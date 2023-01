Globos de Oro 2023: estos son los ganadores de los premios a lo mejor del cine y la televisión de Hollywood

Getty Images

Los Globos de Oro y su alfombra roja están de vuelta para su 80º edición.La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por su siglas en inglés), que entrega estos premios, se vio envuelta en un escándalo en 2021 tras ser acusada de falta de diversidad y de corrupción. Eso hizo que en 2022 la gala, considerada la antesala de los Oscar, no fuera transmitida por televisión y que se celebrara a puerta cerrada y sin pompa.Pero este martes la ceremonia vuelve a transmitirse desde el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles.The Banshees of Inisherin, una oscura comedia situada en la Irlanda de principios del siglos XX, encabeza las nominaciones a los Globos de Oro 2023, con 8 menciones., seguida de cerca con 6 por "Todo en todas partes al mismo tiempo"(Everything Everywhere All at Once), una innovadora fábula de ciencia ficción que se desarrolla en el multiverso."Los Fabelman"(The Fabelmans), el relato semiautobiográfico que hace Steven Spielberg de su infancia; Babylon, una mirada novedosa a la era del cine mudo de Hollywood, y Elvis, una película biográfica de la leyenda del rock, tienen cada una 5 nominaciones. Esta es la listaactualizadade los ganadores:En las categorías de cine:

Mejor actor de reparto : Ke Huy Quan - "Todo en todas partes al mismo tiempo" (Everything Everywhere All At Once)

: Ke Huy Quan - "Todo en todas partes al mismo tiempo" (Everything Everywhere All At Once) Mejor actriz de reparto: Angela Bassett - "Pantera negra: Wakanda por siempre" (Black Panther: Wakanda Forever)

Angela Bassett - "Pantera negra: Wakanda por siempre" (Black Panther: Wakanda Forever) ·Mejor banda sonora: Justin Hurwitz - "Babylon"

·Mejor actor de repartoen TV: Tyler James Williams - Abbott Elementary

