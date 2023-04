Guerra de Vietnam: por qué Estados Unidos perdió el conflicto pese a su contundente superioridad militar

Getty Images

Soldados estadounidenses en la guerra de Vietnam.

La guerra de Vietnam (1955-75) fue una de las más sangrientas de la historia reciente, con más de 2,5 millones de muertos.Pero, sobre todo, se recuerda como la mayor derrota de Estados Unidos en un conflicto bélico.Esta semana se cumplen 50 años de la partida de las últimas tropas estadounidenses de Vietnam, el 29 de marzo de 1973.La orden de retirada del entonces presidente Richard Nixon fue decisiva, ya que el débil proceso de paz que la acompañaba allanó el camino para la victoria del ejército norvietnamita dos años después.

Getty Images

Pese a estar mucho mejor equipados, los soldados estadounidenses se vieron sobrepasados en muchas ocasiones.

Cuando en 1955 estalló la guerra entre el comunista Vietnam del Norte, con Hanoi como capital, y el Vietnam del Sur capitalista dirigido desde Saigón, este último comenzó a recibir apoyo de Estados Unidos en forma de logística, entrenamiento, armas y municiones. En 1965 el país norteamericano envió las primeras tropas y entró de lleno en el conflicto, confiado en que su aplastante superioridad militar le brindaría una victoria rápida.Equipado con modernos portaaviones, cazas, bombarderos, helicópteros y misiles, se enfrentaba a los rifles, granadas, tanques y artillería antiaérea de las mucho más precarias fuerzas del ejército norvietnamita y el Vietcong. Estados Unidos llegó a lanzar unos 7,5 millones de toneladas de bombas en Vietnam del Norte, Vietnam del Sur, Laos y Camboya, más que las detonadas en toda la II Guerra Mundial por ambos bandos y la mayor cantidad registrada hasta hoy en un conflicto armado.

Getty Images

Los B-52 estadounidenses protagonizaron las principales operaciones de bombardeos masivos en Vietnam.

A estas se sumaron unas 400.000 toneladas de napalm, 75 millones de litros de agente naranja y otros herbicidas, y cientos de millones de rondas de artillería, según estimaciones.Sin embargo, contra todo pronóstico, los comunistas liderados por Ho Chi Minh -y, tras su muerte en 1969, por su sucesor Ton Duc Thang- se alzaron con la victoria. ¿Cómo pudo suceder esto?

Liderazgo despiadado y determinación

Getty Images Conocido popularmente como el "tío Ho", Ho Chi Minh (1890-1969) era considerado un héroe independentista en el país y su liderazgo fue clave a la hora de captar apoyos y lealtad al bando comunista entre los vietnamitas.

Túneles, trampas y AK-47

Getty Images Los soldados del Vietcong estaban adaptados a las condiciones de la selva y conocían el terreno, lo que les aportó una ventaja clave.

Getty Images Los rifles AK-47, como el que porta este soldado del Vietcong, funcionaban mejor en las condiciones de humedad y fango de la selva en comparación con los M-16 del ejército estadounidense, que tuvieron que ser reconfigurados tras reportarse numerosos fallos al inicio del conflicto.

Un gobierno corrupto y represivo

Getty Images Varios monjes budistas se inmolaron en público en Vietnam del Sur para protestar contra la represión religiosa del gobierno de Ngo Dinh Diem.

El rechazo en EE.UU.

Getty Images Fotografías como esta mostraron al mundo la brutal masacre de My Lai.

Getty Images Una de las imágenes más emblemáticas y escalofriantes de la guerra: la de estos vietnamitas que, tras un ataque, huyen de su aldea con sus hijos abrasados por el napalm.

Getty Images Las protestas como esta de Nueva York se propagaron por todo el país, poniendo al gobierno estadounidense bajo una fuerte presión.

El final

Getty Images El entonces secretario de Estado de EE.UU., Henry Kissinger, y el político y general norvietnamita Le Duc Tho firmaron en París el tratado que puso fin a la guerra de Vietnam.

