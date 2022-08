Google Traductor: 3 trucos para sacarle el máximo provecho

Getty Images

Una de las ventajas del traductor de Google es que muy rápido y conforme han ido pasando los años la herramienta ha mejorado.Los avances en el aprendizaje automático han impulsado mejoras en la calidad de la traducción de más de 100 idiomas.Algunos como el español o el alemán, para los que existen grandes cantidades de datos de entrenamiento, han avanzado mucho.Mientras que otros como el yoruba o el malayalam, para los que no existen tantas fuentes de aprendizaje, los resultados "dejan mucho que desear", tal y como explican Isaac Caswell y Bowen Liang, ingenieros de software, en el blog del buscador.

Google Translate es capaz de traducir más de 100 idiomas... pero en el mundo se hablan muchos más.

Y muchas de las nuevas características alcanzan su máximo potencial si en vez de la web nos descargamos la app.Por que ya no solo traduce texto, el software incorpora la traducción de imágenes y de voz.La herramienta de traducción de Google está disponible para iOS y Android.Aquí dejamos 3 trucos que quizás no sabías para sacarle partido.

1. Usarlo sin conexión a internet

2. Traducción simultánea con voz

No sabes idiomas pero quieres viajar. Con la app en tu móvil tampoco necesitarás tarifa de datos en tu destino. Googles para usarlos en cualquier parte aunque no tengas conexión a internet. Para que la descarga no tarde mucho o evitar cargos adicionales por el uso de datos, descarga los idiomas que necesitasUna aplicación muy útil a la hora de viajar.Activa el micrófono y deja que Google haga el trabajo por ti.Imagínate que hablas con alguien de Italia, te dice una palabra y gracias al traductorAdemás, cuando respondas lo puedes hacer en español y la persona lo escucha en su idioma. En este caso, en italiano.Si no sabes lo que quiere decir un cartel por la calleEn la pantalla del teléfono aparecerá el significado.Ni siquiera es necesario indicarle a Google cuál es el idioma que tienes delante.y te dará la solución.Y si la traducción no aparece nítida, guarda la imagen yporque la herramienta también ofrece la posibilidad de importar una imagen desde la galería para traducirla a los pocos segundos.