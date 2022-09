Funeral y entierro de Isabel II: Reino Unido despide a la reina

Getty Images

Reino Unido prepara los últimos detalles para el funeral de Estado de Isabel II, en el que los británicos darán su último adiós a la monarca que reinó por más de 70 años.Será un día de emoción, pompa y ceremonia, con una misa en la abadía de Westminster, un cortejo fúnebre y militar en Londres, y una ceremonia final familiar en la capilla del castillo de Windsor.Según ha comunicado el Palacio de Buckingham, la reina contribuyó personalmente en la elaboración de los planes.Esto es lo que se sabe sobre cómo se desarrollarán los eventos este lunes 19 de septiembre.

BBC

La capilla ardiente de la reina en el Salón de Westminster se cerrará a las 06:30 hora de Londres (05:30 GMT). Hasta entonces miles de personas habrán desfilado para poder ver el féretro. Un poco después, a las 08:00, las puertas de la abadía de Westminster se abrirán para el funeral, que dará comienzo a las 11:00 (10:00 GMT).

BBC

La parte ceremonial del día empezará a las 10:44, cuando el féretro de la reina será trasladado desde el Salón de Westminster hasta la abadía de Westminster, donde tendrá lugar la misa.

BBC

La reina será llevada en el "State Gun Carriage", un carro de artillería de la Marina Real, que será arrastrado por 142 marineros. La última vez que se vio este armón de artillería fue en 1979 para el funeral del tío del príncipe Felipe, Lord Mountbatten. También se usó con el padre de la reina, Jorge VI, en 1952.

BBC

Varios miembros principales de la familia real, entre ellos el nuevo rey, Carlos III, y sus hijos, los príncipes William y Harry, acompañarán el carro durante el cortejo, que estará encabezado por las gaitas y tambores de los regimientos escocés e irlandés, por miembros de la Aviación Real y por los gurkhas, una brigada de élite de origen nepalí.El camino estará escoltado por miembros de la Marina Real y del cuerpo de Marines Reales, y una guardia de honor compuesta por los tres cuerpos del ejército y acompañada por la banda de Marines Reales permanecerá en la plaza del Parlamento.

BBC

Se espera que unos 2.000 invitados asistan al funeral de la reina, que empezará a las 11:00 hora de Londres (10:00 GMT).Será un funeral de Estado, un evento que se suele celebrar para reyes o reinas y que sigue unas estrictas reglas de protocolo, como el cortejo militar y la capilla ardiente.La abadía, donde tendrá lugar el funeral, es el edificio en el que históricamente los reyes y las reinas británicos son coronados, entre ellos la propia Isabel II en 1953. La monarca también celebró allí su boda con el príncipe Felipe en 1947.No se ha celebrado una misa funeraria por un monarca en la abadía desde el siglo XVIII, aunque el funeral de la reina madre tuvo lugar allí en 2002.

Principales momentos del día

06:30 La capilla ardiente cierra al público

La capilla ardiente cierra al público 08:00 Abren las puertas de la abadía de Westminster

Abren las puertas de la abadía de Westminster 10:44 El féretro sale del Salón de Westminster

El féretro sale del Salón de Westminster 10:52 El féretro llega a la abadía de Westminster

El féretro llega a la abadía de Westminster 11:00 Empieza la misa fúnebre

Empieza la misa fúnebre 11:55 Dos minutos de silencio nacional

Dos minutos de silencio nacional 12:00 Fin de la misa funeraria

Fin de la misa funeraria 12:15 Sale el cortejo hacia el Arco de Wellington

Sale el cortejo hacia el Arco de Wellington 13:00 El féretro es transferido a un coche fúnebre en el Arco de Wellington

El féretro es transferido a un coche fúnebre en el Arco de Wellington 15:06 El coche fúnebre llega al castillo de Windsor

El coche fúnebre llega al castillo de Windsor 15:10 Cortejo fúnebre a lo largo del "Long Walk"

Cortejo fúnebre a lo largo del "Long Walk" 16:00 Misa de entierro en la capilla de San Jorge

Misa de entierro en la capilla de San Jorge 19:30 La reina es enterrada en un acto privado en la capilla