"Pueden matar a diez de mis hombres por cada uno de los suyos que matemos nosotros. Pero, incluso así, ustedes perderán y nosotros ganaremos".El presagio dese acabaría cumpliendo, si bien él nunca pudo verlo al morir de un fallo cardiaco a los 79 años en plena guerra."El liderazgo de Vietnam del Norte era despiadado:. Eso tuvo un costo terrible, pero finalmente resultó ser un éxito", explica a BBC Mundo el historiador Mark Lawrence, profesor de la Universidad de Austin y autor de varios libros sobre la guerra de Vietnam.Las bajas militares comunistas rozaron el millón, según estimaciones, mientras, junto con unos 300.000 soldados muertos de Vietnam del Sur. También perecieron entre medio millón y dos millones de civiles.El académico destaca que los comunistas "usaron de forma muy efectiva" la figura del "tío Ho", el carismático líder nacionalista que había comandado al país en la lucha por su independencia de la colonización francesa, "para mantener la moral y construir un sentido de propósito político"."El régimen de Vietnam del Norte era una combinación ideal depara lograr sus objetivos a toda costa", resume.El modo en que las fuerzas de Hanoi plantearon la contienda también fue crucial para derrotar a Estados Unidos.El Vietcong -la guerrilla pro Norte que operaba en Vietnam del Sur- "demostró ser más resistente y efectivo de lo que jamás habrían imaginado los estadounidenses", indica Lawrence.Conscientes de su inferioridad militar, los comunistas aplicaron tácticas de la guerra de guerrillas: racionaban al máximo sus recursos,contra el mejor preparado enemigo y, en su lugar, se camuflaban con la población local y, generalmente de noche.Y jugó a su favor el conocimiento de la densa jungla vietnamita, donde desarrollaron complejos sistemas de túneles y trampas de todo tipo capaces de sembrar el terror y el desconcierto entre los atacantes.Además, Vietnam del Norte contaba con, que le aportaron unos US$2.000 mil millones en suministros, según estimaciones, que incluyeron 8.000 armas antiaéreas, así como tanques, municiones, granadas e incontables rifles AK-47, para muchos el arma más decisiva de la guerra.La asistencia china y rusa, según Lawrence, "permitió a los norvietnamitas seguir luchando, incluso en períodos en los que sufrían serios reveses en el campo de batalla". "Nunca se acercó a los niveles de apoyo estadounidense a Vietnam del Sur, pero aun así fue considerable y ayuda a explicar por qué EE.UU. no logró sus objetivos".Para el historiador, sin embargo, el factor más decisivo en la derrota de EE.UU. fue, que contara con el apoyo y la confianza de la mayoría de la población."Ese fue un fracaso político que ninguna cantidad de fuerza militar iba a poder compensar", asegura.El ejecutivo de Ngo Dinh Diem, presidente de Vietnam del Sur desde 1955 hasta su asesinato en un golpe de estado en 1963, se caracterizó por, en especial contra los practicantes de la fe budista -él era católico- mayoritaria en el país.En los años posteriores, los sucesivos gobiernos tampoco lograron ganarse a los survietnamitas,que les prometía tierras y prosperidad.Y, pese a que Estados Unidos aportó ayuda y financió algunas infraestructuras, el sentimiento generalizado entre la población fue de rechazo al percibirlo como una fuerza neocolonial asociada a los gobiernos corruptos de Saigón y perpetradora de brutales masacres que fueron saliendo a la luz en el transcurso de la guerra.Esto dio una importante ventaja al Vietcong, cuyos guerrilleros contaban con l, tanto en la selva como en las ciudades, haciéndolos prácticamente invisibles para el ejército estadounidense.La impotencia de combatir en este entorno hostil extendió la paranoia entre las fuerzas estadounidenses, que cometieron graves atrocidades contra la población vietnamita. Masacres como la de, en la que soldados, comenzaron a filtrarse -y a horrorizar- a la opinión pública en Estados Unidos.Es importante remarcar que Vietnam fue la primera guerra importante televisada y documentada a través de los medios. Imágenes brutales, como las de My Lai o deen otras partes de Vietnam, conmocionaron a los estadounidenses y desmontaron gradualmente el argumento oficial de que se estaba librando una guerra por la democracia y contra un enemigo carente de moral.Llegaron además las primeras revelaciones sobre el programa Phoenix, creado por la CIA para identificar y destruir al Vietcong, entre otros métodos ilícitos.Y en 1971 una asociación de veteranos de la guerra de Vietnam presentó en Detroit un informe para demostrar que las masacres no eran hechos aislados sino el resultado habitual y predecible de la política de Washington.El cada vez más, así como de jóvenes que regresaban de la contienda con graves traumas psicológicos, también tuvo un profundo impacto en la sociedad del país norteamericano, que cada vez en mayor medida consideraba innecesario el sacrificio.Así,que organizaron o a las que se adhirieron muy diversos sectores de la sociedad, desde estudiantes y trabajadores hasta activistas por los derechos humanos, organizaciones de derechos civiles, ecologistas e incluso veteranos del conflicto.A la presión ciudadana se sumó el enorme coste de la guerra, estimado en, una enorme carga para las finanzas estadounidenses que limitaba las inversiones en ámbitos más productivos para el país."La controversia interna en Estados Unidos dejó patente que los líderes políticos de 1968 debían encontrar la manera de sacar a los Estados Unidos de la guerra", afirma Lawrence. "Políticamente no era factible seguir combatiendo de forma indefinida, por lo quey buscar una solución", asegura, si bien cree que este factor fue secundario para la derrota del país norteamericano en el campo de batalla en comparación con los antes mencionados, como la determinación de los norvietnamitas o las carencias políticas en el Sur.En enero de 1973 Estados Unidos reconoció finalmente que no podía ganar la guerra y firmó con Vietnam del Norte, que contemplaban la soberanía de Vietnam del Sur.Sin embargo, poco después las hostilidades entre ambos bandos se reanudaron y, ya sin la presencia de tropas estadounidenses, el Vietcong derrocó al débil gobierno de Saigón y unió al país bajo la bandera roja con estrella amarilla y el régimen de partido único que perduran hasta hoy.