Fin del aborto en EEUU: grandes empresas se comprometen a pagar los gastos de sus empleadas que viajen a otro estado para abortar

Grandes empresas de Estados Unidos como Disney, JP Morgan y Meta se han comprometido a cubrir los gastos de viajes de sus empleadas que decidan abortar. El anuncio llega después de un fallo histórico de la Corte Suprema de Estados Unidos que anuló el derecho constitucional al aborto.La sentencia allana el camino para que cada estado pueda, de manera individual, prohibir el aborto en su jurisdicción.Como consecuencia, millones de mujeres en ese país ahora enfrentan restricciones para interrumpir su embarazo. Antes del fallo, empresas como Amazon, Yelp y el grupo bancario CitiGroup ya habían anunciado que facilitarían que sus empleadas puedan viajar a otros estados para eludir las prohibiciones al aborto.6 preguntas sobre qué cambia realmente (y qué no) con la prohibición del aborto en EE.UU.Tras la sentencia, sin embargo, ha aumentado el número de empresas que confirman que cubrirán estos gastos de viaje a través de sus planes de seguro médico.El director ejecutivo de Yelp, Jeremy Stoppelman, dijo en Twitter que la decisión de la corte "pone en peligro la salud de las mujeres", y agregó que "los líderes empresariales deben pronunciarse".

Respaldo a quienes decidan abortar

BBC

BBC

BBC

BBC

Medidas para restringir el aborto

Getty

En un comunicado, Disney sostuvo que les dijo a sus empleadas que reconocía el impacto del fallo de la Corte Suprema, y que la compañía seguía comprometida con brindarles "acceso integral" a atención médica asequible, incluyendo planificación familiar y atención en, "sin importar dónde vivan".Disney emplea a unas 80.000 personas en su resort en Florida, donde el gobernador Ron DeSantis ya promulgó una ley que entra en vigor este 1 de julio y prohíbe los abortos después de las 15 semanas de embarazo.El gigante bancario JP Morgan también les dijo a sus empleadas estadounidenses que cubrirá los gastos de viaje para los servicios médicos, incluidos los, según un memorando del 1 de junio citado por la agencia Reuters."Nos enfocamos en la salud y el bienestar de nuestros empleados, y queremos garantizar ela todos los beneficios", dijo el viernes una portavoz del banco.Goldman Sachs, otro importante banco de inversión de EE.UU., también dijo que cubriría los gastos de viaje de las empleadas que necesiten ir a otro estado para abortar a partir del 1 de julio, según Reuters.Meta, compañía propietaria de Facebook, dijo que tenía la intención dedonde lo permita la ley, "para las empleadas que los necesiten para acceder a atención médica fuera del estado"."Estamos en el proceso de evaluar la mejor manera de hacerlo, dadas las complejidades legales involucradas", dijo un vocero de Meta.Otras compañías han indicado que tomarán medidas similares, entre ellas la editorial Condé Nast, la marca de jeans Levi Strauss y las compañías de transporteLyft también informó queen casos de aborto, y un portavoz de la compañía dijo que "ningún conductor debería tener que preguntarle a un pasajero a dónde va y por qué".El aborto no se volverá automáticamente ilegal en EE.UU., pero con el fallo de la Corte Suprema cada estado podrá decidir de manerasi permiten los abortos y bajo qué condiciones.Un total de 13 estados ya han aprobado leyes "de activación" o "desencadenantes", que entran en vigor ante la anulación de la sentencia del caso Roe vs Wade, que desde 1973 garantizaba el derecho al aborto en EE.UU.Más de 20 estados están tomando medidas para, según el Instituto Guttmacher.Es probable que las empresas que se ofrezcan a cubrir el costo de viajar a otro estado para el procedimiento enfrenten unade los republicanos antiaborto.Los legisladores de Texas ya han amenazado a Citigroup y Lyft conEl presidente del Partido Republicano de ese estado, Matt Rinaldi, instó a los republicanos a no utilizar los servicios de Citi.El aborto es un tema que generaen Estados Unidos.Según una encuesta reciente de Pew Research, el 61% de los adultos estadounidenses opina que el aborto debería ser legal en todos o en la mayoría de los casos; mientras que el 37% piensa que el aborto debería ser ilegal en todos o en la mayoría de los casos.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.