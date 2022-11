Grammy Latinos 2022: estos son los ganadores de los premios de la música en español

Getty Images

Jorge Drexler fue el gran ganador de la noche en los Grammy Latinos 2022.

El uruguayo Jorge Drexler se coronó este jueves como el gran ganador de los premios Grammy Latinos al obtener seis estatuillas.Drexler, que en abril de este año publicó el disco "Tinta y tiempo", se llevó el gramófono dorado a mejor álbum de cantautor; mejor canción y mejor grabación del año por el tema "Tocarte", y mejor canción pop por "La guerrilla de la concordia", entre otros.El uruguayo radicado en España ganó casi todas las categorías en las que estaba nominado; competía por ocho premios.

Getty Images

Rosalía llevó su Motomami a los Grammy Latinos.

Le siguió el puertorriqueño Bad Bunny, quien se ausentó de la ceremonia, con cinco estatuillas.La española Rosalíaobtuvo tres premios, entre ellos mejor álbum del año, cifra igualada por el argentino Fito Páez.Entre los premios más destacados están:• Álbum del añoMotomami - Rosalía• Canción del año"Tocarte" - Jorge Drexler, Pablo Drexler, Víctor Martínez y C. Tangana, compositores (Jorge Drexler y C. Tangana)• Grabación del año"Tocarte" - Jorge Drexler y C. Tangana• Mejor nuevo artistaÁngela Álvarez y Silvana Estrada (empate)• Mejor álbum vocal popDharma - Sebastián Yatra• Mejor canción pop"La guerrilla de la concordia" - Jorge Drexler, compositor (Jorge Drexler) y "Tacones rojos" - Pablo María Rousselon de Croisoeuil, Manuel Lara, Manuel Lorente, Juan Josep Monserrat Riutort y Sebastián Yatra, compositores (Sebastián Yatra) - empate• Mejor fusión/interpretación urbana"Tití me preguntó" - Bad Bunny• Mejor interpretación reguetón"Lo siento bb:/" - Tainy, Bad Bunny y Julieta Venegas• Mejor álbum de música urbanaUn verano sin ti - Bad Bunny• Mejor álbum cantautorTinta y tiempo - Jorge Drexler• Mejor canción urbana"Tití me preguntó" - Bad Bunny, compositor (Bad Bunny)• Mejor canción de rock"Lo mejor de nuestras vidas" - Fito Páez, compositor (Fito Páez)• Mejor álbum pop/rockLos años salvajes - Fito Páez• Mejor canción pop/rock"Babel" - Fito Páez y Carlos Vives, compositores (Carlos Vives y Fito Páez)•Mejor álbum de música alternativaMotomami - Rosalía• Mejor álbum de salsaPa'lla voy - Marc Anthony• Mejor canción tropical"Mala" - Marc Anthony y Álvaro Lenier Mesa, compositores (Marc Anthony)

Getty Images

Además de presentar la gala, la brasileña Anitta actuó sobre el escenario.

La entrega número 23 de estos premios se desarrolló en el Michelob Ultra Arena del Mandalay Bay Resort y Casino en la ciudad de Las Vegas, Nevada, y contó con la participación de la estadounidense de ascendencia ecuatoriana Christina Aguilera, que este año volvió a la música en español con un disco que lleva por nombre su apellido.Aguilera, que competía en seis categorías, subió al escenario a recibir una estatuilla, la de mejor álbum vocal pop tradicional, y dio todo su discurso de agradecimiento en inglés salvo al final, cuando exclamó: "¡Muchas gracias!".Los artistas encargados de conducir la ceremonia fueron el puertorriqueño Luis Fonsi, la mexicana Thalía, la italiana Laura Pausini y la brasileña Anitta.

Getty Images

Luis Fonzi, Laura Pausini, Anitta y Thalía fueron los encargados de conducir la gala de premiación.

Getty Images

Jorge Drexler agradeció los premios recibidos en la noche del jueves.

Getty Images

Carlos Vives ganó dos estatuillas, entre ellas la de mejor álbum tropical contemporáneo por Cumbiana II.

Getty Images

Ángela Álvarez, de 95 años, agradeció el premio y lo dedicó al pueblo cubano, además de a su familia.

Getty Images

Jorge Drexler actuó en el la ceremonia de los Grammy Latinos junto a Elvis Costello.

Getty Images

La mexicana Silvana Estrada fue una de las revelaciones del año.

Getty Images

Rauw Alejandro fue uno de los seleccionados para cantar en la ceremonia.

Getty Images

Marco Antonio Solís recibió el premio a Persona del Año 2022 de parte de la Academia Latina de la Grabación.

Getty Images

Christina Aguilera subió a recibir el premio y dio su discurso en inglés.

Getty Images

Christina Aguilera volvió a la música en español este año con el disco que lleva por nombre su apellido.

Getty Images

John Legend se unió al colombiano Sebastián Yatra para cantar "Tacones rojos".

Getty Images

Becky G cantó en la ceremonia.

