el suroeste, luego de la recuperación de Jersón. Cruzar hacia el lado este del río Dnipro para presionar los vulnerables enlaces viales y ferroviarios de Rusia hacia Crimea podría ser demasiado exigente. Pero nunca se puede descartar la posibilidad de que.Para 2023, el factor determinante clave será la suerte de la ofensiva de primavera de Rusia. Putin admitió que alrededor de 50.000 de las tropas recién movilizadas ya están en el frente; los otros 250.000 de los recién movilizados se están entrenando para el próximo año.hasta que la suerte de esas nuevas fuerzas rusas se resuelva en el campo de batalla.Un alto el fuego breve e inestable es la única perspectiva alternativa.. Y Ucrania ha dejado claro que sigue luchando por su vida.Andrei Piontkovsky, científico y analista con sede en Washington DCUcrania ganará, restaurando completamente su integridad territorial para la primavera de 2023 a más tardar. Dos factores apuntan a esta conclusión. Uno es la motivación, la determinación y el coraje del ejército ucraniano y de la nación ucraniana en su conjunto, que no tiene precedentes en la historia de la guerra moderna.El otro es el hecho de que, después de años de apaciguar a un dictador ruso,histórico al que se enfrenta. Esto se ilustra mejor con una declaración reciente del secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg. "El precio que pagamos es en dinero. Mientras que el precio que pagan los ucranianos es en sangre. Si los regímenes autoritarios ven que la fuerza es recompensada, todos pagaremos un precio mucho más alto. Y el mundo será más peligroso para todos".El momento exacto de laestará determinado por la velocidad a la que la OTAN pueda entregar un nuevo paquete revolucionario de armas militares de asalto (tanques, aviones, misiles de largo alcance). Espero que Melitopol se convierta en el punto de batalla clave en los próximos meses (quizás semanas). Habiéndose apoderado de Melitopol, los ucranianos se trasladarán fácilmente al mar de Azov, cortando efectivamente el suministro y las líneas de comunicación con Crimea. La capitulación rusa se acordará formalmente en las conversaciones técnicas después de los devastadores avances ucranianos en el campo de batalla. Las potencias victoriosas (Ucrania, Reino Unido, EE.UU.) darán forma a una nueva arquitectura de seguridad internacional.Barbara Zanchetta, Departamento de Estudios de Guerra, King's College, LondresVladimir Putin esperaba la aceptación pasiva de Ucrania de las acciones de su vecino más poderoso, sin una participación significativa de otros países. Esteha llevado a un conflicto prolongado, aparentemente sin final a la vista. El invierno será difícil, ya que los ataques rusos a la infraestructura ucraniana intentarán quebrar la moral y la resistencia de una población ya destrozada. Pero la resiliencia ucraniana ha demostrado ser notable. Se mantendrán firmes.Las perspectivas de negociación son sombrías. Para un posible acuerdo de paz, las demandas centrales de al menos un lado deben cambiar. No hay evidencia de que esto haya sucedido, o que vaya a suceder pronto.¿Cómo llegará el final, entonces? Los costos de la guerra, tanto materiales como humanos, podríanLa clave estará dentro de Rusia. Guerras pasadas en las que el error de cálculo fue un elemento crucial, como Vietnam para EE.UU. o Afganistán para la Unión Soviética, solo terminaron de esta manera. Las condiciones políticas internas cambiaron en el país que había calculado mal, haciendo que la salida -ya fuera "honorable" o no- fuera la única opción viable. Sin embargo, estofrente a las crecientes presiones internas vinculadas a los costos de la guerra.Lamentablemente, esta seguirá siendo una batalla de determinación política, económica y militar prolongada. Y para fines de 2023, lo más probable es queBen Hodges, excomandante general del Ejército de EE.UU. en EuropaEs demasiado pronto para planear un desfile de la victoria en Kyiv, pero ahora todo el impulso está en Ucrania y no tengo ninguna duda de queLas cosas se moverán más lentamente durante el invierno, pero no hay duda de que las fuerzas de Ucrania estarán en mejores condiciones que las de Rusia debido a todo el equipo de invierno procedente de Reino Unido, Canadá y Alemania. Para enero, Ucrania podría estar en condiciones de comenzar la fase final de la campaña que esLa historia nos ha mostrado que la guerra es una prueba de voluntad y una prueba de logística. Cuando veo la determinación del pueblo y los soldados ucranianos y la rápida mejora de la situación logística de Ucrania, no veo otro resultado posible que. La retirada rusa de Jersón me ha llevado en parte a esta conclusión. En primer lugar, como un impulso psicológico para el pueblo ucraniano; en segundo lugar, como una profunda vergüenza para el Kremlin; y, en tercer lugar, dando a las fuerzas de Ucrania una ventaja operativa clave: todos los accesos a Crimea están ahora dentro del alcance de los sistemas de armas ucranianos.Creo que a fines de 2023 se restaurará por completo el control y la soberanía de Ucrania sobre Crimea, aunque puede haber algún tipo de acuerdo que permita a Rusia reducir parte de su presencia naval en Sebastopol... tal vez incluso hasta el final del tratado (aproximadamente 2025) que existía antes de la anexión ilegal de Crimea por parte de Rusia. Se llevarán a cabo esfuerzos de reconstrucción de la infraestructura ucraniana a lo largo de la costa del mar de Azov, incluidos los importantes puertos de Mariupol y Berdyansk, y la reapertura del Canal de Crimea del Norte que desvía agua del Dnipro a Crimea será otro proyecto importante que recibirá atención.David Gendelman, experto militar basado en IsraelEn lugar de "cómo va a terminar", les diré lo que a cada lado le gustaría lograr en la próxima fase. Solo alrededor de la mitad de las 300.000 tropas rusas movilizadas ya se encuentran en la zona de combate. El resto, junto con las fuerzas liberadas para la acción tras la retirada de Jersón, le dan a los rusosLa ocupación de las regiones de Luhansk y Donetsk continuará, pero un gran avance ruso, como un avance desde el sur hasta Pavlograd para rodear a las fuerzas ucranianas en Donbás, es menos probable. Más probable es: una lenta trituración de las fuerzas ucranianas en direcciones estrechas y un lento avance, como en las áreas de Bakhmut y Avdiivka, con posibles tácticas idénticas en el área de Svatove-Kreminna.Continuar apuntando a la infraestructura energética ucraniana y otros ataques en la retaguardia ucraniana completarán esta estrategia de. Importantes fuerzas ucranianas también fueron liberadas después de una retirada rusa de Jersón. Para ellos, la dirección estratégicamente más valiosa es el sur, hacia Melitopol o Berdyansk, con el objetivo de cortar el corredor del continente ruso hacia Crimea. Esa, y esa es exactamente la razón por la que los rusos están fortificando Melitopol. Otra opción para Ucrania es Svatove: el éxito allí pondría en peligro todo el flanco norte de todo el frente ruso. La gran pregunta es en este momento, y qué dice el calendario del general Zaluzhnyi sobre cuántas nuevas brigadas y cuerpos de reserva que se están armando, incluyendo mano de obra, vehículos blindados y armas pesadas, estarán listas en uno, dos o tres meses.Después de que el lodo se congele, obtendremos la respuesta a esta pregunta. Y esta respuesta nos acercará un poco más a saber "cómo va a terminar". Los analistas fueron elegidos por su experiencia militar y su combinación de perspectivas.