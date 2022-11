FTX: la caída del joven multimillonario Sam Bankman-Fried y qué dice la crisis de su empresa sobre el criptoinvierno

Getty Images

El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, pidió disculpas por la crisis de su empresa.

2022 parecía que iba a ser el mejor año de la corta vida del criptoempresario Sam Bankman-Fried.Este hijo de catedráticos de Stanford cumplió 30 años y la empresa que fundó en 2019, FTX, una plataforma de compra y venta de monedas digitales, estaba entre los mayores líderes del mercado.

Según la revista Forbes, este año la fortuna de este graduado del Instituto Tecnológico de Massachussetts (MIT) alcanzó los, casi triplicando su fortuna de 2021.Pero casi de un segundo a otro, todo se vino abajo:La crisis de FTX ha sido comparada por algunos expertos con el colapso del banco de inversiónen la gran crisis de 2008 y muchos se preguntan si la caída en picada de la firma puede tener un efecto dominó en toda la industria de las criptomonedas.Por ahora, el bitcoin, la mayor divisa digital, llegó a su precio más bajo desde 2020 y como ella, otras criptomonedas fueron arrastradas hacia un pozo cuyo fondo sigue siendo incierto.Como si se tratara de un drama televisivo, en los últimos días surgieron frenéticas negociaciones en las que el mayor rival de FTX,, dijo públicamente que rescataría a su competidor pero, horas más tarde, anunció que no compraría la firma.En medio del caos, este jueves el propio Bankman-Fried salió a pedir disculpas en Twitter y reconoció que hizo las cosas mal."Me equivoqué. Debí haberlo hecho mejor", escribió.

La dramática caída de FTX

Un millonario de la nueva era

¿Por qué cayó FTX? Tras los rumores de que la empresa no tenía suficiente liquidez, los clientes comenzaron a hacer frenéticos retiros de cientos de millones de dólares por temor a perder sus fondos.Según Bloomberg Wealth, la firma vale ahora menos de US$1.000 millones, una caída del 94% de su valor en un solo día.La importancia de FTX para la industria de las criptomonedas es tan grande que el banco de inversión JPMorgan Chase advirtió que los criptomercados podrían enfrentarLa BBC intentó comunicarse con FTX, pero no ha recibido respuesta. Un aviso en su página de internet decía: "En este momento, FTX no puede procesar retiros. Les advertimos de manera tajante en contra de hacer depósitos". Expertos están preocupados por lo que pueda suceder, especialmente porque el mundo de las criptomonedas está atravesando por un "criptoinvierno", es decir, una etapa sostenida de precios bajos."Este es un evento de cisne negro que agrega más temores en el mundo de las criptomonedas. Este frío invierno para las criptomonedas ahora genera más miedo", dijo a la BBC Dan Ives, analista senior de acciones de Wedbush Securities.Las autoridades estadounidenses están investigando el manejo de los fondos al interior de FTX y otras firmas manejadas por Bankman-Fried.Bankman-Fried -a quién algunos alcanzaron a llamar- se convirtió en "un faro de esperanza para los inversores grandes y pequeños", dijo Joe Tidy, analista tecnológico de la BBC, después de que los precios de las criptomonedas sufrieran caídas estrepitosas a principios del año."En los últimos seis meses, el treintañero había otorgado generosos paquetes de rescate a firmas con dificultades, aseguró adquisiciones lucrativas y dio entrevistas de alto perfil."En varias de ellas, incluyendo una con el portal de noticias estadounidense Vox en marzo de 2021, Bankman-Fried explicó su visión: enriquecerse para luego distribuir las ganancias."Si lo que estás es tratando de donar", dijo el criptoempresario a Vox,Este enfoque convirtió a Bankman-Fried en uno de los donantes individuales más grandes a la campaña del presidente de EE.UU..Y lo llevó a cultivar una imagen pública cercana a la idea de Robin Hood.Para Joe Tidy muchas de esas entrevistas le están costando caro en estas etapas de dificultades, particularmente en lo que se refiere a la salud del sistema de las monedas virtuales. "Ahora parece que su empresa se une a la creciente lista de firmas de criptomonedas que han fracasado por un problema recurrente:"FTX no es la primera empresa en sucumbir al llamado 'criptoinvierno' en el que nos encontramos", remata. "Pero es, con mucho, la más grande".Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.