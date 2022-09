Greedflation o inflación de la codicia: cómo algunas empresas utilizan el alza de precios para generar ganancias excesivas

Getty Images

Los beneficios del gigante energético británico BP se triplicaron en el segundo trimestre del año impulsados por el aumento de los precios del petróleo y del gas natural tras la invasión rusa de Ucrania.Tanto ExxonMobil como Chevron reportaron un enorme salto en sus ganancias también.Mientras la primera duplicó la cifra, la segunda la multiplicó por 4.El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, criticó durante una conferencia de prensa a Exxon por ganar "más dinero que Dios este año"en un momento en que los estadounidenses enfrentan los precios récord de la gasolina.Un fenómeno que se repite en casi todas las economías del mundo y del que no escapaAmérica Latina.La petrolera se defendió explicando que en los últimos 5 años, a nivel mundial, ha invertido el doble de lo que ha ganado."Hemos estado invirtiendo durante la recesión para aumentar la capacidad de refinar en Estados Unidos y estuvimos invirtiendo incluso durante la pandemia, cuando registramos pérdidas de más de US$20.000 millones", afirmó.

Culpables

Energía y salud

Falta de competencia

También los directivos

Altos beneficios, bajos salarios

Peroy una larga lista de materias primas industriales se pagan ahora mucho más caras. Por eso, surjen las preguntas orientadas a saber si laslos precios y cosechar beneficios empresariales más abultados en un contexto de desaceleración económica.Y, sobre todo, si con sus subidas de precios para ganar más, están elevando el costo de la vida. Los datos revelaron en marzo que en los Estados Unidos las"Desafortunadamente, hay sectores que aumentaron susuperando el argumento de que la inflación era transitoria", dice Paul Donovan, economista jefe de UBS Global Wealth Management.En Estados Unidos este fenómeno se ha denominadoEs decir, aumentar los márgenes de beneficio medianteQuienes utilizan el término, acusan a las corporaciones dey de estar detrás de las desorbitadas subidas de precios. Pero otros no están de acuerdo y creen que el término ha sido politizado para señalar como culpable de la inflación a los grandes conglomerados."Lasconveniente para la inflación", explica en un posdcast Tsai Wan-Tsai.Este profesor de Mercadeo del Penn Wharton China Center considera que estos conglomerados empresariales están respondiendo adecuadamente a las presiones inflacionarias que están fuera de su control. Y cita como culpables a la guerra en Ucrania, el aumento de los precios del petróleo, los problemas de cadena de suministro y logísticadurante la pandemia."Losde los males económicos que aparecen en forma de inflación", coincide David Fernández, profesor de Economía en la Universidad Francisco Marroquín, en Guatemala.Donde parece haber consenso entre los economistas con los que habló BBC es que detrás del fenómeno haypara fijar los precios."Los precios están subiendo porque las, escribe en su blog Robert Reich, exsecretario de Trabajo de Estados Unidos y profesor de política pública en la Universidad de California, en Berkeley."Están usando la inflación como excusa"Para el economista, los trabajadores están siendo castigados por la inflación yY como ejemplo cita el anuncio depor los productos básicos de consumo al tiempo que registra una enorme rentabilidad. La multinacional citó "el aumento de los costos de las materias primas, como la resina y la pulpa, y loscarne de res, cerdo y aves. Solo cuatro grandes conglomerados controlan la mayor parte del procesamiento de carne en Estados Unidos", sigue el experto."Están aumentando sus precios, y haciéndolo de forma coordinada, incluso cuandoAquí nuevamente, están usando la inflación como excusa", afirma.Para Brian Wakamo, lo que sucede en elEste investigador sobre desigualdad del Instituto de Estudios Políticos, con sede en Washington, le dice a BBC Mundo que "empresas como BP pueden haber tenido que cambiar la producción de Rusia a otro país con costos de producción más altos, o pueden tener costos más altos de transporte de sus productos, pero el dinero que han estado".Wakamo también cita la industria de la salud que, "especialmente en Estados Unidos, cobran precios al consumidor mucho más altos que el costo de los medicamentos o procedimientos en sí"."Como hemos visto a lo largo de la pandemia,Han utilizado préstamos y subvenciones del gobierno y despidos de empleados, entre otras vías, para mantenerlas. La riqueza de los ejecutivos también se disparó", dice.Para muchos economistas, lo que hay detrás de esta inflación es el proceso de concentración que se produjo como consecuencia de la pandemia.Durante 2020 y 2021,o quedaron en muy mala posición y fueron compradas. "Esta concentración llevó a una reducción de la oferta y por lo tanto un aumento de precios", dice David Fernández.Es lo que podemos ver por ejemplo, enafirma.En Estados Unidos y en Europa, se han formado algunos conglomerados importantes, como Lufthansa Group, International Airlines Group o Delta, que integran varias aerolíneas o han comprado la competencia.Wakamo y Reich coinciden en que detrás de este fenómeno. "Los monopolios corporativos han alimentado la inflación durante mucho tiempo. Cuando hay menos opciones en un mercado para comprar un producto o servicio, esto permite que la", dice Wakamo. "Y cuando son una o dos empresas las que controlan los precios, pueden aumentar el costo como mejor les parezca. Hemos visto esto en", añade."El problema de fondo no es la inflación. Es", apunta Reich en su blog.El exsecretario de Trabajo recuerda que desde la década de 1980, dos tercios de todas las industrias estadounidenses se han vuelto más concentradas. "de maíz de Estados Unidos. Wall Street se ha consolidado en 5 bancos gigantes", dice."Las aerolíneas se han fusionado de 12 aerolíneas en 1980 a 4 en la actualidad. Tres compañías gigantes de cable dominan la banda ancha: Comcast, AT&T y Verizon.la industria farmacéutica: Pfizer, Eli Lilly, Johnson & Johnson, Bristol-Myers Squibb y Merck", cuenta.Y dado que la mayoría de estos gigantes participa en mercados de todo el mundo,Otra parte de quienes apoyan la teoría de la greedflation apuntan acomo muestra de la avaricia empresarial. Un informe de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales, publicado en julio, reveló que los CEOs de las 500 compañías que cotizan en el S&P 500 vieronY eso pese a que la inflación estadounidenses se situaba entonces en el 7,1% y el salario de los trabajadores se incrementó un 4,7%.El informe revela que los directores generales del, lo que supone una cifra 324 veces superior a la remuneración media de los trabajadores."En lugar de invertir en sus plantillas aumentando los salarios y manteniendo los precios de los bienes y servicios bajo control, su estratégia consiste enque dejará a muchos trabajadores en situación de desempleo", afirmó Fred Redmond, secretario de AFL-CIO."Las ganancias corporativas y los salarios de los ejecutivos están por las nubes en la actualidad, mientras que los salarios de la mayoría de los trabajadores estadounidenses se han mantenido bajos y estancados durante las últimas décadas".Para el think tank laes, en parte, el resultado de reglas y políticas que dan forma a la toma de decisiones corporativas."Estas reglas han permitido a los directores ejecutivos, accionistas y ejecutivos mover más y más ganancias de las corporaciones estadounidenses, a expensas de los trabajadores, la inversión empresarial y el crecimiento económico a largo plazo.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. 