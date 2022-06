Fin del derecho al aborto en Estados Unidos: ¿por qué este es un día sísmico en la historia del país?

Getty Images

La Corte Suprema acaba de lanzar una granada de mano constitucional en medio de las guerras culturales que se libran en Estados Unidos, iniciando una nueva batalla en esta lucha de décadas por el aborto.La Corte Suprema decidió con los votos de los jueces conservadores que no existe el derecho constitucional al aborto, dejando la decisión de permitir o no la interrupción del embarazo a los estados. Ahora se espera que millones de mujeres pierdan el acceso al aborto.Si bien este fallo legal cambiará la ley, no resolverá los argumentos sobre el aborto sino que los complicará.Jubilosos activistas contra el aborto han logrado algo que parecía prácticamente imposible hace apenas unos años. Creen que ahora se salvarán las vidas de miles de bebés.Los defensores del derecho a decidir están completamente consternados porque piensan que los derechos de las mujeres acaban de retroceder 50 años. Creen que es una vuelta a una época en la que las mujeres morían como resultado de abortos clandestinos ilegales.Encuestasrecientes sugieren que alrededor de dos tercios de los estadounidenses no querían que se eliminara el derecho constitucional al aborto.Antes de que saliera este fallo, un hombre con una pistola y un cuchillo fue arrestado frente a la casa de uno de los jueces más conservadores del alto tribunal. Ahora los jueces de la Corte Suprema deben tener protección. Así de incendiario es el tema.

Getty Images

El debate sobre el aborto ha dividido a Estados Unidos, y es poco probable que se resuelva con esta decisión de la Corte Suprema.

Interpretación política

Getty Images Donald Trump en la Marcha por la Vida en 2019.

Las elecciones de noviembre

Getty Images Los defensores de la vida se regocijaron después del fallo de la Corte Suprema.

Esta decisión se basó en la interpretación que la corte hizo de la, pero también es profundamente política. Cuando el tribunal anula un fallo anterior, inevitablemente la decisión parece más política que constitucional.El tribunal tiene una supermayoría conservadora de 6-3, gracias a los tres jueces designados por Donald Trump. Trump hizo unaespecífica de nombrar jueces que revocarían Roe vs Wade y tuvo la oportunidad de nombrar a tres de ellos durante su mandato de cuatro años. Esos nombramientos serán probablemente su legado más duradero.El impacto político sísmico del fallo de la Corte Suprema se sentirá en los 50 estados, pero es probable que elocurra en la mitad de ellos.Uno de esos estados es Oklahoma, que el mes pasado aprobó lamás restrictiva de Estados Unidos: una prohibición total desde el momento de la concepción con pocas excepciones.Cuando me reuní con la representante estatal Wendi Stearman en Tulsa, ella dijo que fue su honor y privilegio haber escrito ese proyecto de ley. Asegura que ayudará a 4.000 niños por nacer cada año, "a tener unaen la vida".Cuando le pregunté si creía que la legislación detendría los abortos en, dijo que no, pero que los haría más difíciles de obtener.Ella argumenta que en todos los casos, excepto en una pequeña minoría, las mujeres pueden optar porantes de la concepción y que "la mayoría de las mujeres simplemente usan el aborto como una forma de anticoncepción".Ese es un argumento refutado con vehemencia por Andrea Gallego, quien dirige una clínica de abortos en Tulsa. Ella dice que laes a menudo la decisión más difícil que cualquier mujer tomará.Hace unas semanas, su clínica atendía a alrededor de 40 pacientes embarazadas todos los días. Cuando la visité, lasy las instalaciones de tratamiento estaban completamente vacías. Solo quedan unos pocos miembros del personal: responden llamadas y brindan información sobre clínicas en otros estados."Los pacientes han estado pidiendo ayuda", dice ella. "Es devastador. Estas leyes no previenen el aborto. Simplemente agregana las pacientes".Lo que ya está sucediendo enahora se replicará en otros estados.Hubo entre 600.000 y 800.000 abortos en Estados Unidos en 2019. Según el Centro para el Control de Enfermedades, aproximadamente uno de cada seis embarazos termina en aborto y más del 90% ocurre en el primer trimestre. Más de la mitad de las mujeres que abortan yay, para la mayoría, es su primer aborto.Tras la anulación de Roe vs Wade, 26 estados podrían restringir aún más el acceso al aborto, incluidos 13 estados que ya aprobaron las llamadas, que introducirán prohibiciones inmediatamente después de la decisión del tribunal. Menos de un tercio de esos estados incluirán excepciones por violación incestuosa.Los estados controlados por los demócratas, como, se convertirán en santuarios del aborto y darán la bienvenida a las mujeres de lugares donde el procedimiento ha sido prohibido. Hay 20 estados en total donde el aborto seguirá siendo un derecho protegido. A medida que lascierren en los estados que han prohibido la práctica, se espera que muchas más abran cerca de las fronteras estatales en lugares donde todavía está permitido. Aquellos que no tienen el tiempo o el dinero para viajar pueden recurrir a otros medios, como pedir píldoras abortivas en internet, incluso si es ilegal.La decisión de la corte no podría ser más oportuna, ya que los estadounidenses votarán a sus representantes en eleste otoño.Losesperan que el tema del aborto impulse a las mujeres partidarias del aborto a salir y votar por ellos. Pero ya han fracasado en su intento de lograr que el Congreso aprobara una legislación para otorgar un derecho federal al aborto, lo que habría impedido que los estados individuales prohibieran el procedimiento.Incluso si los demócratas mantienen el control de la Cámara y el Senado, no podrán anular este fallo judicial.Por otro lado, hay muchosa los que les gustaría legislar una prohibición federal del aborto que prohibiría el aborto en todos los estados. Esa puede ser la próxima batalla si los republicanos toman el control del Congreso después de las próximas elecciones.Es posible que haya más peleas sobre cómo esta decisión afecta ciertos tipos deo tratamiento de fecundación in vitro. Y algunos han cuestionado si se pueden usar argumentos legales similares para socavar el matrimonio entre personas del mismo sexo.Estados Unidos hoy se siente como un país que contiene, habitado por dos tribus que tienen valores, creencias y objetivos completamente diferentes. Ahora, simplemente se han alejado más.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.