BBC

BBC

BBC

BBC

BBC

BBC

BBC

BBC

Hora local de Londres (GMT+1)Los eventos serán retransmitidos en directo por la BBC en radio y televisión, y podrán verse en directo en el canal de Youtube de BBC Mundo, con comentarios en español. El funeral podrá verse en pantalla gigantes en muchas ciudades de Reino Unido.Jefes de Estado de todo el mundo volarán a Reino Unido para unirse a los miembros de la familia real británica para recordar la vida y la labor de la reina.Miembros de la clase política británica y antiguos primeros ministros también estarán allí. El presidente de EE.UU., Joe Biden, y los primeros ministros de Australia, Canadá y Nueva Zelanda han confirmado ya su asistencia.Se espera también a miembros de las familias reales europeas, muchos de los cuales tienen lazos de sangre con la reina. El rey Felipe y la reina Matilde de Bélgica, y el rey Felipe y la reina Letizia de España, se encuentran entre los que ya han confirmado su asistencia.La misa será oficiada por el deán de Westminster, David Hoyle, y el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, será el encargado de dar el sermón. La primera ministra británica, Liz Truss, participará en una lectura. Hacia el final del funeral, en torno a las 11:55, se escuchará el "Last Post", un toque de corneta común en los entierros británicos, seguido de dos minutos de silencio nacional.El himno nacional y un lamento interpretado por el gaitero de la reina pondrán fin a la misa.Tras la misa funeraria, en torno a las 12:15, el féretro de la reina será llevado en un cortejo fúnebre desde la abadía hasta el Arco de Wellington, en la esquina de Hyde Park.Con el camino escoltado por personal militar y policía, las campanas del Big Ben sonarán a intervalos de un minuto mientras el cortejo se mueve lentamente por las calles de la capital. También se dispararán cañonazos cada minuto desde Hyde Park.El cortejo, encabezado por la Real Policía Montada de Canadá, estará compuesto de siete grupos, cada uno de ellos con su propia banda. También participarán miembros de las fuerzas armadas británicas y de la Commonwealth, la policía y el Servicio Nacional de Salud. La reina consorte, Camila; la princesa de Gales, Catherine; la condesa de Wessex, Sofía (la mujer del príncipe Eduardo) y la duquesa de Sussex, Meghan, acompañarán el cortejo en automóviles. Una vez llegados al Arco de Wellington, en torno a las 13:00, el féretro será transferido a un coche fúnebre para llevar a cabo su último viaje al castillo de Windsor. El castillo, que ha sido habitado sin interrupción por 40 monarcas a lo largo de casi 1.000 años, ha tenido una importancia especial para la reina a lo largo de toda su vida. Cuando era adolescente, fue enviada allí durante la Segunda Guerra Mundial cuando Londres se enfrentaba a la amenaza de los bombardeos. Más recientemente, lo convirtió en su hogar permanente durante la pandemia.Se espera que el coche fúnebre llegue justo después de las 15:00, para un cortejo a lo largo del paseo conocido como el "Long Walk" del castillo de Windsor. Esta avenida de 5 kilómetros estará flanqueada por miembros de las fuerzas armadas. Se espera que el rey y otros miembros de la familia real se le unan en el patio interior del castillo de Windsor en torno a las 15:40.Las campanas "Sebastopol" y "Toque de queda" de la torre del castillo sonarán cada minuto, y se dispararán cañonazos desde los jardines del castillo.Entonces, a las 16:00, el féretro entrará en la capilla de San Jorge para una misa de entierro.La capilla de San Jorge es la iglesia que la familia real ha elegido tradicionalmente para bodas. bautizos y funerales. Es donde el duque y la duquesa de Sussex, el príncipe Harry y Meghan, se casaron, y donde tuvo lugar el funeral del marido de la reina, el príncipe Felipe.Una congregación más pequeña y personal de unos 800 invitados asistirán a esta misa, que será oficiada por el deán de Windsor, David Conner, con una bendición del arzobispo de Canterbury, Justin Welby.La misa incluirá tradiciones que simbolizan el fin del reinado de Isabel II.La Corona Imperial y el orbe y el cetro de la soberana serán retirados de encima del féretro por el joyero real, separando a la reina de su corona por una última vez. Al final del último himno, el rey depositará la bandera de la Guardia Granadera sobre el féretro. La Guardia Granadera es la más veterana de la Guardia de Infantería que lleva a cabo deberes ceremoniales para la monarca. A la vez, el Lord Chamberlain, el antiguo jefe del MI5, Baron Parker, "romperá" su bastón de mando, y lo depositará sobre el féretro. El chasquido del bastón blanco marcará el final del servicio del soberano como el funcionario más importante en la Casa Real.El féretro de la reina será entonces descendido a la bóveda real y el gaitero de la soberana tocará antes de que se pronuncie una bendición y se cante el "God save the King" (Dios salve al rey). La participación del gaitero en Windsor es algo que la reina había pedido personalmente, según el palacio de Buckingham.A las 19:30 de la tarde, en un acto privado y familiar, la reina será enterrada junto a su marido, el duque de Edimburgo, en la capilla memorial de Jorge VI, situada en el interior de la capilla de San Jorge.En su lápida de mármol se grabará simplemente Isabel II 1926-2022.Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.