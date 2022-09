Giorgia Meloni, la controvertida política de extrema derecha la controvertida política de extrema derecha en curso de convertirse en la primera mujer en gobernar Italia

Reuters

Giorgia Meloni tiene 45 años.

Durante 40 años, Anna Maria Tortora ha vendido sus tomates maduros y pepinos frescos a clientes fieles en su puesto del mercado de Roma. No se dio cuenta de que la joven que solía hacer cola de la mano de su abuelo ahora estaría en camino de convertirse en la próxima primera ministra de Italia."Era una persona maravillosa", recuerda, "y enamorado de su nieta".Con esa niña, Giorgia Meloni, que llevó a su partido al primer lugar en las elecciones de este domingo, Anna Maria se enorgullece. "¡La crié con mis frijoles! Comió bien y creció bien".El mercado está en Garbatella, un barrio obrero del sur de Roma y tradicionalmente un bastión de la izquierda, un lugar incongruente para escuchar esto de una política que se podría convertir en la primera líder de extrema derecha de Italia desde Benito Mussolini. Una vez que se confirmen los resultados de las elecciones anticipadas de Italia, el presidente del país, Sergio Mattarella, consultará a los líderes del partido para determinar quién puede liderar un gobierno estable. Meloni, como favorita, argumentará que es la primera opción."Ella no es representativa de esta zona, que históricamente es roja", dice Marta, una compradora que empuja su cochecito entre los puestos de verduras. Su anciana madre, Luciana, me dice que la perspectiva le asusta. "Soy profundamente antifascista", añade. "Si ella entra, será un período muy feo".La etiqueta de fascista es algo que Giorgia Meloni rechaza con vehemencia. Hablando en inglés, español y francés en un video reciente, insistió en que había consignado la ideología a la historia.

Pero la historia es parte del problema en un país que no tuvo equivalente a la desnazificación de Alemania después de la guerra,. Fundado en 2012,tiene sus raíces políticas en el Movimiento Social Italiano (MSI), que surgió de las cenizas del fascismo de Mussolini.El partido mantiene el logotipo de los partidos de extrema derecha de la posguerra: la llama tricolor, a menudo percibida como el fuego que arde en la tumba de Mussolini."Giorgia Meloni no quiere dejar caer el símbolo porque es la identidad de la que no puede escapar; es su juventud", dice Gianluca Passarelli, profesor de ciencias políticas en la Universidad Sapienza de Roma."Su partido no es fascista", explica."El fascismo significa obtener el poder y destruir el sistema. Ella no hará eso y no podría. Pero hay alas en el partido vinculadas al movimiento neofascista. Ella siempre ha jugado de alguna manera en el medio", agrega.Aunque ahora trata de proyectar una imagen más suave, la juventud de Meloni está anclada en la derecha dura, y entre comienzos humildes: clave de su imagen de mujer del pueblo.Nacida en Roma en 1977, tenía solo un año cuando su padre, Francesco, abandonó a la familia y se mudó a las Islas Canarias. Francesco era de izquierda, su madre Anna era de derecha, lo que provocó especulaciones de que su trayectoria política estuvo motivada en parte por el deseo de vengarse de su padre ausente.La familia se traslada entonces a Garbatella, cerca de sus abuelos. Allí, a los 15 años, Meloni se unió al Frente Juvenil, el ala juvenil del MSI neofascista, y luego se convirtió en presidenta de la rama estudiantil del sucesor del movimiento, Alianza Nacional.Marco Marsilio estaba celebrando una reunión en la oficina de MSI en Garbatella cuando Giorgia Meloni llamó a su puerta en 1992. Diez años mayor que él, se convirtió en un amigo cercano y aliado político y hoy es presidente de la región de Abruzzo."Aquí estaba esta chica esbelta, pero siempre muy seria y decidida", dice. "Te fijarías en ella porque en las reuniones de estudiantes, detendría a cualquiera que le quitara el micrófono".A lo largo de los años, compartieron vacaciones familiares, debates y reuniones sociales, y él la ha visto crecer en seguridad en sí misma. "Ella tenía sus inseguridades en ese entonces", dice Marsilio, "pero tal vez eso fue una fortaleza porque la hizo leer un expediente más, en lugar de menos, antes de abordar un problema".En 2008, a los 31 años, Giorgia Meloni se convirtió en la ministra más joven de Italia, designada para la cartera de Juventud y Deporte por Silvio Berlusconi.Después de formar su propio partido en 2012, obtuvo solo el 4% de los votos en las últimas elecciones de 2018.Ahora, como el único partido importante que se ha mantenido fuera del gobierno de coalición de unidad nacional de Mario Draghi, se prevé que los Hermanos de Italia obtengan entre el 22 y el 26 % de los votos.Su alianza de derecha con Silvio Berlusconi y el partido de extrema derecha Liga del exministro del Interior Matteo Salvini fijó una mayoría parlamentaria.Pero aunque ha tratado de tranquilizar a los aliados occidentales de Italia, por ejemplo, apoyando firmemente la línea pro-ucraniana del gobierno de Draghi, sus políticas sociales conservadoras de línea dura están preocupando a muchos."¡Sí a la familia natural, no a los grupos de presión LGBT!", dijo en un mitin reciente del partido Vox de extrema derecha de España. Meloni ha pedido un bloqueo naval de Libia para detener los barcos de inmigrantes."Meloni no es un peligro para la democracia, sino un peligro para la Unión Europea", dice el profesor Passarelli, quien la pone en el mismo molde que los líderes nacionalistas en Hungría y Francia."Está del mismo lado que Marine Le Pen o Viktor Orban. Y quiere una 'Europa de las naciones', para que todos estén básicamente solos. Italia podría convertirse en el caballo de Troya de Putin para socavar la solidaridad, por lo que le permitiría seguir debilitando a Europa."En su intento de convertirse en la primera mujer en ser primera ministra de Italia, ha afirmado su identidad femenina, pero, según cree Passarelli, de una manera política y machista. "El dominio de la familia italiana es la 'mamma'. Ella es la figura machista que controla la cocina. Meloni lo usa inteligentemente porque va directamente al núcleo de nuestro sistema", dice.Para sus aliados, la mujer representaría el cambio político radical que necesita Italia, dado su largo estancamiento económico y por ser una sociedad vista como una gerontocracia."Me siento genial, como un padre que lleva a su hija al altar", dice. "No habríamos fundado el partido a menos que pensáramos que ella tenía el potencial para esto", agrega.