Guerra de Ucrania: apagones en 1162 ciudades y pueblos después de los recientes ataques de Rusia

Reuters

Este martes se pudo ver humo en la margen izquierda del río Dnipro.

Más de mil pueblos y aldeas de Ucrania siguen sin electricidad después de los masivos ataques rusos de los últimos días, según informaron funcionarios ucranianos.El portavoz de los servicios de emergencia, Oleksandr Khorunzhyi, dijo que más de 70 personasmurieron en los ataques con cohetes y drones desde el 7 de octubre.El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que el 30% de las centrales eléctricas del país fueron destruidas en los últimos ocho días.Partes de la capital, Kyiv, no tienen electricidad ni agua después de nuevos ataques el martes.El alcalde de Kyiv, Vitaliy Klitschko, dijo que las tres víctimas de la última arremetida rusa eran empleados de "infraestructura crítica", y agregó que dos instalaciones en la capital fueron atacadas.Se cortaron la energía y el agua en Zhytomyr, al oeste de la capital, y una instalación de energía resultó afectada en la ciudad de Dnipro, en el sureste.En la sesión informativa del martes en Kyiv, Khorunzhyi dijo: "En el período del 7 al 18 de octubre, como resultado del bombardeo de las instalaciones de energía, se aislaron alrededor de 4.000 asentamientos en 11 regiones [de Ucrania]."Actualmente, según el Ministerio de Energía, 1.162 asentamientos permanecen sin energía eléctrica", dijo el vocero de los servicios de emergencia.

Se avecina un duro invierno

DSNS Ukraine Los bomberos ucranianos abordaron dos grandes incendios en la capital, Kyiv, el martes.

En Zhytomyr, el alcalde dijo que no había electricidad ni agua en la ciudad y que los hospitales estaban trabajando para obtener energía de respaldo.

11 aldeas en la región de Zhytomyr también estaban sin electricidad, dijeron las autoridades.

Se interrumpieron los suministros de energía y agua en la ciudad central de Dnipro, donde se destruyó una gran instalación de energía, y las autoridades dijeron que se apagaría el alumbrado público.

Se informó de bombardeos en la ciudad nororiental de Kharkiv.

La infraestructura en la ciudad sureña de Zaporiyia resultó afectada, aunque las autoridades locales no reportaron heridos.

Reuters Se informó que una persona murió cuando un edificio residencial fue atacado en Mykolaiv.

¿Drones iraníes?

Telegram Un piloto expulsado del avión en Yeysk.

Después de sufrir una serie de dolorosas derrotas en el campo de batalla, Rusia ha intensificado los ataques en las últimas semanas contra la infraestructura eléctrica en ciudades alejadas del frente de combate.Los funcionarios de emergencia ucranianos se han apresurado a reparar los daños, pero los ataques, antes del invierno boreal, han generado preocupaciones sobre cómo responderá el sistema.Kyrylo Tymoshenko, subjefe de la oficina del presidente, dijo que "todos deberían estar preparados, primero, para ahorrar electricidad, y segundo, los apagones continuos también son posibles si continúan los ataques"."Toda la población necesita prepararse para un invierno duro".Se insta a los ucranianos a no utilizar aparatos eléctricos entre las 7:00 y las 9:00 de la mañana y entre las 17:00 y las 22:00, hora local, todos los días.Los últimos ataques se produjeron 24 horas después de que, que se cree que fueron suministrados por Irán, mataran al menos a nueve personas en Kyiv y Sumy, en el noreste.Inicialmente no estaba claro hasta qué punto los drones estaban involucrados el martes.Ucrania dijo que bombarderos rusos dispararon misiles y que un misil antiaéreo S-300 alcanzó un edificio residencial en la ciudad sureña de Mykolaiv durante la noche, matando a una persona.El mercado de flores de la ciudad también fue destruido.Otros sucesos del martes:En algunas ciudades, los ucranianos compran generadores de energía y quemadores de gas. Algunos pueblos ya se enfrentan a apagones continuos.En un acontecimiento separado, la compañía estatal de energía nuclear de Ucrania acusó a Moscú de secuestrar a dos altos funcionarios en su planta nuclear de Zaporiyia.La planta, que es la más grande de Europa, está ocupada por fuerzas rusas, pero su personal ucraniano continúa trabajando allí en condiciones difíciles."Esperábamos que Rusia intensificara los ataques contra la infraestructura energética, la infraestructura civil y aumentara la guerra urbana hacia el otoño [bireal], y aquí estamos exactamente con ese escenario", le dijo a la BBC la diputada ucraniana Lesia Vasylenko.En su última evaluación, la inteligencia de defensa de Reino Unido dijo que es muy probable que Rusia esté cada vez más dispuesta a atacar la infraestructura civil, además de los objetivos militares, tras sus reveses en el campo de batalla.Los ataques con misiles y aviones no tripulados de Rusia han propiciado nuevos llamamientos del gobierno ucraniano para la entrega de misiles de defensa aérea.Anteriormente, Estados Unidos dijo que estaba de acuerdo con sus aliados de Francia y Reino Unido en que el suministro de drones por parte de Irán viola una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, vinculada a un acuerdo nuclear, que prohíbe la transferencia de cierta tecnología militar.Ucrania ha identificado los drones utilizados en los ataques mortales contra Kyiv y Sumy como vehículos aéreos no tripulados (UAV) Shahed-136. Se les conoce como Geran-2 en Rusia.Vedant Patel, del Departamento de Estado de EE.UU., dijo que. La Unión Europea dijo que está reuniendo pruebas y que está lista para actuar.Tanto Rusia como Irán han negado que se hayan desplegado drones iraníes.Sin embargo, funcionarios occidentales en Ucrania dijeron que no hay dudas de que los drones procedían de Irán y que es obvio que Rusia busca atacar la red eléctrica.El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, dijo que le pediría al presidente Zelensky que rompa las relaciones diplomáticas con Teherán.También adelantó que se enviaría una nota oficial a Israel solicitando suministros inmediatos de defensa aérea.Hasta ahora, los funcionarios israelíes no han llegado a enviar armas a Kyiv.El expresidente de Rusia y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dimitri Medvédev, advirtió que si lo hicieran, las relaciones con Moscú se destruirían.Mientras tanto, en uno de los mayores canjes de prisioneros desde que comenzó la guerra de Rusia en febrero, se intercambiaron 218 detenidos, incluidas 108 mujeres ucranianas.Y al otro lado del mar de Azov, un avión de combate ruso se estrelló contra el patio de un bloque de viviendas en la ciudad de Yeysk, en el sur de Rusia.Al menos 13 personas murieron, incluidos tres niños, mientras que decenas de residentes fueron rescatados del bloque de nueve pisos.Los pilotos a bordo del avión Su-34 saltaron en paracaidas.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.